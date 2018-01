FT buitenland: Carrasco trefzeker in Copa del Rey - Ploegmaat Najar sterft aan leukemie Redactie

21u50 0 Photo News

Carrasco helpt Atlético Madrid aan zege in Copa del Rey

Rode Duivel Yannick Carrasco heeft Atlético Madrid aan de zege geholpen in de achtste finales van de Spaanse beker. Hij maakte het eerste doelpunt in de met 3-0 gewonnen terugmatch tegen derdeklasser Lleida Esportiu, nadat Atlético het eerder al in de heenwedstrijd met 0-4 haalde.

Carrasco wrong eerst enkele kansen de nek om, maar na 57 minuten was het dan toch prijs. Met een hard en laag schot vanop zo'n twaalf meter bracht hij de Madrilenen op voorsprong. Vier minuten later werd hij naar de kant gehaald. Kevin Gameiro (74.) en Vitolo (81.) dikten nadien de score nog aan. Het was nog maar de eerste terugwedstrijd in de achtste finales, Carrasco moet nog twee dagen wachten om zijn mogelijke tegenstanders in de kwartfinales te kennen.

In Griekenland kwam ook Viktor Klonaridis met AEK Athene een ronde verder in de beker. AEK won met 1-0 van Panetolikos dankzij een doelpunt van Helder Lopes (66.), Klonaridis speelde de hele wedstrijd. Net als Atlético hadden ook de Atheners de heenwedstrijd al met 0-4 gewonnen.

Getty Images

Zidane heeft geen nieuwe spelers nodig tijdens wintermercato

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane heeft geen versterkingen nodig deze transferperiode. Dat zei hij vandaag op een persconferentie in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Numancia. Real heeft in de competitie nochtans een achterstand van liefst zestien punten op Barcelona.

"Ik heb helemaal niemand nodig. We zijn gestart met deze groep en ik geloof in mijn spelers", aldus Zidane. "Er zijn altijd moeilijke momenten in een seizoen, maar alles is nog speelbaar. We zullen wel zien wat er nog gebeurt tot en met het einde van het seizoen, en nadien een analyse maken."

Real speelt woensdag zijn terugwedstrijd voor de Copa del Rey tegen Numancia, nadat het de heenmatch met 0-3 won. In de Primera Division staat de Koninklijke vierde, in de achtste finales van de Champions League wacht binnenkort PSG.

EPA

Tussenpersonen verdienen alsmaar meer aan voetbaltransfers

De bedragen die tussenpersonen opstrijken bij spelerstransfers in het voetbal zijn de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport dat de Wereldvoetbalbond FIFA dinsdag gepubliceerd heeft.

In 2017 betaalden de clubs bij transfers 446 miljoen dollar (374 miljoen euro) aan tussenpersonen, zoals makelaars en vertegenwoordigers. In 2013 liep dat bedrag nog op tot 218 miljoen dollar (183 miljoen euro).

Sinds begin 2013 vonden er 70.000 internationale transfers plaats, waarvan twintig procent in het bijzijn van op zijn minst een tussenpersoon. Daarbij keerden de clubs 1,59 miljard dollar (1,33 miljard euro) uit aan tussenpersonen. De Engelse teams (410 miljoen euro) gaven het meest uit, voor de Italiaanse (288 miljoen euro) en de Portugese (135 miljoen euro).

Photo News Makelaar Mino Raiola met Mario Balotelli.

FA neemt regel aan om meer diversiteit in haar trainerskorps te brengen

De Engelse voetbalbond (FA) wil dat in de toekomst de lijst van kandidaten voor trainersopdrachten minstens één kandidaat uit een etnische minderheid bevat. Dat bevestigde FA-voorzitter Martin Glenn dinsdag. De FA volgt daarmee de 'Rooney-regel' die de National Football League (NFL), de grootste American footballcompetitie in de Verenigde Staten, sinds 2003 hanteert.

"De FA is er voor iedereen", legde voorzitter Martin Glenn uit aan de BBC. "De FA wil een meer omvattende organisatie worden, waarin het personeelsbestand nog meer de (voetballende) bevolking representeert. We hebben ook jobs voor oud-voetballers."

De clubs in de Premier League hebben zich vanaf 1 januari geëngageerd voor een vergelijkbare regel. Voorlopig werkt er met Chris Hughton, trainer van Brighton, nog maar één 'donkere' coach in de Premier League. In november bracht onderzoek naar boven dat in Engeland momenteel slechts 22 van de 482 trainersjobs binnen de vier profdivisies worden uitgeoefend door personen afkomstig uit een kleinere etnische groep.

