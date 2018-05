FT buitenland: Chinese interesse voor Dembélé houdt aan - Tottenham legt vervanger Alderweireld langer vast - FIFA overweegt WK met 48 landen in Qatar Redactie

15 mei 2018

19u18 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Brighton houdt succescoach Chris Hughton langer aan boord

Premier League-club Brighton & Hove Albion heeft het contract van hoofdcoach Chris Hughton verlengd tot juni 2021. Hughton, die nog een contract had tot medio 2020, leidde de club vorig jaar vanuit de Championship naar promotie. Dit seizoen verzekerde hij met een vijftiende plaats het behoud in de Premier League.

De 59-jarige Hughton tekende op oudejaarsavond 2014 zijn eerste contract bij de Seagulls, die toen 21e stonden in de Championship. Na de promotie vorig seizoen zorgde hij dit seizoen voor het behoud in de hoogste klasse. Brighton telt met Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Genk), José Izquierdo (ex-Club Brugge) en Anthony Knockaert (ex-Standard) enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League in zijn rangen. Hughton leidde eerder in de Premier League ook al Tottenham Hotspur (interim), Newcastle United en Norwich City.

FIFA overweegt toch 48 landen te laten deelnemen aan WK in 2022

De FIFA overweegt onderzoek te doen naar de mogelijkheid 48 landen mee te laten doen aan het WK voetbal in Qatar van 2022. Op een congres volgende maand in Moskou wordt er onder de aanwezige leden een stemming gehouden of dit nodig is. De overkoepelende Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL had een verzoek ingediend het aantal deelnemers sneller uit te breiden.

Vooralsnog is het de bedoeling dat in Qatar 32 landen spelen, net als de komende zomer bij het WK in Rusland. De uitbreiding naar 48 staat pas voor 2026 gepland. Voor de organisatie van dat evenement zijn er twee kandidaten. Er is een gezamenlijk 'bid' van de Verenigde Staten, Canada en Mexico én een kandidaatstelling van Marokko.

Aanvankelijk leek het Zuid-Amerikaanse voorstel geen optie, alleen al om logistieke redenen. In het speelschema van Qatar zit nauwelijks rek, omdat het toernooi in november en december wordt gespeeld. Dit vanwege de extreme hitte in de zomer. Europa wees het voorstel eerder al af.

Tottenham breekt contract van goudhaantje Sanchez al na één seizoen open

Tottenham Hotspur heeft duidelijk laten blijken dat het in de toekomst hoge verwachtingen koestert van verdediger Davinson Sanchez. De Colombiaanse verdediger, die vorige zomer voor veertig miljoen euro overkwam van Ajax, verlengde zijn contract - dat nog liep tot juni 2023 - met één extra seizoen.

De 21-jarige Sanchez, zevenvoudig international, was dit seizoen een vaste waarde naast Jan Vertonghen in de defensie van de Spurs. De Colombiaan nam in het najaar geruisloos de rol over van de geblesseerde Toby Alderweireld en bleef ook na diens terugkeer basisspeler. Tottenham, dat de Premier League zondag als derde beëindigde, nam dan ook geen risico en schotelde Sanchez meteen een verbeterd contract voor.

De verdediger verliet vorig seizoen Ajax na één seizoen al voor Tottenham. Met de Amsterdammers verloor hij de Europa League-finale en werd hij tweede in de Eredivisie.

Diego Simeone: "Mijn schorsing in de finale is geen nadeel"

Dat Atlético Madrid het morgen in de finale van de Europa League tegen Olympique Marseille moet doen zonder coach Diego Simeone is geen nadeel. Dat vindt de Argentijn althans zelf. "Het maakt helemaal niets uit," zegt de trainer, die het duel in Lyon vanaf de tribune gaat volgen.

Het is Simeones assistent German Burgos die in de finale het roer zal overnemen. "In zijn hoofd gaat tijdens de wedstrijd hetzelfde om als in mijn hoofd," aldus Simeone. "Hij doet hetzelfde als wat ik zou hebben gedaan. In onze visie zit geen enkel verschil."

