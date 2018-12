FT buitenland. Ciman naar Toronto - Alderweireld komende zomer op te halen voor 28 miljoen euro De voetbalredactie

27 december 2018

20u15 0

Laurent Ciman tekent bij Toronto

Laurent Ciman heeft een contract getekend bij Toronto FC. Dat deelde de Canadese MLS-club mee. De 33-jarige Rode Duivel was een vrije speler sinds zijn contract bij het Franse Dijon afgelopen maandag in onderling akkoord ontbonden werd. Zijn transfer hing sindsdien in de lucht.

Ciman tekende eind augustus een contract voor twee jaar bij Dijon, maar al na vier maanden mocht de verdediger naar een nieuwe club op zoek. In de Noord-Amerikaanse competitie speelde hij eerder al voor Montreal Impact (2015-2017) en Los Angeles FC (2018). In eigen land verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Charleroi (2002-2008), Club Brugge (2008-2009), Kortrijk (2009-2010) en Standard (2010-2015).

Welcome to the Red side of the rivalry, @LaurentCiman23



📰: https://t.co/aLQ3Ll2WvY#TFCLive pic.twitter.com/joMWkhComv Toronto FC(@ torontofc) link

Messi gaat niet in op uitnodiging Ronaldo

“Ik zou graag willen dat Lionel Messi op een dag naar Italië zou komen. Net als ik, accepteer de uitdaging”, vertelde Cristiano Ronaldo begin december in een interview met La Gazzetta dello Sport. Een vraag die even onbeantwoord bleef, maar de Argentijnse ster van Barcelona heeft in een interview met Marca nu toch gereageerd op het verzoekje. “Onze rivaliteit was heel gezond en vooral mooi voor de fans. Het zorgde ervoor dat we onszelf telkens uitdaagden om te verbeteren”, zegt Messi. Toch lijkt het er niet op dat beide vedetten snel opnieuw in dezelfde binnenlands competitie zullen aantreden. “Ik speel bij het beste team ter wereld. Elk jaar worden mijn uitdagingen hier vernieuwd. Ik hoef daarvoor niet naar een ander land of andere competitie. Barcelona is mijn thuis.”

Alderweireld komende zomer beschikbaar voor 28 miljoen

Clubs die interesse hebben in de diensten van Toby Alderweireld kunnen komende zomer hun slag slaan. Tot veertien dagen voor het sluiten van de zomertransferperiode kan de 29-jarige centrale verdediger voor zo’n 28 miljoen euro weggekocht worden bij Tottenham Hotspur, zo bepaalt een clausule. Die clausule geldt als de Spurs beslissen om het in juni 2019 aflopende contract van de Rode Duivel met een jaar te verlengen. Volgens Tottenham-trainer Mauricio Pochettino is de huidige nummer twee van de Premier League dat alvast van plan.

Available for £25m next summer until 14 days before the transfer deadline.



Mauricio Pochettino has said that Spurs will take option to extend Toby Alderweireld's contract by a year. #thfc pic.twitter.com/Axh7UqjYgA Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Rafinha verlaat Bayern München op het einde van het seizoen

De Braziliaanse vleugelverdediger Rafinha zal op het einde van het seizoen hoogstwaarschijnlijk de Duitse topclub Bayern München verlaten. Dat heeft Rafinha zelf bekendgemaakt in een interview aan de Braziliaanse zender Sportv.

“Ik voel dat er eind is gekomen aan mijn tijd bij Bayern. Er kan nog veel gebeuren in de komende zes maanden, maar ik denk dat dit mijn laatste seizoen is als Bayern-speler”, verklaarde Rafinha aan de Braziliaanse media in het kader van een vriendschappelijke wedstrijd in Brazilië.

De 33-jarige Rafinha, een energieke rechtervleugelverdediger, werd in 2011 door de Duitse recordkampioen voor 5,5 miljoen weggeplukt bij het Italiaanse Genoa. Eerder had de verdediger het Duitse voetbal al leren kennen door vijf jaar aan de slag te zijn bij Schalke 04. Met Bayern werd Rafinha zes keer landskampioen, drie keer bekerwinnaar en in 2013 mocht hij naast Daniel Van Buyten de “Beker met de Grote Oren” in de lucht steken na 1-2-winst tegen Borussia Dortmund in de Champions League finale.

