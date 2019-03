FT buitenland. Chinese competitie start met drie Belgen Redactie

01 maart 2019

12u19 0

Chinese Super League meest kwistig na grote vijf topcompetities

Vandaag start het nieuwe seizoen in de Chinese Super League. Mét Yannick Carrasco, Moussa Dembele en Marouane Fellaini. Die laatste twee zeiden hun clubs vaarwel voor de centen én het avontuur in het Verre Oosten. Geld is alvast geen probleem in China. Dat bewijzen de hallucinante lonen en transfersommen die iedere mercato gespendeerd worden door de clubs. Dit keer staat de teller op 217 miljoen euro. Een vergelijking leert dat de Chinese Super League, na de grote vijf Europese competities, daarmee het meest kwistig is. Voor onder meer het Engelse Championship en de Russische Premjer Liga. Belangrijke kanttekening: Chinese clubs mogen maar vier buitenlanders opnemen in hun selectie en amper drie stuks inzetten tijdens een match. Niet toevallig worden zij gehaald voor woekerprijzen. Zo telde Guangzhou Evergrande deze winter 62 miljoen neer voor het Braziliaanse duo Paulinho-Talisca, Marek Hamsik verhuisde dan weer voor twintig miljoen van Napoli naar Dalian Yifang. Daartegenover staat dat teams uit de Super League slechts 32 mijoen euro transferinkomsten totaliseerden. (VDVJ)

Conmebol verwerpt Amerikaans idee om “Groot-Amerikaanse beker” te organiseren

De Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie (Conmebol) heeft het idee van de Verenigde Staten, om in 2020 een continentale beker te organiseren met landen van zowel Zuid- als Noord-Amerika, afgewimpeld. Het feit dat de Wereldvoetbalbond FIFA het voorstel (nog) niet heeft goedgekeurd en de programmatie van een Copa America in 2020 “maken het voor de Conmebol onmogelijk om te aanvaarden”. Dat liet voorzitter Alejandro Dominguez weten in een briefwisseling met Carlos Cordeiro, voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond (USSF).

De Conmebol verbaasde zich verder dat het voorstel van de Amerikanen “erg laat kwam”. Vorige maand verwierp de Concacaf nog het voorstel van de Conmebol om deel te nemen aan de Copa America van 2020. Eerder wilden de Zuid-Amerikanen Mexico en de Verenigde Staten al laten deelnemen aan de Zuid-Amerikaanse landenbeker van 2019, maar beide landen weigerden.

De USSF wilde volgend jaar een toernooi organiseren waarin tien Zuid-Amerikaanse landen (Conmebol) en zes Noord- en Centraal-Amerikaanse landen (Concacaf) het tegen mekaar opnemen, zo maakte New York Times dinsdag bekend. Het toernooi zou gelijktijdig plaatsvinden met EURO 2020 (12 juni - 12 juli). Bij de Amerikaanse variant zou er 200 miljoen dollar prijzengeld te verdelen zijn onder de deelnemende teams en hun bonden, waarvan elf miljoen dollar voor de winnaar. Volgende week zou het Amerikaanse voorstel normaal gezien besproken worden in Miami, nog eens een week later zetelt het Uitvoerend Comité van de Wereldvoetbalbond (FIFA).

Willem II gaat ten koste van AZ naar bekerfinale

Willem II heeft voor de eerste keer sinds 2005 de finale gehaald van de Nederlandse KNVB-beker. De Tilburgse ploeg rekende voor de derde keer dit seizoen af met AZ. Het won voor eigen publiek na strafschoppen: 2-1. Na de reguliere speeltijd en de verlengingen was de stand 1-1. Doelman Timon Wellenreuther was de gevierde man bij Willem II. De Duitse keeper stopte de eerste drie strafschoppen van AZ. Na de misser van Bjørn Johnsen in de vijfde beurt (paal) was de serie strafschoppen beslist.

Willem II speelt in de finale tegen Ajax, dat woensdagavond bekerhouder Feyenoord met 0-3 uitschakelde. De eindstrijd is op 5 mei in De Kuip. De Tilburgse club won in 1944 en 1963 de KNVB-beker. Voor een derde bekerfinale op rij was het Alkmaarse optreden in Tilburg te mager. Stijn Wuytens bleef bij het team van John van den Brom (ex-Anderlecht) de hele wedstrijd op de bank. Willem II bleek over meer wilskracht en veerkracht te beschikken en kreeg daarvoor in de strafschoppenserie de verdiende beloning.