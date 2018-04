FT buitenland: Chelsea loopt twee punten in op Tottenham - Klopp: "Na Liverpool neem ik jaar rust" Redactie

19 april 2018

23u10 5 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Chelsea loopt twee punten in op Tottenham

Chelsea is vanavond in de Premier League met 1-2 gaan winnen op het veld van Burnley. Na 20 minuten bracht Burnley-verdediger Kevin Long 'The Blues' op voorsprong via een own-goal. Ashley Barnes maakte in de 64ste minuut gelijk voor de thuisploeg. Vijf minuten later maakte Victor Moses er 1-2 van voor Chelsea. In de 74ste minuut mocht Eden Hazard invallen. De Rode Duivel had met het oog op de finale van de FA-cup (zondag tegen Tottenham) rust gekregen van coach Antonio Conte.

In het klassement neemt Chelsea (63 punten) de vijfde plaats in, met vijf punten minder dan Tottenham, dat momenteel het laatste Champions League-ticket in handen heeft. Burnley is zevende met 52 punten.

Geen nieuwe wereldgoal voor @_OlivierGiroud_, wel de winning goal voor @victormoses! 🎯 pic.twitter.com/g0wqbCGXFY Play Sports(@ playsports) link

Bekerduel tussen Fenerbahçe en Besiktas stilgelegd

De bekerwedstrijd tussen Fenerbahçe en Besiktas is na een klein uur spelen stilgelegd. Aanleiding is dat fans van de thuisclub de reservespelers van Besiktas in de dug-out zouden hebben bekogeld.

Op het veld ging het er ook verhit aan toe. Pepe kreeg na een halfuur spelen de rode kaart omdat de Portugees Souza van achter neerlegde. De tussenstand was 0-0. Het eerste duel eindigde op 2-2. Akhisarspor plaatste zich gisteren al voor de bekerfinale door Galatasaray uit te schakelen.

Senol beyin tansiyonu dustugu an. pic.twitter.com/dbbnJE74Re Erkan_yrbg(@ y_erkan_) link

Venlo met 4-1 onderuit in Amsterdam

Leroy Labylle en zijn club VVV Venlo hebben op de 32e speeldag van de Nederlandse Eredivisie met 4-1 verloren van Ajax. De Amsterdammers slaagden er met verve in een scheve situatie recht te trekken.

Venlo, met Leroy Labylle in de basis, kwam goed weg toen Lasse Schöne in de 9de minuut een penalty miste. De uitploeg leek daarop zelfs met een voorsprong de rust in te gaan toen Ralf Seuntjens (43ste) met een verwoestende uithaal de netten deed trillen. Maar twee klasseflitsen van Ajax-aanvaller David Neres (45ste en 45ste +3) later had de thuisploeg opnieuw de teugels in handen.

Diezelfde Neres was in de 59ste minuut niet zelfzuchtig en legde opzij voor Klaas-Jan Huntelaar, die er 3-1 van maakte. In de 79ste minuut ging het laag schot van de Marokkaan Hakim Ziyech via de binnenkant van de paal tegen de netten.

Ajax, dat dit seizoen de titel aan PSV moet laten, is tweede met 73 punten. Venlo (34 punten) staat op de dertiende plek.

Klopp: "Na Liverpool neem ik jaar rust"

Jürgen Klopp neemt een jaar rust als hij stopt bij Liverpool. Dat liet de coach weten in een interview met Sky.

De Duitser, die onlangs met de club de halve finale van de Champions League bereikte, gaf geen indicatie wanneer dat moment aanbreekt.

"Het is bovendien niet uitgesloten dat ik op een gegeven moment zeg: ik stop. Eerder dan andere trainers dat doen. Ik merk steeds meer dat dit vak super intensief is. Ik heb geen zin om, zeg maar, in het harnas te sterven.''

Bij Liverpool heeft Klopp nog een contract voor vier jaar. Hij heeft met zijn gezin afgesproken dat hij een jaar pauze neemt wanneer hij vertrekt bij de topclub uit de Premier League. "En ik sluit absoluut niet uit dat ik na dat jaar zeg: dit was geweldig. Hoe mijn loopbaan er verder na Liverpool gaat uitzien weet ik echt nog niet.