Toch vindt de Argentijnse oefenmeester het naar eigen zeggen "triest" dat hij tijdens de wedstrijd niet dichtbij zijn spelers kan zijn. Simeone vertrouwt erop dat zijn spelers hun potentieel ten volle zullen benutten.

De licht ontvlambare Simeone werd wegens wangedrag in de eerste halve finale tegen Arsenal voor vier duels geschorst. Bij de tweede ontmoeting met de Engelsen zat hij al niet meer in de dug-out.

Achttien lichtgewonden tijdens wedstrijdje met Iniesta

Er zijn achttien lichtgewonden gevallen op een voetbalveldje in Barcelona tijdens een wedstrijdje met Barcelona-middenvelder Andrés Iniesta. Een tribune, die geplaatst was door televisiezender Telecinco, stortte in. Dat meldt een woordvoerder van de stad Barcelona.

"Bij de gewonden zijn twee minderjarigen. Twaalf personen zijn afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen, maar niemand is zwaargewond. Ze hebben enkel kneuzingen", zei een woordvoerder van de stad Barcelona. De tribune, die speciaal geplaatst was door televisiezender Telecinco, stortte in toen de 34-jarige Iniesta op een voetbalveldje een wedstrijd speelde. Mediaset, de eigenaar van Telecinco, schrijft op Twitter dat het het incident betreurt en dat het de gewonden en spoedig herstel wenst.

Iniesta, die na dit seizoen na 22 jaar Barcelona verlaat, verklaarde maandag dat hij nog niet weet waar hij zijn carrière verderzet. Hij twijfelt nog tussen China en Japan.

Witsel en Tianjin Quanjian plaatsen zich voor kwartfinales Aziatische Champions League

Tianjin Quanjian heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Aziatische Champions League. In de terugwedstrijd van de achtste finales volstond een 2-2-gelijkspel op het veld van Guangzhou Evergrande, nadat de heenmatch op 0-0 was geëindigd. Axel Witsel speelde de volledige wedstrijd bij Tianjin Quanjian en gaf een assist.

Het Chinese Tianjin Quanjian kwam tot tweemaal toe op achterstand op het veld van de Chinese recordkampioen Guangzhou Evergrande, maar trok de situatie telkens snel recht. De Braziliaan Ricardo Goulart (17.) opende de score voor Guangzhou Evergrande, maar zijn landgenoot Alexandre Pato (19.) maakte twee minuten later op voorzet van Rode Duivel Axel Witsel al de 1-1. Na de rust scoorde Goulart (48.) zijn tweede doelpunt van de wedstrijd, maar opnieuw kon Guangzhou Evergrande zijn voorsprong niet lang vasthouden. Deze keer was het Wang Jie (52.) die de gelijkmaker binnentikte en voor de kwalificatie zorgde.

In de Chinese Super League gaat het minder goed met Tianjin Quanjian en Axel Witsel. Na tien speeldagen staat Tianjin Quanjian negende met twaalf punten, acht punten achter leider Shanghai SIPG.

137 doelpuntenmakers op bal in finale FA Cup

De Engelse FA pakt naar aanleiding van de 137ste editie van de FA Cup uit met een nieuwigheid. Op de ballen die komende zaterdag gebruikt zullen worden in de finale tussen Chelsea en Manchester United prijken de namen van 137 doelpuntenmakers uit alle divisies. Het initiatief krijgt daarom de toepasselijke naam 'Ball's for All'.

"Er werden dit seizoen meer dan 3.000 doelpunten gemaakt in de FA Cup, verspreid over alle niveaus", zegt Andy Ambler, directeur van professionele wedstrijdrelaties binnen de FA. "De 137 namen die op de bal staan, vertegenwoordigen dan ook alle deelnemers aan het toernooi." Onder meer de namen van Alexis Sanchez (Man Utd), Willian (Chelsea) en EK-sensatie Will Grigg (Wigan) zullen op de bal terug te vinden zijn.

This isn't your usual @EmiratesFACup ball 👀



137 goalscorers for the 137th Final. Find out more 👇 The Emirates FA Cup(@ EmiratesFACup) link

Jlloyd Samuel sterft op 37ste in verkeersongeluk

Oud-voetballer Jlloyd Samuel, die jarenlang in de Premier League speelde bij Aston Villa en Bolton Wanderers, is deze ochtend op 37-jarige leeftijd om het leven gekomen na een auto-ongeluk in Engeland. De voetbalbond van Trinidad & Tobago, zijn thuisland, maakte het droevige nieuws bekend.

