FT buitenland: Carrasco pakt uit met treffer en heerlijke dribbel - Thorgan Hazard trefzeker

Carrasco pakt uit met treffer en heerlijke dribbel - Thorgan Hazard trefzeker

05 mei 2018

18u44 5 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

West Brom grijpt laatste strohalm, Chadli maakt rentree en Vertonghen valt uit

West Bromwich Albion heeft op de 37e speeldag in de Premier League een belangrijke zege geboekt tegen Tottenham (1-0). Door het doelpunt van Jake Livermore blijft West Brom een kans maken op het behoud. Nacer Chadli vierde na meer dan vier maanden blessureleed zijn comeback bij de thuisploeg. Jan Vertonghen hinkte bij de Spurs dan weer met een enkelblessure van het veld.

Onder interim-coach Darren Moore verloor West Brom al vier duels niet meer. De "Baggies" legden onder meer Manchester United over de knie en hielden Liverpool op een gelijkspel. Met Tottenham kwam er opnieuw een topclub over de vloer. Enkel winnen was goed genoeg, puntenverlies betekende immers de degradatie naar het Championship. Het venijn van de kansarme wedstrijd, waarin Harry Kane op het halfuur een dot van een kans miste, zat in de staart. Tottenham kreeg het leer niet weg na een hoekschop, Livermore gooide zich ernaar en werkte het broodnodige doelpunt over de doellijn.

Omdat Swansea met 1-0 onderuit ging bij Bournemouth, mag West Brom blijven dromen van de redding. De Baggies tellen één punt minder dan Southampton, dat wel nog drie matchen te spelen heeft, en twee punten minder dan het voorlopig veilige Swansea. West Brom heeft het behoud allesbehalve in eigen handen. Veel is afhankelijk van de resultaten van andere ploegen. Op de slotspeeldag gaat West Brom bij Crystal Palace op bezoek. Moore kan dan opnieuw rekenen op Nacer Chadli, die tegen zijn ex-club Tottenham het slotkwartier volmaakte. Chadli kwam eind december vorig jaar voor het laatst in actie. De Rode Duivel zat meer dan vier maanden in de ziekenboeg met een dijblessure. Minder goed nieuws was er voor Tottenham-verdediger Jan Vertonghen. De Belgische recordinternational moest in de slotminuten gewisseld worden wegens een enkelblessure. Toby Alderweireld maakte de partij wel vol. Mousa Dembélé raakte niet speelklaar.

Watford hield voor eigen publiek de drie punten thuis tegen Newcastle United. Met Christian Kabasele tussen de lijnen wonnen de "Hornets" met 2-1. Roberto Pereyra (2.) opende na een slimme pas van Doucoure de score, Andre Gray (28.) kopte de 2-0 tegen de touwen. Op slag van rust liet Troy Deeney vanaf de penaltystip na de score verder uit te diepen. Newcastle United schoot pas in de tweede helft wakker. Verder dan een doelpunt van Ayoze Perez (55.) kwamen de "Magpies" niet. Watford is dankzij de zege mathematisch zeker van een verlengd verblijf in de Premier League, Newcastle was dat al.

Wolfsburg bewaart ondanks verlies kansen op behoud, Hazard scoort voor Gladbach

Wolfsburg is er op de 33e en voorlaatste speeldag in de Duitse Bundesliga niet in geslaagd te gaan winnen op het veld van Leipzig. De "Wolven" gingen met 4-1 onderuit, maar omdat ook Hamburg verloor hoeft de ploeg van Divock Origi, Koen Casteels en Landry Dimata nog niet te wanhopen.

Na een desastreus seizoen vecht Wolfsburg een verwoede degradatiestrijd uit. Tegen Leipzig, dat de laatste weken een beetje op de dool was, kon best gewonnen worden. Wolfsburg legde zelfs een trainingskamp in, maar dat mocht niet baten. Lookman (24.) en Werner (34.) bezorgden de thuisploeg al snel een dubbele voorsprong. Origi en Casteels startten in de basis, Dimata werd bij het begin van de tweede helft ingebracht. Het mannetje extra in de aanval loonde vrijwel meteen: Didavi (47.) prikte de aansluitingstreffer binnen. Lookman (52.) en uitblinker Augustin (63.) kenden echter geen genade en drukten het laatste sprankeltje hoop van de bezoekers definitief de kop in.