Dessers en Utrecht delen punten met Groningen

Op de 32e speeldag van de Nederlandse Eredivisie hebben FC Utrecht en FC Groningen 1-1-gelijkgespeeld. De ingevallen Cyriel Dessers kon niets meer forceren voor Utrecht.

Utrecht kwam in de 8ste minuut op voorsprong op een stilstaande fase. Het was Willem Janssen die de kopbal van Yassine Ayoub tegen de netten duwde. De toeschouwers moesten tot de tweede helft wachten alvorens ze een nog een doelpunt te zien kregen. Toen Mark van der Maarel Tom van Weert foutief afstopte in het strafschopgebied, werd de bal op de stip gelegd. Van Weert zette de strafschop zelf om. Cyriel Dessers mocht in de 84ste minuut opdraven, maar kon het tij niet keren voor Utrecht.

In de stand staat Utrecht met 50 punten op de vijfde plaats. De Utrechters kunnen nog meedingen voor een ticket voor de Europa League. Groningen, dat 34 punten telt, is twaalfde.

⚽ In @Galgenwaard030 speelde #fcutrecht vanavond gelijk tegen @fcgroningen.



Straks meer over #utrgro op https://t.co/ZSmA873iWd! pic.twitter.com/00bXDEa8Z9 FC Utrecht(@ fcutrecht) link

Tunesië kan in Rusland rekenen op middenvelder Mohamed Ben Amor

Mohamed Ben Amor geraakt tijdig fit om voor Tunesië naar het WK in Rusland te trekken. Dat heeft het Tunesische persagentschap TAP gemeld. Ben Amor, die speelt bij Al Ahli in Saoedi-Arabië, lag sinds de oefenpartij van afgelopen maart tegen Iran in de lappenmand, maar zal volgens TAP "binnen twee à drie weken" de trainingen hervatten.

De terugkeer van Ben Amor is goed nieuws voor Tunesië, want begin deze maand raakte nog bekend dat het aanvaller Youssef Msakni in Rusland moet missen. De speler van het Qatarese Al Duhail is zes maanden out met een kruisbandblessure.

Tunesië speelt op het WK zijn tweede groepswedstrijd tegen België (23/06). Beginnen doen de 'Adelaars van Carthago' tegen Engeland (18/06), na de partij tegen de Rode Duivels volgt het treffen met Panama (28/06).

🔴⚪ Souheil Chemli (médecin de l'équipe nationale) : "Mohamed Amine Ben Amor sera apte pour la Coupe du Monde. Il suivra une phase de rééducation de 2 à 3 semaines". #Tunisie 🇹🇳 #CM2018 pic.twitter.com/BNj2jqHhqW Tunisie Football(@ tunisiefootball) link

Nainggolan: " Een droom voor elke jongen die voetbalt"

Dinsdag 24 april ontvangt Liverpool in de heenmatch van de halve finales van de Champions League AS Roma. Bij de bezoekers staat Radja Nainggolan te popelen om op het allerhoogste niveau en voor miljoenen kijklustigen te schitteren.

"Die dubbele confrontatie is een droom voor elke jongen die voetbalt", vertelt de Rode Duivel op de webstek van UEFA. "Ik heb hard gewerkt om dit te bereiken. De Champions League is een unieke competitie waar veel mogelijk is. Zeker in de laatste recht lijn zijn alle wedstrijden spannend. Eén misser kan je duur te komen staan, maar we zullen er alles aan doen om onszelf voldoening te schenken. Nu mis ik enkel nog een WK, al ligt dat een beetje moeilijk", doelt Nainggolan op de onzekerheid of hij van bondscoach Martínez wel mee mag naar Rusland.

Bij Roma-coach Eusebio Di Francesco is Radja wél een vaste klant. "Ik oordeel niet over mezelf, maar als er één ding is dat ik altijd heb gehad is het mijn inzet voor mijn ploegmakkers en de club in het algemeen. Het is een spel, je kunt zoveel fouten maken, dus het belangrijkste is dat je telkens het maximum geeft."