Samuel, een verdediger, speelde tussen 1999 en 2007 in totaal 240 wedstrijden in de Premier League. De tweevoudig international zette in 2015 een punt achter zijn carrière na enkele seizoenen in Iran. Naar verluidt verongelukte Samuel nadat hij zijn kinderen op school had afgezet en op weg naar huis botste met een tegenligger.

Routinier Rafinha verlengt bij Bayern

De Braziliaan Rafinha heeft zijn aflopende contract bij Bayern München met één seizoen verlengd. De rechtsback ligt zo tot de zomer van 2019 vast in de Allianz Arena. In 2011 kwam hij over van het Italiaanse Genoa. Sindsdien stak hij zes titels en drie bekers op zak.

Rafinha is nochtans niet de meest geliefde speler. Zo lag hij onlangs nog met een blunder aan de basis van één van de tegengoals tegen Real Madrid, in de halve finales van de Champions League.

Iniesta twijfelt tussen China en Japan

De aanvoerder van FC Barcelona Andrés Iniesta (34), die zondag zijn laatste wedstrijd speelt voor de Catalaanse club, twijfelt of hij zijn carrière in China dan wel in Japan zal voortzetten. Volgende week zou de Spaanse international zijn beslissing bekendmaken.

"Er zijn twee scenario's, China en Japan, met elk hun voordelen. We moeten nog enkele kleine zaken evalueren, we zullen alles tegen elkaar afwegen waarna de keuze valt op wat ons het beste lijkt", zei Iniesta maandagnacht in een interview op de Spaanse radiozender Onda Cero.

"Volgende week zullen we beslissen", vervolgde Iniesta, die in zijn loopbaan tot nu enkel het clubshirt van Barça droeg. "Daarna is er het WK (14 juni-15 juli). Ik wil dat dit geregeld is, zodat ik me daarop kan concentreren."

Eind april kondigde Iniesta aan dat hij na dit seizoen zal vertrekken bij Barcelona, de club waarvoor hij al 22 jaar aantreedt. De aanvallende middenvelder veroverde bij Barça maar liefst 32 trofeeën, eind april mocht hij de 25e landstitel uit de clubgeschiedenis vieren. Zondag speelt Iniesta in Camp Nou zijn afscheidswedstrijd tegen Real Sociedad, op de 38e en laatste speeldag van de Primera Division.

Joachim Löw blijft Duits bondscoach tot 2022

Joachim Löw heeft zijn contract als bondscoach van wereldkampioen Duitsland verlengd tot 2022. Dat maakte bondsvoorzitter Reinhard Grindel bekend op de persconferentie voor de Duitse voorselectie voor het WK in Rusland.

De 58-jarige Löw is al sinds 12 juli 2006 bondscoach van het Duitse nationale elftal. Hij volgde toen Jürgen Klinsmann op, van wie hij daarvoor twee jaar de assistent was.

Löw loodste Duitsland in 2014 in Brazilië naar de wereldtitel en in 2017 naar winst in de Confederations Cup. Hij won met de Mannschaft ook al een bronzen medaille op het WK in 2010, twee bronzen EK-medailles in 2012 en 2016 en een zilveren medaille op het EK in 2008.

Bondsvoorzitter Reinhard Grindel maakte tegelijk bekend dat de contracten van teammanager Oliver Bierhoff en assistent-coach Marcus Sorg tot 2024 zijn verlengd. Ook Thomas Schneider, de tweede assistent van Löw, en keeperstrainer Andreas Köpke tekenden bij tot 2022.

Chinese interesse voor Dembélé houdt aan

Beijing Guoan blijft contact houden met de entourage van Moussa Dembélé. De Chinese club meldde zich in januari al eens, maar een transfer was toen voor alle partijen onbespreekbaar. Een voorstel op papier kwam er nooit. Beijing heeft momenteel vier van zijn vier beschikbare postjes voor buitenlanders ingevuld, waaronder Jonathan Vieira (ex-Standard) en Cédric Bakambu, in januari voor 74 miljoen euro weggeplukt bij Villarreal. Een record voor een Afrikaanse aanvaller.

