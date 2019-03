FT buitenland. Chinese competitie start vandaag met drie Rode Duivels Redactie

01 maart 2019

Chinese Super League meest kwistig na grote vijf topcompetities

Vandaag start het nieuwe seizoen in de Chinese Super League. Mét Yannick Carrasco, Moussa Dembele en Marouane Fellaini. Die laatste twee zeiden hun clubs vaarwel voor de centen én het avontuur in het Verre Oosten. Geld is alvast geen probleem in China. Dat bewijzen de hallucinante lonen en transfersommen die iedere mercato gespendeerd worden door de clubs. Dit keer staat de teller op 217 miljoen euro. Een vergelijking leert dat de Chinese Super League, na de grote vijf Europese competities, daarmee het meest kwistig is. Voor onder meer de Engelse Championship en de Russische Premjer Liga. Belangrijke kanttekening: Chinese clubs mogen maar vier buitenlanders opnemen in hun selectie en amper drie stuks inzetten tijdens een match. Niet toevallig worden zij gehaald voor woekerprijzen. Zo telde Guangzhou Evergrande deze winter 62 miljoen neer voor het Braziliaanse duo Paulinho-Talisca, Marek Hamsik verhuisde dan weer voor twintig miljoen van Napoli naar Dalian Yifang. Daartegenover staat dat teams uit de Super League slechts 32 mijoen euro transferinkomsten totaliseerden. (VDVJ)