Ivan Rakitic hervat trainingen bij Barcelona

Ivan Rakitic heeft bij Barcelona de trainingen hervat. Dat heeft de club uit de Primera Division op Twitter gemeld. De 30-jarige Kroaat, die out was met een linkerwijsvingerbreuk, hoopt wedstrijdfit te geraken voor de finale van de Copa del Rey van zaterdag tegen Sevilla.

Rakitic liep de blessure vorige week op in de return van de kwartfinales van de Champions League tegen AS Roma, waar Barça ondanks een ruime bonus uit de heenwedstrijd uitgeschakeld werd. De middenvelder ging daags nadien onder het mes. Barcelona gaat zaterdag tegen Sevilla op zoek naar een nieuwe Spaanse bekerwinst. Voor de Catalanen zou het de vierde Copa del Rey-eindzege op een rij zijn.

La Liga laat recordomzet noteren

La Liga, de vereniging van Spaanse eerste- en tweedeklassers, heeft vorig seizoen een recordomzet van 3,6 miljard euro laten noteren. De winst voor belastingen liep daarmee op tot 234 miljoen euro, zo maakte La Liga bekend. Dit seizoen hoopt La Liga de kaap van vier miljard euro te overschrijden.

In vergelijking met het seizoen ervoor steeg de omzet met 15,6 procent, omgerekend 495 miljoen euro. Veertig procent van de inkomsten wordt in Spanje uit de tv-rechten gehaald. Die waren in het eerste seizoen met een gecentraliseerd verkoopsysteem goed voor 1,45 miljard euro. Voordien verkocht elke club zijn rechten afzonderlijk.

Merchandising leverde 622 miljoen euro op, transfers brachten 475 miljoen euro op, stadionrecettes klokten af op 746 miljoen euro, publiciteitscampagnes zorgden voor 117 miljoen euro en diversen waren goed voor 245 miljoen euro.

De clubs brachten zo hun schulden bij de fiscus terug van 650 miljoen euro in januari 2013 tot 96 miljoen euro. 1,1 miljard euro werd dan weer door de clubs geïnvesteerd: 406 miljoen euro in infrastructuur en 740 miljoen euro in transfers.

Hamburg krijgt licentie

Hamburg SV krijgt in elk geval een licentie om volgend seizoen betaald voetbal te spelen. Ook als de traditierijke club degradeert naar de tweede Bundesliga, hetgeen zeer waarschijnlijk is.

De vrees bestond dat de club de begroting niet rond zou kunnen krijgen in het geval van degradatie. De schuldenlast is enorm en de inkomsten zijn op een lager niveau beduidend minder.

Of een investeerder garant staat voor eventuele tekorten in Bundesliga 2 werd niet duidelijk. "We hebben hard gewerkt en voorwaarden gecreëerd waaronder we op elk niveau verder kunnen", liet de club in een verklaring weten. De kans is aanwezig dat HSV reeds het komende weekend degradeert.

Italië oefent op 28 mei tegen WK-ganger Saoedi-Arabië

Italië werkt op maandag 28 mei in het Zwitserse Sankt Gallen een oefeninterland af tegen WK-ganger Saoedi-Arabië, zo maakte de Italiaanse Voetbalfederatie FIGC bekend.

De oefeninterland zorgt voor twee primeurs: het is de eerste keer dat beide landen tegenover mekaar staan en de eerste keer dat de Squadra Azzurri een wedstrijd afwerkt in Sankt Gallen. De wedstrijd is de eerste in een reeks seizoensafsluiters voor de Italianen: op 1 juni staan ze in Nice tegenover Frankrijk, op 4 juni zakt Nederland naar Turijn af. Op de WK-einronde zijn de Italianen er komende zomer voor het eerst sinds 1958 niet bij.

De Rode Duivels oefenden eerder al tegen Saoedi-Arabië. Eind maart kregen de bezoekers in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een 4-0 pandoering om de oren.

Russische bond opent onderzoek na oerwoudgeluiden van Spartak-fans

De Russische Voetbalbond (RFS) heeft een onderzoek geopend naar de oerwoudgeluiden die fans van topclub Spartak Moskou maakten aan het adres van de Kaapverdiër Nuno Rocha van FK Tosno in de halve finales van de Russische Beker, zo maakte de RFS bekend.