Dembélé ligt nog een jaar onder contract bij Tottenham. Hij heeft het er naar zijn zin, maar hij twijfelt of zijn broze enkels nog een seizoen langer de zware intensiteit van de competitie en de trainingen van coach Mauricio Pochettino aankunnen. Zijn trainer wil liefst door met zijn middenvelder. De club zou zijn overeenkomst graag met twee jaar openbreken, maar niet aan om het even welke voorwaarden gezien zijn blessure-cv. Gesprekken werden uitgesteld en Tottenham sluit een verkoop niet langer uit. (KTH)

Odoi na winning goal: "Als een gek beginnen lopen"

Met een knappe kopbal loodste Dennis Odoi zijn werkgever Fulham naar de promotiefinale van de Championship. Vanzelfsprekend was onze landgenoot na het duel tegen Derby County een tevreden man. "Ik ben verheugd, ik ben opgelucht en bijzonder gelukkig dat we wonnen en volgende week zaterdag naar Wembley kunnen", reageerde Denis Odoi aan de microfoon van Fulham TV.

"We wisten dat we geduldig moesten zijn. We moesten het centrum goed dichthouden en we rekenden erop dat er sowieso wel kansen zouden komen. De vroege goal vlak na rust was een perfecte timing. Daarna konden we de druk opvoeren."

Odoi zorgde met een fraaie overhoekse kopbal uiteindelijk voor het summum. "Ik ben klein dus wordt er niet echt rekening met mij gehouden bij stilstaande fases. Maar ik ben eigenlijk vrij goed met het hoofd en zondag trainde ik er nog op met Aleksandar Mitrović. Ik zag de 2-0 er zelfs niet ingaan. Ik hoorde enkel de mensen schreeuwen, wist dat het raak was en ben als een gek beginnen lopen. Nu enkele dagen rust, vanaf donderdag volle focus op Wembley." De tegenstander voor een plek in de Premier League: Aston Villa of Middlesbrough.

Denis Odoi kopt @FulhamFC virtueel naar @wembleystadium! 🤩

2️⃣-0️⃣#FULDER 🇬🇧#EFLPlayOffs

LIVE op 📺Eleven Sports 1 of op 💻https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/p4FSjjTBmx Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Robin van Persie verlengt contract bij Feyenoord

Robin van Persie heeft zijn voetbalpensioen met een jaartje uitgesteld. De aanvaller van Feyenoord, die in augustus 35 wordt, heeft besloten nog een seizoen door te gaan. Dat maakte de Nederlander zelf bekend.

Van Persie twijfelde vorige maand na de bekerwinst in De Kuip tegen AZ (3-0), waarin hij scoorde, geruime tijd over zijn toekomst. Feyenoord wilde hem graag nog een jaartje in actie zien en deed hem ook een aanbieding. Na een paar weken bedenktijd ging de 102-voudig international van Oranje alsnog akkoord met een nieuw contract.

Van Persie voelt zich nog te veel liefhebber om nu al te stoppen. "De kern is plezier. Lekker op het veld bezig zijn. Samen beter worden. Uiteindelijk heeft dat plezier de doorslag gegeven. Op de dagen dat ik aan stoppen dacht, voelde dat op een bepaalde manier heel eng. Blijkbaar was ik er gewoon nog niet aan toe", laat de topscorer van Oranje (vijftig goals) op AD.nl weten.

Van Persie debuteerde in februari 2002 voor Feyenoord in de Nederlandse Eredivisie. In 2004 verhuisde hij naar Arsenal. Daarna kwam de spits ook nog uit voor Manchester United (2012-2015) en Fenerbahçe (2015-begin 2018). Hij keerde eind januari terug naar De Kuip.

Op de erelijst van Van Persie prijkt onder meer een UEFA Cup (Feyenoord in 2002), een landstitel (Manchester United in 2013), een FA Cup (Arsenal in 2005) en een KNVB-beker (Feyenoord in 2018). Met Oranje werd hij tweede (in 2010) en derde (in 2014) op het WK.