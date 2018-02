FT buitenland: Chelsea bekijkt al opvolgers van Conte - Giggs wil Stuivenberg als assistent De voetbalredactie

07 februari 2018

07u58 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Giggs wil Stuivenberg als assistent

Albert Stuivenberg heeft bijna een nieuwe job beet. Volgens de BBC wil Ryan Giggs, vorige maand aangesteld als bondscoach van Wales, de Nederlander graag toevoegen aan zijn trainersstaf. Stuivenberg is geen onbekende voor Giggs. Tussen 2014 en 2016 werkte het duo samen onder Louis van Gaal bij Manchester United. Begin december werd Stuivenberg ontslagen bij Racing Genk. (VDVJ)

Chelsea beraadt zich over Conte

De spanning neemt toe. Antonio Conte, trainer onder vuur bij Chelsea, gaf zijn spelers na de 4-1-vernedering tegen Watford drie dagen vrijaf om zich te bezinnen. Het bestuur van de Engelse kampioen heeft de komende dagen meetings gepland over de toekomst van zijn trainer. Een ontslag ligt nog niet op tafel, maar sowieso neemt de club aan het eind van het seizoen afscheid van Conte. De relatie is op. Al sinds vorige zomer kunnen de Italiaan en CEO Marina Granovskaia niet meer door een deur. Ruzie over de transfertargets. Controlefreak Conte trekt graag aan alle touwtjes. Als mogelijke opvolgers van Conte bekijkt de club Luis Enrique (ex-Barcelona) en Maurizio Sarri (Napoli). (KTH)