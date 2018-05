FT buitenland: Ciman speelt gelijk in laatste clubwedstrijd voor afreis naar België Redactie

27 mei 2018

10u20

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Ciman speelt gelijk in laatste match voor afreis naar België

Los Angeles FC heeft op de twaalfde speeldag van de Major League of Succer (MLS) 1-1 gelijkgespeeld tegen DC United. Rode Duivel Laurent Ciman, die zijn laatste duel in clubverband afwerkte voor hij naar België afreist om aan te sluiten bij de selectie van de Rode Duivels, stond de hele partij op het veld.

De Uruguayaan Rossi (39.) bracht LA op voorsprong, maar de thuisploeg kreeg in de toegevoegde tijd van de eerste helft met een flinke tegenvaller af te rekenen. Jakovic (45.+2) pakte rood en zo moesten Ciman en co nog de hele tweede helft krampachtig hun voorsprong proberen te verdedigen. Dat lukte niet, Mattocks zorgde zes minuten voor tijd voor de gelijkmaker voor DC United.

In de tussenstand van de Western Conference blijven Ciman en LA tweede, op drie punten van leider Kansas. DC United is de rode lantaarn in het oosten.

Laurent Ciman zal komende week naar België afreizen om samen met de 28-koppige kern Rode Duivels de oefeninterland tegen Portugal van volgende week zaterdag voor te bereiden.