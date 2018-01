FT buitenland: Chili heeft een nieuwe bondscoach Redactie

De Colombiaan Reinaldo Rueda gaat aan de slag als bondscoach van Chili. Hij neemt de plaats in van Juan Antonio Pizzi, die in oktober opstapte nadat hij met Chili naast kwalificatie voor het WK in Rusland greep. Rueda (60) komt over van het Braziliaanse Flamengo. Zijn contract loopt tot het einde van de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar. Het wordt automatisch verlengd als Chili naar dat WK mag. "Wij hopen dat Reinaldo Rueda het belangrijkste doel met La Roja bereikt", zegt de Chileense bondsvoorzitter Arturo Salah. "Hij is een coach met veel ervaring bij nationale ploegen." Rueda had eerder Colombia, Honduras en Ecuador onder zijn hoede en was erbij op de WK's van 2010 (met Honduras) en 2014 (met Ecuador). Juan Antonio Pizzi zat na zijn vertrek bij Chili niet langer zonder job. De Argentijn werd eind november aangesteld als coach van Saoedi-Arabië, dat zich wel kon plaatsen voor het WK.