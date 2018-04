FT buitenland: Ciman pakt driepunter met LA FC - Fysiotherapeut Venezolaanse voetbalploeg doodgeschoten De voetbalredactie

14 april 2018

Fysiotherapeut Venezolaanse voetbalploeg doodgeschoten

In Venezuela is geschokt gereageerd op de brutale moord op Jesús Guacarán. De 30-jarige fysiotherapeut van de nationale voetbalploeg werd in zijn hoofd geschoten toen hij een apotheek verliet, meldt El Impulso.

Guacarán was ook fysiotherapeut bij de U20-ploeg en de lokale club Deportivo Lara. De dader vluchtte op een scooter, zonder iets te zeggen of iets te stelen van het slachtoffer. Er is nog altijd onduidelijkheid over waarom Guacarán vermoord is.

Verschillende spelers, onder wie Salomon Rondon, hebben hun verdriet al geuit via sociale media. Rondon voetbalt bij West Bromwich Albion in de Premier League.

¡¡Qué dolor e impotencia volver a comprobar que la vida no cuesta nada en mi país!! Gracias por tanto, Guaca, siempre te recordaré con la alegría que transmitías. Mis condolencias y mi más sentido pésame a sus familiares. pic.twitter.com/WZI7vFJlfS Salomón Rondón(@ salorondon23) link

Ciman en LA FC pakken driepunter bij Vancouver Whitecaps

Los Angeles FC heeft gisteren zijn vijfde wedstrijd in de Major League of Soccer (MLS) winnend afgesloten. Het team van Rode Duivel Laurent Ciman won bij de Vancouver Whitecaps met 0-2. Ciman stond de hele partij centraal in een driemansdefensie.

De doelpunten van Los Angeles vielen na rust door toedoen van de Mexicaan Carlos Vela (59.) en de Uruguayaan Diego Rossi (70.). Ciman en co klimmen in de tussenstand van de Western Conference naar een voorlopige derde stek, met negen punten na vijf wedstrijden. Vancouver is tweede (met 10 ptn uit 7 duels). De leidersplaats is voor Sporting Kansas City (met 13 ptn uit 6 duels).

FC Dallas en Roland Lamah, zevende in de Western Conference, trekt komende nacht (1u30 Belgische tijd) nog naar New England Revolution.