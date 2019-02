FT buitenland. Chelsea 'boos' op Courtois - Weer pech voor Nicklas Pedersen (ex-AA Gent) - Reus (Dortmund) loopt blessure op in bekerduel

Voetbalredactie

06 februari 2019

11u25

Bron: Eigen berichtgeving 0

Reus loopt blessure op in bekerduel

Borussia Dortmund heeft zorgen om aanvoerder Marco Reus. De flankaanvaller, ploegmaat van Rode Duivel Axel Witsel, viel in het verloren bekerduel van gisteravond tegen Werder Bremen uit met een blessure aan zijn bovenbeen.

“We hopen dat het niet al te ernstig is. Later deze week zullen we meer duidelijkheid hebben’', aldus Dortmund-trainer Lucien Favre. Dortmind werd gisteren na het nemen van strafschoppen uitgeschakeld door Bremen.

“Mijn dijbeen zat helemaal vast. Geen idee of ik zaterdag kan meedoen tegen Hoffenheim”, zei Reus na de domper in het bekertoernooi. Werder maakte in de voorlaatste minuut van de verlenging 3-3. “We speelden een beetje dom en hebben deze uitschakeling helemaal aan onszelf te wijten. Soms moeten we gemener voetballen.”

Dortmund staat volgende week woensdag tegenover Tottenham Hotspur in de eerste wedstrijd van de knock-outfase van de Champions League.

Chelsea ‘boos’ op Courtois

Chelsea heeft de Engelse media zijn eigen versie ingefluisterd over hoe de tumultueuze transfer van Thibaut Courtois (26) deze zomer is verlopen. De club zegt ‘furieus’ te zijn en betwist de uitspraken van Courtois in onze weekendkrant dat ze hem in maart een transfer had toegezegd en die belofte na het WK weigerde na te komen. De club vergat erbij te zeggen dat Real in de laatste week van het WK wel degelijk contact zocht en zijn prijs meedeelde. Alleen werd de hele operatie vertraagd door het feit dat Chelseas eerste keus Alisson enkele dagen na afloop van het WK Liverpool boven The Blues verkoos. Courtois bleef na een telefoontje met coach Sarri in de laatste week van de transferperiode weg van de training. Daarmee forceerde hij zijn transfer. Chelsea kocht uiteindelijk Kepa voor 80 miljoen. (KTH)

Pedersen met knieblessure naar ziekenhuis

Eredivisie-club FC Emmen moet het mogelijk een tijd stellen zonder Nicklas Pedersen. De Deense spits moest gisteren de training staken door een blessure aan een knie. In het ziekenhuis wordt het gewricht verder onderzocht.

“Naar alle waarschijnlijkheid is hij zondag niet inzetbaar in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag”, meldt FC Emmen op de clubwebsite. Zodra de onderzoeken zijn afgerond komt de Drentse eredivisieclub met meer informatie.

Pedersen ontpopt zich dit seizoen bij Emmen als supersub. Zo kwam hij tegen zijn oude club FC Groningen (1-2 winst) in het veld en scoorde in de slotfase twee keer. Datzelfde deed hij tegen PSV (2-2), waardoor de Eindhovenaren een 2-0-voorsprong in Emmen weggaven.