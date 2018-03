FT buitenland: Carrasco voorgesteld bij Dalian Yifang - Quaresma laat zich met smerige elleboog van kleinste kant zien Redactie

02 maart 2018

09u15 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Carrasco voorgesteld bij Dalian Yifang

Na de opmerkelijke transfer van Yannick Carrasco is de Rode Duivel vandaag voorgesteld bij zijn nieuwe club Dalian Yifang. De 24-jarige Belg trok de deur bij Atlético Madrid achter zich dicht en zal straks zo'n tien miljoen euro per jaar verdienen in China.

Quaresma deelt smerige elleboog uit

Dat hij kan toveren met de buitenkant van zijn rechtervoet liet Ricardo Quaresma afgelopen weekend nog maar eens zien. Met een schitterende treffer, genaamd de 'trivela'-goal, liet de speler van het Turkse Besiktas zijn techniek nog even zien. Gisterenavond was er echter een heel andere rol weggelegd voor de 34-jarige Portugees. Quaresma mocht in het bekertreffen met Fenerbahçe na de rust invallen, maar zes minuten later zat de man opnieuw in de kleedkamer. Na een opstootje deelde de Portugees een smerige elleboog uit. Een rode kaart was dus duidelijk op zijn plaats.

Feghouli rakibini itti diye 3 maç ceza alıyorsa, rakibine yumruklar savuran Quaresma'ya en az 5 maç verilmeli! @TFF_Org pic.twitter.com/5IFE0XdIvh Parçalı Peşinde(@ ParcaliPesinde1) link

Quaresma 2. yumruğu da Mehmet Ekici'ye atıyor. Bakalım federasyon bunları görecek mi pic.twitter.com/O3tzw7WHYZ Brazzers'takiKelAdam(@ bztka) link