FT buitenland: Chelsea overweegt huurcontract Musonda bij Celtic te verbreken - Viergever maakt gevoelige overstap van Ajax naar PSV

02 mei 2018

Nick Viergever maakt gevoelige overstap van Ajax naar PSV

De Nederlandse verdediger Nick Viergever maakt transfervrij de overstap van Ajax naar PSV. Dat meldt PSV op zijn website. De 28-jarige Viergever ondertekende een vierjarig contract bij de Nederlandse kampioen.

Viergever had een aflopend contract bij Ajax, waar hij sinds de zomer van 2014 speelde. PSV moet de Amsterdamse club dus niets betalen. Viergever zag vorige zomer een transfer naar het Duitse Bayer Leverkusen afketsen. Ajax wilde hem toen niet laten gaan. Desondanks kreeg de tweevoudig Nederlands international geen nieuw contract.

Viergever was in het begin van dit seizoen een vaste waarde bij Ajax en kwam in achttien wedstrijden in actie. Sinds november speelde Viergever niet meer wegens aanhoudende enkelblessures. Met ruim 200 Eredivisiewedstrijden en tientallen Europese duels geldt Viergever als een ervaren speler. Voor zijn periode bij Ajax kwam hij uit voor Sparta Rotterdam en AZ.

"Het is natuurlijk een bijzondere overstap, maar ik ben blij om hier bij de kampioen van Nederland te zijn", zegt Viergever op de website van PSV. "Ik speel al mijn hele carrière in Nederland en was de afgelopen tijd vooral met een stap naar het buitenland bezig. Maar toen technisch directeur Marcel Brands me belde, ben ik het gesprek aangegaan met PSV. Ik was vereerd door de interesse en uit het gesprek sprak ontzettend veel vertrouwen. Ik ben blij hier te zijn."

Wat met Charly Musonda Jr?

Chelsea denkt erover na om het huurcontract van Charly Musonda Junior (21) bij Celtic te verbreken. De Engelse topclub leende de jonge Belg deze winter uit in de hoop dat hij meer aan spelen zou toekomen, maar in drie maanden verzamelde hij amper 335 minuten - zijn laatste basisplaats dateert van midden februari. De voorbije weken viel Musonda ook regelmatig naast de selectie. Sinds maart speelde hij amper 26 minuten. Zorgwekkend, vinden ze bij Chelsea. Zij hebben het gevoel dat coach Brendan Rodgers hem met valse beloftes naar Schotland heeft gelokt - hij deed dat eerder in zijn carrière ook met Chelsea-huurlingen McEachren en Moses. Ook Musonda zelf raakt stilaan gefrustreerd. Vorige week verwijderde hij in een impulsieve bui alle referenties naar Celtic op zijn Instagram, toeren die hij bij Chelsea ook wel eens uithaalde. Nadien plaatste hij drie filmpjes wel weer online en gaf hij acte de présence op een event met de sponsors. 't Zijn acties die hem niet de populairste maken. Rodgers hoopt volgend seizoen meer uit Musonda te halen, zo gaf hij onlangs aan. En dat hij op training een tandje bijsteekt. Tenzij Chelsea daar anders over beslist en het huurcontract van anderhalf seizoen in juni verscheurt. (KTH)

Costaricaanse ploegmaat van Ciman moet vrezen voor WK

De Costaricaanse international Marco Urena wordt vrijdag geopereerd aan enkele breuken in het aangezicht. De teamgenoot van Laurent Ciman bij Los Angeles FC is minstens een maand buiten strijd, waardoor zijn WK-selectie op de helling komt te staan. De 28-jarige spits blesseerde zich zondag in het duel tegen Seattle na een botsing met een andere speler. Ciman scoorde in die match, de eerste in het gloednieuwe Banc of California Stadium, de enige treffer, diep in de toegevoegde tijd. Met 60 caps en 14 doelpunten is Urena een vaste waarde in het nationale elftal van Costa Rica. Tijdens het WK in Rusland speelt het team in groep E tegen Servië (17 juni), Brazilië (22 juni) en Zwitserland (27 juni).

FIFA legt ex-bondscoach El Salvador tweejarige schorsing op

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft de voormalige bondscoach van El Salvador, Ramón Maradiaga, een schorsing van twee jaar opgelegd wegens poging tot matchfixing. Dat heeft de FIFA meegedeeld.

De 63-jarige Maradiaga zou volgens de FIFA getracht hebben om een interland tussen El Salvador en Canada te manipuleren door zijn spelers geld aan te bieden. Deze beslisten dit echter te melden.

Zowel nationaal als internationaal mag de voormalige Hondurese international zich de komende twee jaar niet inlaten met "voetbalgerelateerde activiteiten". Verder moet hij 20.000 Zwitserse frank (16.700 euro) ophoesten.