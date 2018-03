FT buitenland: Carrasco voorgesteld bij Dalian Yifang - Mangala out voor rest van seizoen Redactie

02 maart 2018

09u15 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Everton moet Mangala (ex-Standard) de rest van het seizoen missen

Verdediger Eliaquim Mangala zal dit seizoen niet meer voor Everton in actie komen. Dat bevestigde coach Sam Allardyce op de persconferentie, een dag voor de competitiewedstrijd bij Burnley. De Fransman kampt met een zware knieblessure.

"Het is hoogst onwaarschijnlijk dat we dit seizoen nog een beroep op Mangala kunnen doen", legde Allardyce uit. "We hebben zijn knie onderzocht en die bleek er ernstiger aan toe dan gedacht."

De 27-jarige Mangala wordt vanaf eind januari door Manchester City verhuurd aan Everton. Vorig seizoen verhuurden de Citizens hem ook al, toen aan Valencia. De Congolese Fransman zette zijn eerste voetbalstappen in België bij achtereenvolgens de jeugdteams van provincieclubjes Lustin, Wépin en UR Namen. Bij Standard (2008-2011) debuteerde hij vervolgens in het eerste elftal. Mangala speelde uiteindelijk 99 officiële wedstrijden voor de Rouches en won er een titel en een beker. Via FC Porto (2011-2014) belandde hij in de zomer van 2014 bij Manchester City.

Carrasco voorgesteld bij Dalian Yifang

Na de opmerkelijke transfer van Yannick Carrasco is de Rode Duivel vandaag voorgesteld bij zijn nieuwe club Dalian Yifang. De 24-jarige Belg trok de deur bij Atlético Madrid achter zich dicht en zal straks zo'n tien miljoen euro per jaar verdienen in China.

Quaresma deelt smerige elleboog uit

Dat hij kan toveren met de buitenkant van zijn rechtervoet liet Ricardo Quaresma afgelopen weekend nog maar eens zien. Met een schitterende treffer, genaamd de 'trivela'-goal, liet de speler van het Turkse Besiktas zijn techniek nog even zien. Gisterenavond was er echter een heel andere rol weggelegd voor de 34-jarige Portugees. Quaresma mocht in het bekertreffen met Fenerbahçe na de rust invallen, maar zes minuten later zat de man opnieuw in de kleedkamer. Na een opstootje deelde de Portugees een smerige elleboog uit. Een rode kaart was dus duidelijk op zijn plaats.

Feghouli rakibini itti diye 3 maç ceza alıyorsa, rakibine yumruklar savuran Quaresma'ya en az 5 maç verilmeli! @TFF_Org pic.twitter.com/5IFE0XdIvh Parçalı Peşinde(@ ParcaliPesinde1) link

Quaresma 2. yumruğu da Mehmet Ekici'ye atıyor. Bakalım federasyon bunları görecek mi pic.twitter.com/O3tzw7WHYZ Brazzers'takiKelAdam(@ bztka) link