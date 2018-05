FT buitenland: Chinese interesse voor Dembélé houdt aan - Van Persie stelt pensioen uit - Odoi na fraaie goal: "Als een gek beginnen lopen" Redactie

15 mei 2018

09u09 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Chinese interesse voor Dembélé houdt aan

Beijing Guoan blijft contact houden met de entourage van Moussa Dembélé. De Chinese club meldde zich in januari al eens, maar een transfer was toen voor alle partijen onbespreekbaar. Een voorstel op papier kwam er nooit. Beijing heeft momenteel vier van zijn vier beschikbare postjes voor buitenlanders ingevuld, waaronder Jonathan Vieira (ex-Standard) en Cédric Bakambu, in januari voor 74 miljoen euro weggeplukt bij Villarreal. Een record voor een Afrikaanse aanvaller.

Dembélé ligt nog een jaar onder contract bij Tottenham. Hij heeft het er naar zijn zin, maar hij twijfelt of zijn broze enkels nog een seizoen langer de zware intensiteit van de competitie en de trainingen van coach Mauricio Pochettino aankunnen. Zijn trainer wil liefst door met zijn middenvelder. De club zou zijn overeenkomst graag met twee jaar openbreken, maar niet aan om het even welke voorwaarden gezien zijn blessure-cv. Gesprekken werden uitgesteld en Tottenham sluit een verkoop niet langer uit. (KTH)

Odoi na winning goal: "Als een gek beginnen lopen"

Met een knappe kopbal loodste Dennis Odoi zijn werkgever Fulham naar de promotiefinale van de Championship. Vanzelfsprekend was onze landgenoot na het duel tegen Derby County een tevreden man. "Ik ben verheugd, ik ben opgelucht en bijzonder gelukkig dat we wonnen en volgende week zaterdag naar Wembley kunnen", reageerde Denis Odoi aan de microfoon van Fulham TV.

"We wisten dat we geduldig moesten zijn. We moesten het centrum goed dichthouden en we rekenden erop dat er sowieso wel kansen zouden komen. De vroege goal vlak na rust was een perfecte timing. Daarna konden we de druk opvoeren."

Odoi zorgde met een fraaie overhoekse kopbal uiteindelijk voor het summum. "Ik ben klein dus wordt er niet echt rekening met mij gehouden bij stilstaande fases. Maar ik ben eigenlijk vrij goed met het hoofd en zondag trainde ik er nog op met Aleksandar Mitrović. Ik zag de 2-0 er zelfs niet ingaan. Ik hoorde enkel de mensen schreeuwen, wist dat het raak was en ben als een gek beginnen lopen. Nu enkele dagen rust, vanaf donderdag volle focus op Wembley." De tegenstander voor een plek in de Premier League: Aston Villa of Middlesbrough.

Denis Odoi kopt @FulhamFC virtueel naar @wembleystadium! 🤩

2️⃣-0️⃣#FULDER 🇬🇧#EFLPlayOffs

LIVE op 📺Eleven Sports 1 of op 💻https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/p4FSjjTBmx Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Robin van Persie verlengt contract bij Feyenoord

Robin van Persie heeft zijn voetbalpensioen met een jaartje uitgesteld. De aanvaller van Feyenoord, die in augustus 35 wordt, heeft besloten nog een seizoen door te gaan. Dat maakte de Nederlander zelf bekend.

Van Persie twijfelde vorige maand na de bekerwinst in De Kuip tegen AZ (3-0), waarin hij scoorde, geruime tijd over zijn toekomst. Feyenoord wilde hem graag nog een jaartje in actie zien en deed hem ook een aanbieding. Na een paar weken bedenktijd ging de 102-voudig international van Oranje alsnog akkoord met een nieuw contract.

Van Persie voelt zich nog te veel liefhebber om nu al te stoppen. "De kern is plezier. Lekker op het veld bezig zijn. Samen beter worden. Uiteindelijk heeft dat plezier de doorslag gegeven. Op de dagen dat ik aan stoppen dacht, voelde dat op een bepaalde manier heel eng. Blijkbaar was ik er gewoon nog niet aan toe", laat de topscorer van Oranje (vijftig goals) op AD.nl weten.

Van Persie debuteerde in februari 2002 voor Feyenoord in de Nederlandse Eredivisie. In 2004 verhuisde hij naar Arsenal. Daarna kwam de spits ook nog uit voor Manchester United (2012-2015) en Fenerbahçe (2015-begin 2018). Hij keerde eind januari terug naar De Kuip.

Op de erelijst van Van Persie prijkt onder meer een UEFA Cup (Feyenoord in 2002), een landstitel (Manchester United in 2013), een FA Cup (Arsenal in 2005) en een KNVB-beker (Feyenoord in 2018). Met Oranje werd hij tweede (in 2010) en derde (in 2014) op het WK.