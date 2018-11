FT buitenland. Chakvetadze scoort voor ogen van Barça-scouts - VAR maakt volgend seizoen intrede in Premier League De voetbalredactie

15 november 2018

Chakvetadze scoort voor ogen Barça-scouts

Giorgi Chakvetadze blijft indruk maken. De AA Gent-speler scoorde in Andorra zijn vierde goal in zes interlands. Met een intikker aan de tweede paal effende hij na negen minuten het pad voor Georgië, dat al zeker was van promotie in de Nations League. Dat overigens onder toeziend oog van scouts van FC Barcelona - volgens het Catalaanse ‘Diario Sport’ heeft de grootmacht zijn oog laten vallen op het 19-jarig talent van de Buffalo’s.

El gol de Chakvetadze ante Andorra. pic.twitter.com/MNCfV9yPSv Irati Prat(@ IratiPrat1) link

Olivier Giroud: “Eden Hazard is een magiër”

België rekent tegen IJsland weer op de flitsen van Eden Hazard, die ook op de trainingsvelden van Chelsea zijn klasse laat bewonderen. Dat mocht zijn Franse ploegmaat Olivier Giroud ondervinden. “Toen ik Eden Hazard voor het eerst zag op training bij Chelsea dacht ik: ‘Putain, wat is het moeilijk om de bal van hem af te pakken’. Soms heeft hij twee of drie spelers rond zich en raakt hij er door kleine ruimtes toch uit. Hij is een magiër, hij is impressionant. Nu begin ik hem te kennen en begeef ik me op training niet meer in zijn buurt. Dat is beter voor hem en voor mij”, vertelde Giroud in het Franse Le Figaro.

Videoref doet volgend seizoen zijn intrede in Engelse competitie

Vanaf volgend seizoen (2019-2020) zal ook in de Premier League met een video assistent referee (VAR) worden gewerkt. De clubs uit de Engelse hoogste klasse bereikten daarover vandaag een akkoord.

De VAR wordt in Engeland al gebruikt in bekertoernooien als de FA Cup en Carabao Cup maar nog niet in Premier Leaguewedstrijden. Daar komt volgend seizoen dus verandering in.

Om de VAR officieel te kunnen gebruiken, zal de Engelse Liga een formeel verzoek indienen bij de wereldvoetbalbond FIFA en de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat instaat voor de regels.

Nederlandse hoogste klasse blijft uit achttien clubs bestaan

De hoogste voetbalklasse in Nederland blijft uit achttien clubs bestaan. Het is de huidige eredivisieclubs niet gelukt een akkoord te bereiken over een inkrimping naar zestien teams (zoals in België). Dat zei Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV, na de Vergadering van Vennoten die ging over de ‘Veranderagenda’ van de eredivisie.

“Er is geen benodigde meerderheid. We gaan wel een set aan veranderingen doorvoeren”, aldus Swart. Een van de uitgangspunten is dat voortaan twee clubs rechtstreeks uit de eredivisie degraderen en dat er dus ook twee clubs uit de eerste divisie direct promoveren. “Het uitgangspunt is dat de beste teams in de eredivisie spelen.”

Een andere gemaakte afspraak is dat clubs meer mee gaan werken met de clubs die actief zijn in de Champions League of Europa League. Er wordt beter gekeken naar speeldata, tijden en de duur van de winterstop in Nederland.

Daar staat tegenover dat de ‘kleinere’ clubs meer geld krijgen. “Europees spelende clubs gaan 5 procent van hun opbrengsten, dus opbrengsten die ze krijgen vanuit de UEFA, herverdelen onder de andere clubs in de eredivisie”, aldus Swart. Clubs die op kunstgras spelen, horen daar niet bij. “Een andere bron van inkomsten is het bedrag dat de eredivisie nu van de UEFA krijgt vanuit de zogenoemde solidariteitsgelden. Die worden nu evenredig verdeeld over de niet in Europa spelende eredivisieclubs. 15 procent van dat bedrag gaat voortaan naar de clubs uit de eerste divisie, mede bedoeld voor hun jeugdopleidingen.”

Geen grote veranderingen

De clubs uit de Eredivisie zijn er donderdag niet in geslaagd een akkoord te bereiken over grote veranderingen die de Nederlandse competitie op een hoger niveau moeten brengen. Het terugbrengen van de Eredivisie van achttien naar zestien clubs en het verbod van het spelen op kunstgras, twee van de belangrijkste plannen, gaan niet door.

Bestuurders van de achttien Eredivisieclubs zagen elkaar donderdag op een vergadering in Utrecht. Centraal stonden enkele maatregelen om de Nederlandse eerste klasse uitdagender en interessanter te maken. Maar de clubs vonden geen overeenkomst, waardoor de zogenaamde ‘Eredivisie 2.0' niet echt van de grond komt. Voetballen op kunstgras was een van de grote discussiepunten, maar tot een verbod komt het niet. Wel komt er per seizoen een bonus van maximaal 350.000 euro voor clubs met natuurgras. Dat moet ervoor zorgen dat ploegen hun natuurgras behouden of weer overschakelen naar natuurgras.

De Nederlandse clubs vonden wel een akkoord voor enkele kleinere veranderingen. Teams die meedoen aan het hoofdtoernooi van de Champions League of Europa League, hoeven vanaf het seizoen 2020-2021 pas een ronde later in te stromen in het Nederlandse bekertoernooi. Europees spelende clubs staan op hun beurt ook vijf procent van de opbrengsten die ze krijgen van de UEFA af aan de andere clubs. Voorts komen er ook strakkere regels voor jeugdopleidingen.

Man City tijdje zonder Mendy

Benjamin Mendy, verdediger bij Manchester City, heeft een operatie aan zijn linkerknie ondergaan. Daardoor is de Franse international enkele weken buiten strijd. Zijn club maakte de duur van zijn revalidatie niet bekend. Mendy speelde vorige zondag de volledige wedstrijd tegen stadsgenoot Manchester United (3-1) en moest zich daarna bij de Franse selectie melden voor de interlands tegen Nederland (vrijdag) en Uruguay (dinsdag). De Fransman moest echter afzeggen vanwege een pijnlijke knie. Nader onderzoek wees uit dat een ingreep noodzakelijk was. Mendy miste een groot deel van het vorige seizoen door een zware blessure aan zijn andere knie.