FT buitenland: Chelsea overweegt huurcontract Musonda bij Celtic te verbreken

02 mei 2018

Wat met Charly Musonda Jr?

Chelsea denkt erover na om het huurcontract van Charly Musonda Junior (21) bij Celtic te verbreken. De Engelse topclub leende de jonge Belg deze winter uit in de hoop dat hij meer aan spelen zou toekomen, maar in drie maanden verzamelde hij amper 335 minuten - zijn laatste basisplaats dateert van midden februari. De voorbije weken viel Musonda ook regelmatig naast de selectie. Sinds maart speelde hij amper 26 minuten. Zorgwekkend, vinden ze bij Chelsea. Zij hebben het gevoel dat coach Brendan Rodgers hem met valse beloftes naar Schotland heeft gelokt - hij deed dat eerder in zijn carrière ook met Chelsea-huurlingen McEachren en Moses. Ook Musonda zelf raakt stilaan gefrustreerd. Vorige week verwijderde hij in een impulsieve bui alle referenties naar Celtic op zijn Instagram, toeren die hij bij Chelsea ook wel eens uithaalde. Nadien plaatste hij drie filmpjes wel weer online en gaf hij acte de présence op een event met de sponsors. 't Zijn acties die hem niet de populairste maken. Rodgers hoopt volgend seizoen meer uit Musonda te halen, zo gaf hij onlangs aan. En dat hij op training een tandje bijsteekt. Tenzij Chelsea daar anders over beslist en het huurcontract van anderhalf seizoen in juni verscheurt. (KTH)

Costaricaanse ploegmaat van Ciman moet vrezen voor WK

De Costaricaanse international Marco Urena wordt vrijdag geopereerd aan enkele breuken in het aangezicht. De teamgenoot van Laurent Ciman bij Los Angeles FC is minstens een maand buiten strijd, waardoor zijn WK-selectie op de helling komt te staan. De 28-jarige spits blesseerde zich zondag in het duel tegen Seattle na een botsing met een andere speler. Ciman scoorde in die match, de eerste in het gloednieuwe Banc of California Stadium, de enige treffer, diep in de toegevoegde tijd. Met 60 caps en 14 doelpunten is Urena een vaste waarde in het nationale elftal van Costa Rica. Tijdens het WK in Rusland speelt het team in groep E tegen Servië (17 juni), Brazilië (22 juni) en Zwitserland (27 juni).