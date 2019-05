FT buitenland. Castagne scoort, Atalanta dicht bij Champions League - Treffer Carrasco baat niet De voetbalredactie

11 mei 2019



Goal Castagne brengt Atalanta dicht bij Champions League

Atalanta Bergamo staat dicht bij een eerste deelname aan de Champions League. Het team van Timothy Castagne boekte op de 36ste speeldag in de Serie A een 2-1-zege tegen Genoa. Castagne scoorde de 2-0. Ook vorige week stond de Rode Duivel al aan het kanon op bezoek bij Lazio (1-3). Door de overwinning springt Atalanta over Inter naar de derde plaats. De ploeg uit Bergamo ligt met 65 punten en nog twee matchen te gaan in pole-positie voor een Champions League-ticket. Atalanta nam nog nooit deel aan het kampioenenbal. Inter (63 punten), AC Milan (59) en AS Roma (59) speelden echter een wedstrijd minder en zijn nog niet uitgeteld. De top vier in de Serie A is rechtstreeks geplaatst voor de Champions League, de nummers vijf en zes moeten vrede nemen met de Europa League.

Lecce promoveert naar Serie A

Lecce heeft zich met een 2-1-zege tegen La Spezia verzekerd van promotie naar de Serie A. De club uit Apulië schaart zich zo bij Brescia, dat met de titel in de tweede klasse de promotie eerder al afdwong. Om het laatste ticket richting de hoogste klasse wordt er een nog een barrage gespeeld met zes ploegen: Palermo, Benevento, Pescara, Hellas, La Spezia en Cittadella. De play-offs kunnen wel nog in het gedrang komen door het dossier rond Palermo. De disciplinaire instanties van de Italiaanse bond eisen immers dat de club wegens financieel wanbeheer degradeert. Lecce is een typische liftploeg in Italië die volgend seizoen voor het eerst sinds 2012 in de Serie A mag uitkomen. Vorig seizoen speelden ze nog in derde klasse.

Dalian Yifang verliest opnieuw ondanks treffer van Carrasco

Dalian Yifang heeft op de negende speeldag in de Chinese Super League de thuiswedstrijd tegen Wuhan Zall verloren met 1-2. De gelijkmaker van Rode Duivel Yannick Carrasco leverde de thuisploeg geen punten op.

Dalian Yifang had al vroeg op achterstand kunnen komen, maar Mbia miste een strafschop. In de tweede helft gaf de ex-middenvelder van Marseille wel de assist voor de 0-1 van Baptisao (58.). Carrasco (66.) zette de bordjes in evenwicht, maar Kouassi (88.) bezorgde Wuhan Zall in het slot de drie punten.

Met 7 punten blijft Dalian Yafing veertiende in de stand. De ploeg van Carrasco blijft voorlopig steken op slechts één overwinning.

Van Dijk: “Je moet wel realistisch blijven”

Virgil van Dijk acht de kans klein dat Liverpool zondag alsnog de titel verovert in de Premier League. Bij dat scenario moeten de ‘Reds’ thuis winnen van Wolverhampton en moet Manchester City tegelijk puntenverlies lijden op het veld van Brighton & Hove. “Alles is mogelijk, maar je moet wel realistisch blijven”, zegt Van Dijk in een interview met Sky Sports. “Als je City het hele seizoen hebt zien spelen, verwacht je dat ze van Brighton winnen. Maar je weet het nooit. Wij moeten zelf eerst winnen van Wolves, dat wordt al moeilijk genoeg. Zij hebben een fantastisch seizoen en maken het elke tegenstander lastig. Als we winnen, hebben we onze opdracht volbracht. Daarna zullen we wel zien hoe het verloopt bij City.”

Herrera na vijf jaar weg bij Man United

Ander Herrera verlaat na vijf jaar Manchester United. Volgens Britse media staat Herrera dicht bij een overgang naar PSG. De 29-jarige Spanjaard was sinds 2014 actief bij United, nadat hij overkwam van Athletic Bilbao. In totaal speelde hij 189 wedstrijden voor ManU, waarin hij 20 keer scoorde en 27 assists uitdeelde. “Ik ga me elk van de bijna 200 wedstrijden herinneren die ik in dit shirt afwerkte”, zegt Herrera in een videoboodschap. “Spelen voor de grootste club in Engeland was een echte eer. Bedankt voor vijf geweldige jaren.”

