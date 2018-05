FT buitenland: Chadli mag voor serieuze som beschikken bij degradant - Neuer spreekt twijfels uit over WK Kristof Terreur

09 mei 2018

Buitenlands Voetbal Chadli moet West Brom aardige duit opleveren

Nacer Chadli (28) kan voor 19,5 miljoen euro vertrekken bij West Bromwich Albion dat sinds gisteren definitief veroordeeld is tot degradatie uit de Premier League. Dat is de clausule die in zijn nog twee jaar lopende contract is opgenomen. West Brom hoopt zo de transfersom te recupereren die de club in 2016 op tafel legde voor de Rode Duivel. Hij kwam over van Tottenham. Op het WK moet hij een transfer zien af te dwingen, maar na een rampseizoen staan de club niet in rijen aan te schuiven. Zeker niet voor dat bedrag.

Door kleine kwaaltjes en twee serieuze spierscheuren in de hamstrings speelde Chadli 277 minuten in 9 maanden. Zaterdag vierde hij zijn wederoptreden tegen Spurs, met een invalbeurt van 10 minuten. Zijn eerste wedstrijd in 2018.

Neuer weer fit, maar "kan me geen WK voorstellen zonder wedstrijden op de teller"

Iets meer dan een maand voor de start van het WK in Rusland is het nog niet duidelijk of regerend wereldkampioen Duitsland kan rekenen op doelman Manuel Neuer.

De 32-jarige doelman traint al enkele weken terug mee bij Bayern nadat hij meer dan een half jaar buiten strijd was met een voetbreuk. Tot speelminuten voor de Rekordmeister kwam het echter nog niet en dat baart de doelman blijkbaar zorgen, nu de competitie in Duitsland bijna afgelopen is. "Ik kan het me niet voorstellen dat ik naar Rusland ga zonder wedstrijden op de teller", bekende Neuer. Bayern speelt dit seizoen nog twee officiële wedstrijden: komend weekend op de slotspeeldag van de Bundesliga tegen Stuttgart en op 19 mei de Bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt. Bayern-coach Jupp Heynckes bevestigde overigens dat de doelman dit seizoen niet meer in actie komt bij zijn club.

Neuer zegt tevreden te zijn met de vooruitgang die hij geboekt heeft tijdens zijn revalidatie, maar wil tegelijkertijd ook niets forceren. "Ik moet de juiste beslissing nemen voor mezelf, het team en het Duitse voetbal. Het komt er vooral op aan rustig te blijven. Met een polemiek helpen we niemand vooruit."

De Mannschaft is op het WK ingedeeld in een groep met Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni). Komende week maakt bondscoach Joachim Löw een voorselectie bekend waarmee er op 23 mei een oefenstage in Oostenrijk gestart wordt. Mogelijk selecteert Löw daarvoor vier doelmannen, met naast Neuer ook de huidige nummer een Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp en Bernd Leno. De definitieve 23-koppige WK-selectie moet begin juni aan de FIFA overgemaakt worden.