De 'Rooney-regel', genoemd naar Dan Rooney, het vroegere hoofd van het diversiteitscomité van de NFL, verplicht clubs uit de NFL minstens één kandidaat uit een etnische minderheid toe te laten tot een solliciatiegesprek voor een job als coach of bestuurder.

BELGA

Peter Beardsley, beschuldigd van racisme en pesten, neemt verlof bij Newcastle

Voormalig Engels international Peter Beardsley neemt tijdelijk afstand van zijn job als beloftecoach bij Newcastle. De club onderzoekt ondertussen beschuldigingen van racisme en pesten aan zijn adres. "Na gesprekken met Beardsley deze morgen zijn we overeengekomen dat hij verlof neemt met onmiddellijke ingang", verklaart Newcastle dinsdag in een mededeling. "De club zet intussen het onderzoek naar de beschuldigingen tegen hem verder."

Het zou gaan om "meerdere klachten", en volgens de BBC komt één daarvan van jeugdspeler Yasin Ben El-Mhanni. Als speler kwam Beardsley, een begenadigd aanvaller, voor Liverpool, Everton en Newcastle uit.

Photo News Beardsley (rechts)

UEFA schorst zes Maltese voetballers wegens matchfixing

De Europese Voetbalbond (UEFA) heeft zes Maltese voetballers schorsingen opgelegd vanwege matchfixing. Twee onder hen zijn levenslang geschorst. De pogingen tot matchfixing dateren van maart 2016, toen de Maltese beloften het in de EK-kwalificatie opnamen tegen Montenegro (0-1 nederlaag) en Tsjechië (0-7 nederlaag). Indertijd zaten de jonge Duivels eveneens in de poule van Malta.

Emanuel Briffa (Floriana) en Kyle Cesare (Mosta), spelers van respectievelijk Floriana en Mosta uit de Maltese eerste klasse, werden levenslang geschorst. De voormalige Maltese kampioen Birkirkara moet drie spelers missen door schorsingen: Ryan Camenzuli (1,5 jaar), Llewelyn Cremona en Luke Montebello (beiden 1 jaar). Samir Arab (Balzan) kijkt tegen een schorsing van twee jaar aan. De zaak tegen een zevende speler, Matthew Cremona, werd geseponeerd.

Action Images via Reuters

Bizarre schwalbe kost Leverkusen-trainer Herrlich 12.000 euro

Een even hilarische als knullige fopduik kost trainer Heiko Herrlich van Leverkusen een bedrag van 12.000 euro. De tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond (DFB) heeft hem die boete opgelegd voor een zeldzaam stukje theater aan de zijlijn tijdens de gewonnen bekerwedstrijd op 20 december tegen Borussia Mönchengladbach (0-1).

Denis Zakaria van de thuisploeg tikte Herrlich bij overschrijden van de zijlijn onbewust licht aan waarna de 46-jarige oefenmeester van Leverkusen met veel misbaar tegen de grond ging, alsof hij zwaargewond was.

Herrlich gaf na afloop toe dat hij zijn 'schwalbe' had gemaakt in een opwelling, in het vuur van de strijd. ,,Het sloeg inderdaad nergens op'', toonde hij berouw. Herrlich vreesde zelfs even voor een schorsing, maar de tuchtcommissie vond een forse geldboete genoeg. Daardoor zit Herrlich vrijdag in de thuiswedstrijd tegen koploper Bayern München, bij de hervatting van de Bundesliga, gewoon op de bank bij Leverkusen, dat op de vierde plaats staat.

Sa Pinto heeft er een vriendje bij in Duitsland... 😂 pic.twitter.com/3Bb82C9Qgm Play Sports(@ playsports) link

Eden Hazard opnieuw paraat

Eden Hazard is paraat voor de heenwedstrijd van de halve finales van de League Cup van woensdag, thuis tegen Arsenal. De Rode Duivel miste zaterdag het duel van de 'Blues' bij Norwich (0-0) in de derde ronde van de FA Cup door een lichte kuitblessure.

