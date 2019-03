FT buitenland. Carrasco schittert in China met twee goals én een assist tegen ploeg van Dembélé - Invaller Chadli pakt punt met Monaco Redactie

09 maart 2019

Monaco speelt met invaller Chadli gelijk tegen Bordeaux, ook Engels en Foket rapen puntje

Monaco heeft op de 28ste speeldag van de Franse Ligue 1, met invaller Nacer Chadli, 1-1 gelijkgespeeld tegen Bordeaux. Reims, met Björn Engels en Thomas Foket, speelde op bezoek bij Dijon eveneens 1-1 gelijk.

Na een afwezigheid van negen wedstrijden mocht Chadli bij Monaco voor de tweede keer op rij invallen. Vorige week vijf minuten, nu elf. De eindscore lag op dat moment al even vast. Radamel Falcao (48.) had de Monegasken kort na de rust op voorsprong gebracht, Jimmy Briand (65.) maakte gelijk van op de stip. Voor Monaco, dat zeventiende staat, is het al de zesde wedstrijd op rij zonder nederlaag. Bordeaux is dertiende.

In Dijon-Reims was het Arber Zeneli (9.) die de bezoekers al vroeg op voorsprong bracht, maar Naim Sliti (13.) wachtte amper vier minuten om de gelijkmaker te verzorgen. Reims blijft verdienstelijk zesde, Dijon is achttiende. Baptiste Guillaume ten slotte mocht negen minuten voor affluiten invallen voor Nîmes, dat met 2-1 onderuit ging bij Amiens. Nîmes blijft elfde, Amiens schuift op naar de zestiende plaats.

Lewandowski veegt doelpuntenrecord Pizarro van de tabellen

In het duel op de 25e speeldag in de Duitse Bundesliga tussen Bayern München en het Wolfsburg van doelman Koen Casteels zette Robert Lewandowski deze namiddag na 37 minuten de 2-0 ruststand voor de thuisploeg op het scorebord. Dat was zijn 196e treffer in de Bundesliga en daarmee heeft de Poolse international het recordaantal doelpunten gescoord door een buitenlander verbroken.

Het vorige record stond op naam van de Peruviaan Claudio Pizarro, die vorige maand voor Werder Bremen zijn 195e tegen de netten prikte op 40-jarige leeftijd, wat hem toen ook meteen het record van oudste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga opleverde. Vorige week kwam Lewandowski al op gelijke hoogte en het was dan ook enkel nog een kwestie van tijd vooraleer de Poolse doelpuntenmachine het record daadwerkelijk van de tabellen zou vegen. Dat gebeurde uitgerekend tegen Wolfsburg, de club waartegen hij in het najaar van 2015 al eens vijf doelpunten in negen minuten liet noteren.

Robert Lewandowski maakte in 2010 zijn intrede in de Bundesliga. Hij transfereerde van de Poolse club Lech Poznan naar Borussia Dortmund, waar hij in 4 jaar tijd 74 keer raak trof. Bij Bayern München is hij ondertussen al goed voor 122 doelpunten en daarmee staat hij in de clubranking op de derde plaats, na Karl-Heinz Rummenigge (162) en topschutter aller tijden Gerd Müller (365).

Carrasco blinkt uit met twee goals en assist

Glansrol voor Yannick Carrasco in China. De Rode Duivel scoorde voor Dalian Yifang twee keer tegen het Guangzhou R&F van Mousa Dembélé. Carrasco tekende ook nog eens voor een assist in het doelpuntenrijke 3-3-gelijkspel. Net als Dembélé maakte hij de negentig minuten vol. Beide teams tellen in de stand twee punten.

Geen Draxler bij Duitsland

De Duitse bondscoach Joachim Löw zal voor de oefeninterland tegen Servië (20/03) en de opener van de kwalificatiecampagne richting EK 2020 in Nederland (24/03) niet kunnen rekenen op Julian Draxler. De middenvelder van Paris Saint-Germain is enkele weken out met een hamstringblessure.

"Ik sta enkele weken aan de kant met een hamstringblessure", schreef de 25-jarige Duitser op Instagram. "Maar de teleurstelling na de uitschakeling in de Champions League is veel erger."

Het razendambitieuze PSG werd afgelopen week gewipt in de achtste finales van het Kampioenenbal tegen Manchester United. De Fransen wonnen over het Kanaal met 0-2, maar gaven in eigen stadion de kwalificatie na een 1-3 nederlaag uit handen.

De afwezigheid van Draxler is ook voor Löw een domper. Duitsland is na een mislukt WK in Rusland, met een exit in de groepsfase, en een degradatie naar de B-divisie in de Nations League op zoek naar een nieuw elan. Löw zet in een poging het tij te keren helemaal in op verjonging en maakte afgelopen week bekend routiniers Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels voortaan niet meer op te roepen. Het trio van Bayern München was jaren een vaste waarde bij de Mannschaft en veroverde in 2014 de wereldbeker in Brazilië.

Herkozen voorzitter Oceanische voetbalbond mikt op twee OFC-landen op WK met 48

Lambert Maltock is verkozen tot voorzitter van de Oceanische voetbalbond OFC. De Vanuataan oefende de functie al uit vanaf midden vorig jaar. Hij deed sindsdien de ambtstermijn van zijn voorganger David Chung uit, die moest opstappen na een corruptieschandaal. Maltock zal de OFC de komende vier jaar leiden.

Maltock wil vooral inzetten op een transparanter bestuur van de OFC. Ook sprak hij zijn wens uit om op het WK in 2026, waar 48 landen aan zullen deelnemen, twee Oceanische vertegenwoordigers te hebben. Momenteel heeft Oceanië, op een WK met 32, geen rechtstreeks ticket in handen.

“We hebben het potentieel en willen met twee landen deelnemen aan de eindronde in 2026", richtte Maltock zich tot FIFA-baas Gianni Infantino, die ook aanwezig was in Auckland. “We mogen niet opgeven en moeten tonen dat we die twee plaatsen verdienen. We willen Oceanië op de voetbalkaart zetten en geloven dat het mogelijk is.”

Jesus Corona blijft Porto trouw

Jesus Corona heeft zijn contract bij FC Porto met twee seizoenen verlengd tot 2022. Corona voetbalt sinds 2015 voor Porto. De 26-jarige Mexicaan was tot dusver in 157 wedstrijden goed voor 22 doelpunten en 29 assists. Voordien verdedigde de rechtsbuiten de kleuren van Twente in Nederland en Monterrey in zijn thuisland.

Met Porto veroverde Corona vorig jaar de landstitel. Deze jaargang moet het team van coach Sérgio Conceição voorlopig Benfica met twee punten meer voor zich dulden in de stand.