In zeven jaar Bayern speelde Rafinha tot nu 255 wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en 29 assists gaf. Afgelopen weekend vond de Braziliaan nog de weg naar de netten tegen Eintracht Frankfurt (3-0). Het contract van Rafinha loopt af op het einde van het seizoen.

Het is momenteel nog onduidelijk waar de toekomst voor Rafinha ligt. Zelf benadrukt de verdediger dat een terugkeer naar Brazilië zeker een droom zou zijn, maar er nog niets concreets is. “Ik heb altijd al willen terugkeren naar Brazilië en dat is zeker een optie, maar ik heb nog niet gesproken met andere clubs uit respect voor Bayern. Ik ga genieten van de laatste zes maanden”, aldus Rafinha.

Tottenham kan bijna weer rekenen op Mousa Dembélé en Jan Vertonghen

Tottenham Hotspur hoopt zijn geblesseerde Belgen Mousa Dembélé en Jan Vertonghen snel te recupereren. De Spurs laten weten dat Dembélé na zijn enkelblessure in de laatste revalidatiefase zit, terwijl Vertonghen, die last had van de dij, op het trainingsveld aan zijn terugkeer timmert.

Dembélé ligt al sinds begin november in de lappenmand met een enkelblessure. De 31-jarige Rode Duivel liep schade op aan de ligamenten van zijn rechterenkel, en het was snel duidelijk dat hij in 2018 niet meer in actie zou komen.

Vertonghen was een tweetal weken op de sukkel met een pijnlijke dij. De 31-jarige verdediger was eind november pas weer inzetbaar na een hamstringblessure, na een inactiviteit van een kleine twee maanden. Tottenham staat na negentien speeldagen op de tweede plaats in de Premier League. Toby Alderweireld en co tellen zes punten minder dan koploper Liverpool.

TEAM NEWS: @Serge_Aurier (groin) - returned to training. @mousadembele (ankle) - final stages of rehab. @ericdier (appendicitis) - continuing post-op rehab. @JanVertonghen (thigh) - continuing on-field rehab.@VictorWanyama (knee) - commenced on-field rehab. #COYS pic.twitter.com/QOWnvcC3j6 Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Kabasele heeft “nog veel pijn” na botsing met doelpaal

Daags na zijn harde botsing met een doelpaal zegt Christian Kabasele “nog veel pijn te hebben”. In een bericht op Twitter bedankt de Rode Duivel iedereen voor de steunberichten.

Kabasele blesseerde zich gisteravond in de eerste helft van het competitieduel van zijn club Watford tegen Chelsea. In een poging een doelpunt te verhinderen, kwam hij met zijn rug hard tegen de doelpaal terecht. De 27-jarige centrale verdediger probeerde na verzorging nog even verder te spelen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk werd hij op een draagberrie en met een zuurstofmasker afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vanochtend postte Kabasele een bericht op Twitter. “Hopelijk heb ik niets gebroken, maar ik heb nog steeds veel pijn”, schrijft de voetballer, die hoopt “zo snel mogelijk” weer fit te zijn.

Watford verloor op Boxing Day met 1-2 van Chelsea. Eden Hazard scoorde twee keer voor de bezoekers.

Good morning everybody .Hopefully nothing broken but still have big pain🤕 Great gesture of the goal post who visited me at hospital 🤭 Thank you for your messages I hope to be back as soon as possible 🐝 #watfordfc Christian Kabasele(@ chriskabasele27) link

Pep Guardiola: “Momenteel zijn er twee teams beter”

City-coach Pep Guardiola wil zo snel mogelijk de huidige onzekerheid bij zijn spelers wegnemen. “De feiten liegen niet”, zegt de Spanjaard na het 2-1-verlies bij Leicester City. “We incasseerden drie nederlagen in de laatste vier competitiewedstrijden. Dat zorgt voor twijfels bij mijn spelers over onze kansen op een verlenging van de landstitel. Die kunnen we maar op één manier wegnemen: door weer te gaan winnen.”

