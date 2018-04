FT buitenland: Ciman en LA FC pakken driepunter bij Vancouver Whitecaps De voetbalredactie

14 april 2018

08u56 0

Ciman en LA FC pakken driepunter bij Vancouver Whitecaps

Los Angeles FC heeft gisteren zijn vijfde wedstrijd in de Major League of Soccer (MLS) winnend afgesloten. Het team van Rode Duivel Laurent Ciman won bij de Vancouver Whitecaps met 0-2. Ciman stond de hele partij centraal in een driemansdefensie.

De doelpunten van Los Angeles vielen na rust door toedoen van de Mexicaan Carlos Vela (59.) en de Uruguayaan Diego Rossi (70.). Ciman en co klimmen in de tussenstand van de Western Conference naar een voorlopige derde stek, met negen punten na vijf wedstrijden. Vancouver is tweede (met 10 ptn uit 7 duels). De leidersplaats is voor Sporting Kansas City (met 13 ptn uit 6 duels).

FC Dallas en Roland Lamah, zevende in de Western Conference, trekt komende nacht (1u30 Belgische tijd) nog naar New England Revolution.