"Eden is in goede conditie", zei coach Antonio Conte op een persbabbel. "Hij is hersteld van een lichte kwetsuur in de kuit en is klaar om te spelen." Ook de rest van de selectie was blessurevrij. "Niemand heeft ergens last van", vervolgde Conte. "Voor (nieuwe aanwinst) Ross Barkley is het wel nog te vroeg, maar we zijn blij dat zijn fysieke conditie goed is. Hij traint al mee en begrijpt de manier hoe we voetballen."

De terugwedstrijd van de halve finale van de League Cup in het Emirates Stadium staat op woensdag 24 januari op het programma. In de andere halve finale ontvangt Manchester City vanavond tweedeklasser Bristol City. De finale staat gepland voor zondag 25 februari.

Getty Images

Getty Images

Mancini klaar om bondscoach 'Squadra' te worden

Roberto Mancini voelt zich klaar om de Italiaanse nationale ploeg onder zijn hoede te nemen. Dat heeft de 53-jarige coach, die momenteel aan de slag is bij het Russische Zenit Sint-Petersburg,gezegd in de Italiaanse talkshow 'Tiki Taka'.

De 'Squadra' kon zich niet plaatsen voor het WK van komende zomer in Rusland en mist zo voor het eerst sinds 1958 de eindronde. De Italiaanse voetbalbond (FIGC) nam in november na de pijnlijke uitschakeling in de barragewedstrijden tegen Zweden afscheid van bondscoach Giampiero Ventura. Ook bondsvoorzitter Carlo Tavecchio trad nadien terug. "Het lijkt me dat er eerst een nieuwe voorzitter moet komen", aldus Mancini. "Vervolgens is het tijd voor een nieuwe bondscoach. Ik zeg, zoals veel van mijn collega's denk ik, geen nee tegen de job. Een trainer moet alle opties openhouden."

Mancini trainde in het verleden onder meer Lazio Roma, tweemaal Inter Milaan, Manchester City en Galatasaray. Ook de namen van voormalig bondscoach Antonio Conte (Chelsea) en Carlo Ancelotti (ex-Bayern München) doen de ronde om Ventura op te volgen. Op 29 januari kiest de FIGC een nieuwe voorzitter. Damiano Tommasi, een voormalige middenvelder van AS Roma die momenteel aan het hoofd staat van de Italiaanse spelersvakbond, Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse professionele liga, en Cosimo Sibilia, huidig vicevoorzitter van de FIGC, stelden zich kandidaat.

ANP Pro Shots Roberto Mancini.

Ploegmaat van Najar sterft aan leukemie

De Hondurese international Juan Carlos Garcia is op 29-jarige leeftijd overleden aan leukemie. Dat bevestigt Wigan Athletic, één van zijn ex-clubs, op zijn website. Garcia was een linkerflankspeler die 39 keer uitkwam voor Honduras en meespeelde op het WK 2014 in Brazilië, waar ook Andy Najar (Anderlecht) van de partij was. Hij kreeg in 2015 te horen dat hij aan kanker leed. Maandagavond is hij in Honduras, omringd door zijn naasten, bezweken aan de ziekte.

Really sad news for us all today. We learned of the passing of our former player Juan Carlos Garcia overnight.



Our thoughts are with his family and friends at this tragic time.https://t.co/1Dmuq4BKTC#wafc pic.twitter.com/dZZVplgm3N Wigan Athletic(@ LaticsOfficial) link

Usain Bolt loopt straks proef bij Borussia Dortmund

Usain Bolt stak nooit onder stoelen of banken dat hij droomt van een carrière in het voetbal. Nu heeft de levende spurtlegende zelfs een proefperiode te pakken en dat bij Borussia Dortmund. "In maart ga ik een proefperiode draaien bij Borussia Dortmund en dat zal bepalen wat ik met die carrière doe, welke kant het opgaat", vertelt de Jamaicaan aan AFP. "Als ze me zeggen dat ik goed ben en dat ik een beetje training nodig heb, dan doe ik het. Het maakt me wel zenuwachtig. Normaal ben ik niet zenuwachtig, maar dit is anders. Dit is voetbal. Het zal tijd kosten om me aan te passen, maar als ik een paar keer speel, dan zal ik er wel aan wennen."

Het is dankzij zijn sponsor Puma dat Bolt die proefperiode kon versieren. De Duitse eersteklasser Borussia Dortmund heeft namelijk dezelfde sponsor. Al is en blijft Manchester United natuurlijk de favoriete club van Bolt. "Een van mijn grootste dromen is om te tekenen voor Manchester United. Ik heb met Alex Ferguson gesproken en ik heb hem gezegd dat hij een goed woordje voor me moest doen. Hij vertelde me dat als ik fit en klaar was, hij zal zien wat hij kan doen."