Manchester City sloot de eerste competitiehelft in de Premier League af op de derde plaats, met zeven punten minder dan Liverpool en één punt minder dan Tottenham. “We moeten accepteren dat er momenteel twee teams beter zijn”, aldus Guardiola. “Maar ik ben niet vergeten wie we zijn en hoe goed we kunnen zijn. We moeten nu niet kijken naar Liverpool of Tottenham. We moeten voorlopig alleen naar onszelf kijken. Het is een kwestie van verbeteren, als individu en als team. We moeten gewoon de eerstvolgende wedstrijd winnen, met een succesvolle reeks als doel.” City speelt zondag uit bij Southampton.

Eden Hazard: “Legende worden als Lampard, Terry of Drogba”

Eden Hazard scoorde gisteren zijn 100ste en 101ste doelpunt voor Chelsea en hielp “The Blues” zo aan een 1-2-zege bij Watford. “Dit betekent heel veel voor mij, vooral omdat het ook een zege opleverde”, reageerde de kapitein van Chelsea na afloop. “Mijn 100ste en 101ste goal voor deze fantastische club, zal ik nooit vergeten. Maar nu willen de supporters, de spelers, de staf en ikzelf meer. Ik wil nog meer goals scoren voor deze club en een legende worden als Lampard, Terry of Drogba.”

Dit seizoen vond Hazard al twaalf keer de weg naar het doel, waarvan tien keer in de Premier League. Met negen stuks is hij de assistkoning van het kampioenschap. Hazard speelt sinds 2012 voor Chelsea. Afgelopen zomer leek een transfer naar Real Madrid in de maak. Met de wintermercato voor de deur duiken opnieuw geruchten over een overstap naar de ‘Koninklijke’ de kop op, maar Hazard blijft zeker tot het eind van het seizoen bij Chelsea.

Coach met meeste zeges in MLS is overleden

Siegfried ‘Sigi’ Schmid, de trainer met het grootste aantal zeges in de Major League Soccer achter zijn naam, is op 65-jarige leeftijd overleden. Schmid blies op kerstdag zijn laatste adem uit in een ziekenhuis in Los Angeles. Daar was hij eerder deze maand opgenomen met hartproblemen. Schmid, die op 4-jarige leeftijd vanuit Duitsland emigreerde naar de VS, was achttien seizoenen trainer in de MLS. Hij was coach van LA Galaxy, de club die hij in september verliet, Colombus Crew en Seattle Sounders. Met Galaxy (in 2002) en Colombus (2008) werd hij kampioen. In totaal won Schmid 266 wedstrijden als coach in de MLS, een record. Op de sociale media wordt verslagen gereageerd op zijn overlijden. Onder meer Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) postte een bericht. “RIP Sigi Schmid. Jij zag iets in mij en gaf mij een kans. Ik ben dankbaar dat ik jou heb gekend. Maar nog belangrijker is dat jij zoveel aan het voetbal in de VS hebt gegeven. Je zal gemist worden.”

RIP Sigi Schmid. You saw something in me and gave me a chance, I'm thankful to have known you. More importantly you gave so much to soccer in America. You will be missed. Sacha Kljestan(@ SachaKljestan) link

Klopp: “We zijn pas in de helft”

De eerste landstitel sinds 1990 is voor Liverpool nog ver weg. Dat zei coach Jürgen Klopp na de royale thuiszege tegen Newcastle United (4-0). Daarmee sloot Liverpool het eerste deel van de competitie af als leider, met een voorsprong van zes punten op Tottenham. Titelhouder Manchester City - drie nederlagen in de laatste vier duels - staat derde, op zeven punten van de 'Reds'. “Dat zegt allemaal nog niets, we zijn pas in de helft”, aldus Klopp, die de titelkoorts in Liverpool nog een beetje probeert te beteugelen. “We spelen in de komende wedstrijden tegen Arsenal en Manchester City. We zullen zien hoe we er daarna voorstaan.”

Klopp was niettemin dik tevreden over de eerste competitiehelft. “We zijn nog ongeslagen en hebben pas zeven tegentreffers geïncasseerd. Dat zijn goede cijfers. Ook een marge van zes punten is mooi. Maar we hebben nog negentien wedstrijden te gaan.”