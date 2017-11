FT Buitenland: Chadli in de lappenmand, West Brom legt schuld bij België - Frank de Boer heeft geen zin in Oranje De voetbalredactie

14u30 0 Photo News Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

West Brom niet tevreden: "W e zijn erg teleurgesteld met de manier waarop Nacer is teruggekeerd"

Rode Duivel Nacer Chadli heeft tijdens een trainingssessie bij zijn club West Bromwich Albion een scheur opgelopen in de dij. Dat bevestigden de Baggies op hun website. West Brom-coach Tony Pulis legde in een verklaring de schuld van zijn blessure bij de Rode Duivels. "We waren teleurgesteld dat hij twee keer negentig minuten speelde met België."

Nacer Chadli stond zowel tegen Mexico (3-3) als tegen Japan (1-0) negentig minuten tussen de lijnen. Tegen Japan was hij diep in de tweede helft nog beslissend met een knappe assist op doelpuntenmaker Romelu Lukaku. Die overdadige speeltijd zou volgens Pulis de oorzaak van de blessure zijn. "We zijn erg teleurgesteld met de manier waarop Nacer is teruggekeerd. Hij heeft twee volledige matchen achter de rug, en dat resulteerde donderdag in een blessure op training. We moeten afwachten hoe lang hij nu out is."

Chadli kent een moeilijk seizoen bij West Bromwich. De 28-jarige buitenspeler kwam nog maar drie keer in actie voor de Baggies en sukkelde ook in het begin van het seizoen al met kwaaltjes. "Nacer miste al de voorbereiding", vervolgde Pulis. "We speelden hem uit in enkele partijen, maar hij voelde zich nooit honderd procent fit. Ik denk dat het feit dat hij twee volledige partijen met België heeft gespeeld in nauwelijks enkele dagen tijd ongunstig voor hem is geweest. Nacer onderging intussen een scan en blijkt een scheur te hebben."

Het is niet de eerste keer dat over het kanaal naar wedstrijden met de Belgische nationale ploeg wordt gewezen als het gaat over blessures van spelers van de Rode Duivels. Eerder liepen Vincent Kompany (Manchester City) en Marouane Fellaini (Manchester United) tegen respectievelijk Gibraltar en Bosnië al kwetsuren op, waardoor ze enige tijd aan de kant stonden bij hun team. Kompany herstelt momenteel nog steeds van de kuitblessure die hij eind augustus opliep.

Photo News

Niet De Bruyne, maar Sané is speler van de maand bij City

Manchester City-aanvaller Leroy Sané, en dus niet zijn ploegmaat Kevin De Bruyne, is verkozen tot Speler van de Maand in oktober in de Premier League.

KDB heeft bij City nochtans een sterke maand achter de rug, met onder meer een uitblinkersrol in de 7-2 thuisoverwinning tegen Stoke City. Voor heel wat waarnemers was de 26-jarige Rode Duivel dan ook de kandidaat bij uitstek om verkozen te worden.

De 21-jarige Sané is de eerste Duitse speler sinds Jürgen Klinsmann die Speler van de Maand is in de Premier League. De voormalige aanvaller was in augustus 1994 bij Tottenham Hotspur aan de slag toen hij verkozen werd tot beste speler.

What a month for @ManCity!@LeroySane19 scoops the October @EASPORTSFIFA Player of the Month award: https://t.co/vKabxSb68F pic.twitter.com/7KwkuWX3ey Premier League(@ premierleague) link

Aubameyang begrijpt niets van schorsing

Aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund heeft met verbazing gereageerd op zijn schorsing door trainer Peter Bosz. "Ik begrijp hier werkelijk helemaal niets van'', zei de Gabonese spits in de Duitse krant Bild.

Aubameyang kwam donderdag 20 minuten te laat op de training en dat accepteerde Bosz niet. De Nederlandse coach zette zijn topschutter voor straf uit de selectie voor het duel vanavond in de Bundesliga met VfB Stuttgart. Hij zou al vaker met vertraging op de training zijn gearriveerd. "Ik wilde niet te laat komen'', zegt Aubameyang.

De speler werd vorig jaar al eens door zijn club geschorst omdat hij op een vrije dag zonder toestemming naar Milaan was gevlogen. Aubameyang refereerde aan die straf, destijds opgelegd door trainer Thomas Tuchel. "Die schorsing kon ik wel begrijpen, omdat ik toen de regels had overtreden.''

EPA

Frank de Boer: "Oranje is niet aan de orde"

"Ik ben een coach die op het veld wil werken. In het nationale team zijn er alleen wedstrijden om de twee of drie maanden. Op dit moment komt Oranje niet voor in mijn plannen", aldus De Boer tegen de Spaanse krant Sport.

Voor De Boer, die tussen 2008 en 2010 assistent was van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk, is het moeilijk te accepteren dat Oranje momenteel geen goede generatie heeft. "Je moet geduldig zijn, weten wat we moeten doen om het te veranderen."

Action Images via Reuters

Photo News

Zijn broer Ronald zei dinsdag bij FOX Sports dat Frank de Boer nu meer neigt naar het bondscoachschap. "Er komt nu een hele nieuwe periode. Er is een aanloop. Nu kan hij vanaf nul beginnen en kan hij zijn eigen ding doen. Ik denk dat dat hem wel trekt."

Frank de Boer, die op 11 september werd ontslagen bij Crystal Palace, wil het liefst aan de slag in de Primera División, de competitie waarin hij speelde in zijn tijd bij FC Barcelona. "De manier van spelen in Spanje is mijn favoriet. Er is altijd een goede techniek, er zijn goede spelers en ik denk dat ik hier wel goed kan werken, maar er zijn ook interessante competities zoals de Bundesliga."

Getty Images