AFP

Concurrent van Vermaelen hervat vroeger dan verwacht de trainingen

FC Barcelona heeft bekendgemaakt dat Samuel Umtiti de trainingen heeft hervat. De concurrent van Thomas Vermaelen voor een plek in het centrum van de defensie sukkelde met een blessure aan de hamstrings.

De 24-jarige Umtiti trainde een gedeelte van de sessie met de groep en komt steeds dichterbij een wederoptreden, communiceerden de Blaugrana. De veertienvoudig Frans international, die zich blesseerde tijdens de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo (2-2) op 2 december, zou oorspronkelijk twee maanden out zijn. Hij lijkt echter sneller te kunnen terugkeren in wedstrijdverband.

Het wederoptreden van Umtiti kan een tegenvaller zijn voor Rode Duivel Thomas Vermaelen. Die was de voorbije anderhalve maand onbetwist basispeler bij de Catalanen. Barcelona staat na 18 speeldagen in de Primera Division comfortabel aan de leiding. Het team van coach Ernesto Valverde telt 48 punten, negen meer dan eerste achtervolger Atlético Madrid.

REUTERS Samuel Umtiti bij de Franse nationale ploeg.

Luka Modric betaalt Spaanse belastingdienst miljoen

Luka Modric heeft een miljoen euro gestort op de rekening van de Spaanse belastingsdiensten. De Kroatische spelmaker van Real Madrid wordt ervan verdacht inkomsten uit portretrechten te hebben verduisterd. Eind november raakte bekend dat Modric en zijn vrouw in 2013 en 2014 voor zowat 900.000 euro belastingen zouden hebben ontdoken. Dat deden ze door inkomsten uit portretrechten via een schijnfirma in Luxemburg verborgen te houden. Door nu een miljoen euro te betalen, wil de 32-jarige Modric volgens de krant El Mundo zijn goede wil tonen en hoopt hij een gevangenisstraf te ontlopen. De rechtbank behandelt de zaak vandaag.

REUTERS Luka Modric.

'Petit' geeft er de brui aan

Armando Gonçalves Teixeira, beter bekend als Petit, heeft de handdoek in de ring gegooid als coach van de Portugese eersteklasser Paços de Ferreira. De club was al sinds eind oktober zonder zege en stond in het klassement zestiende (op achttien teams). "De directie van de club heeft de vraag van Petit, die graag zijn contract zou beëindigen, aanvaard", communiceerde de club maandag na het 1-1 gelijkspel tegen Portimonense. De coach was nog maar sinds eind oktober aan de slag bij Paços de Ferreira en kon enkel zijn eerste match als coach van de club winnen.

De 41-jarige Petit heeft een rijkgevulde spelerscarrière achter de rug, met passages bij onder meer Boavista (2000-2002 en 2012-2013), Benfica (2002-2008) en FC Keulen (2008-2012). Hij was met Portugal aanwezig op twee WK's (2002 en 2006) en twee EK's (2004 en 2008) en behaalde 57 caps. Als coach was Paços de Ferreira zijn vierde opdracht, na Boavista (2012-2015), Tondela (2015-2017) en Moreirense (2017).

Chili heeft nieuwe bondscoach

De Colombiaan Reinaldo Rueda gaat aan de slag als bondscoach van Chili. Hij neemt de plaats in van Juan Antonio Pizzi, die in oktober opstapte nadat hij met Chili naast kwalificatie voor het WK in Rusland greep. Rueda (60) komt over van het Braziliaanse Flamengo. Zijn contract loopt tot het einde van de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar. Het wordt automatisch verlengd als Chili naar dat WK mag. "Wij hopen dat Reinaldo Rueda het belangrijkste doel met La Roja bereikt", zegt de Chileense bondsvoorzitter Arturo Salah. "Hij is een coach met veel ervaring bij nationale ploegen." Rueda had eerder Colombia, Honduras en Ecuador onder zijn hoede en was erbij op de WK's van 2010 (met Honduras) en 2014 (met Ecuador). Juan Antonio Pizzi zat na zijn vertrek bij Chili niet langer zonder job. De Argentijn werd eind november aangesteld als coach van Saoedi-Arabië, dat zich wel kon plaatsen voor het WK.

AP Reinaldo Rueda.