Nuno Rocha kreeg de oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd vlak nadat hij de beslissende strafschop had gescoord. De wedstrijd was op 1-1 geëindigd, waardoor strafschoppen uitsluitsel moesten brengen. De Kaapverdiër was de kwalificatie voor de finale aan het vieren in de buurt van de Ultra's van Spartak. Tijdens de televisie-uitzending waren de oerwoudgeluiden duidelijk te horen.

"Na de eerstvolgende speeldag in de competitie zullen we de Bekerwedstrijden onderzoeken", maakte de Disciplinaire Commissie van de RFS bekend. "Wat betreft de racistische gezangen tijdens Spartak-Tosno kunnen we momenteel nog niet veel vertellen. Eerst willen we de wedstrijdbeelden bestuderen."

Het Russische voetbal sleept al jaren een bijzonder kwalijke reputatie van geweld en racisme met zich mee en lijkt daar met het WK in het verschiet geen greep op te krijgen. Onlangs startte de Wereldvoetbalbond FIFA een disciplinaire procedure op tegen de Russische bond naar aanleiding van de oerwoudgeluiden die eind maart te horen waren tijdens de oefeninterland Rusland-Frankrijk (1-3) in Sint-Petersburg. Tijdens de vriendschappelijke interland waren in het stadion racistische geluiden te horen aan het adres van de zwarte spelers. De oerwoudgeluiden waren zelfs hoorbaar op tv toen Paul Pogba in de 73e minuut de bal raakte. Vorige maand opende de Europese Voetbalbond UEFA dan weer een disciplinaire procedure tegen Zenit Sint-Petersburg na racistische geluiden gericht aan Leipzig-middenvelder Naby Keita in de Europa League.

Volgens Fare, een ngo die strijdt tegen discriminatie in het voetbal, werden vorig seizoen niet minder dan 89 gevallen van racisme geregistreerd tijdens voetbalwedstrijden in de Russische competities. Op het WK van komende zomer spelen de Rode Duivels hun tweede groepswedstrijd tegen Tunesië in het stadion van Spartak.

Chelsea moet het drie duels zonder Alonso stellen

Chelseaverdediger Marcos Alonso is door de Engelse voetbalbond FA voor drie matchen geschorst. De Spaanse linksachter krijgt de straf voor een overtreding op Shane Long tijdens de competitiematch van zaterdag tegen Southampton.

Alonso trapte Long op het einde van de eerste helft langs achteren aan maar de fout werd door de scheids Mike Dean niet opgemerkt. De FA besliste hem op basis van tv-beelden wel te vervolgen. Door de schorsing kan Antonio Conte geen beroep doen op de speler in de competitiematchen tegen Burnley en Swansea en de halve finale van de FA Cup tegen Southampton.

Gisteren kreeg Alonso, als enige speler van Chelsea, nog een plaats in het PFA Premier League Team van het Jaar, net als Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen.

Michiel Kramer hoeft zich na zware schorsing niet meer te melden bij Sparta

De Nederlandse Eredivisieclub Sparta heeft het contract van aanvaller Michiel Kramer ontbonden. Door een schorsing van zeven matchen zou hij sowieso dit seizoen niet meer in actie komen bij de ploeg van Dick Advocaat.

De 29-jarige spits liet in de winterstop zijn contract bij Feyenoord verbreken omdat hij bij die club nauwelijks speeltijd kreeg. Hij ondertekende bij Sparta een overeenkomst tot het einde van het seizoen. In de met 7-0 verloren wedstrijd tegen Vitesse kreeg Kramer de rode kaart nadat hij verdediger Alexander Büttner (ex-Anderlecht) met een schoen in het gezicht had geraakt. De aanklager betaald voetbal deed een strafvoorstel van zeven wedstrijden schorsing. Speler en club accepteerden die forse straf.

Sparta, met Ryan Sanusi en Loris Brogno in de rangen, staat na 32 speeldagen op de zeventiende en voorlaatste plaats.

