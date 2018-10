FT buitenland. Club-speler Danjuma in selectie Oranje voor duels tegen Duitsland en België, Vormer valt af Redactie

05 oktober 2018

Danjuma in selectie Oranje voor duel tegen Rode Duivels

Ronald Koeman heeft Club Brugge-speler Arnaut 'Danjuma' Groeneveld opgenomen in de 25-koppige selectie voor het Nations League-duel met Duitsland en de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels. Ruud Vormer is niet geselecteerd.

Nederland speelt volgende week zaterdag voor de Nations League tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Drie dagen later, dinsdag 16 oktober, is België gastheer voor een oefenwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion.

🔶 | De selectie voor de interlands tegen Duitsland en België! https://t.co/jFW0I15MO0.#NEDDUI #BELNED pic.twitter.com/i4pseI0kXw OnsOranje(@ OnsOranje) link

Duitse bondscoach Löw verrast met eerste selectie voor Mark Uth

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft met Schalke 04-spits Mark Uth een opvallende nieuwe naam in zijn selectie opgenomen. Duitsland stoomt zich klaar voor twee Nations League-duels in Nederland (13/10) en Frankrijk (16/10).

De selectie van de 27-jarige Uth komt als een verrassing, want de aanvaller trof dit seizoen nog niet raak. Schalke heeft bovendien met slechts drie punten uit zes wedstrijden zijn start in de Bundesliga compleet gemist. "We bekijken Mark al lange tijd, hij is dynamisch, snel en altijd gevaarlijk voor doel", verdedigde Löw zijn keuze. "We willen hem nu beter leren kennen." Vorig seizoen scoorde Uth voor Hoffenheim in totaal zeventien keer.

Duitsland speelde in zijn Nations League-opener in september in eigen huis 0-0 gelijk tegen Frankrijk. Voor de Mannschaft is de nieuwe landencompetitie belangrijk om haar blazoen op te poetsen na de smadelijke exit in de groepsfase op het WK in Rusland.