Op hetzelfde moment speelde Hamburg in en tegen Frankfurt. De traditieclub, die sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 in de hoogste klasse speelt, voetbalde na een 10 op 15 een waterkans op het behoud bij elkaar. Een zege tegen Eintracht Frankfurt was broodnodig, maar HSV verloor met 3-0.

In de Bundesliga degraderen de nummers 17 en 18 rechtstreeks, de zestiende speelt barrages tegen het nummer drie uit de tweede klasse. Keulen kon zich al niet meer redden en is nu ook zeker van de rode lantaarn. Hamburg bezet de zeventiende plek, Wolfsburg verzamelde twee punten meer en is zestiende. Wolfsburg beschikt over de beste papieren om de zeventiende plaats te ontlopen. De "Wolven" hebben op de slotspeeldag in principe genoeg aan een punt tegen Keulen om zestiende te blijven. Hamburg ontvangt Borussia Mönchengladbach. Bij een gelijk aantal punten geeft het doelpuntensaldo uitsluitsel.

De Borussen zorgden ervoor dat Wolfsburg zelfs nog over Freiburg naar de vijftiende plaats kan springen. Thorgan Hazard (15.) zette Gladbach zaterdag met het openingsdoelpunt op weg naar een 3-1 overwinning tegen Freiburg. De Rode Duivel voetbalde 87 minuten mee. Bij een nederlaag van Freiburg, dat op de slotspeeldag Augsburg bekampt, en winst van Wolfsburg tegen Keulen kunnen Origi en co. het behoud veiligstellen. Freiburg verzamelde voorlopig drie punten meer, maar het doelpuntensaldo van Wolfsburg is een pak beter.

Lokomotiv Moskou kroont zich na 14 jaar opnieuw tot landskampioen

Lokomotiv Moskou heeft zich voor het eerst in veertien jaar nog eens tot kampioen van Rusland gekroond. Na de 1-0-overwinning tegen Zenit Sint-Petersburg op de 29ste en voorlaatste speeldag in de Premier League kan Lokomotiv in de stand niet meer bijgebeend worden door eerste achtervolger en stadsrivaal Spartak.

De Portugese spits Eder, die zijn land in en tegen Frankrijk de Europese titel bezorgde, scoorde tegen Zenit het verlossende doelpunt. Daardoor bedraagt het verschil met Spartak, dat nog twee matchen af te werken heeft, zeven punten.

Lokomotiv mag zo voor het eerst sinds 2004 nog eens een landstitel vieren, de zesde uit de clubgeschiedenis. Ook in 1947, 1964, 1974 en 2002 kroonde Lokomotiv zich tot landskampioen.

Stoke City degradeert na nederlaag tegen Christian Benteke

Stoke City degradeert naar de Engelse Championship. Het verloor vandaag met 1-2 van Crystal Palace op de 37e speeldag van de Premier League en kan daardoor zijn concurrenten in de degradatiestrijd niet meer inhalen. Rode Duivel Christian Benteke viel in na 63 minuten bij Crystal Palace toen het nog 1-0 stond.

De Zwitser Xherdan Shaqiri opende de score voor 'The Potters' in de 43e minuut met een heerlijke vrije trap (1-0). Maar in de 68e minuut maakte James McArthur op aangeven van Ruben Loftus-Cheek met een gekruist schot gelijk (1-1). In de 86e minuut profiteerde de Nederlandse verdediger Patrick van Aanholt van een foutje in de verdediging van Stoke om het winnende doelpunt te scoren (1-2).

In het klassement stoten de mannen van Roy Hodgson naar de voorlopige elfde plaats (41 punten). Stoke City blijft negentiende (30 punten) en kan niet meer in de top zeventien eindigen, waardoor het volgend seizoen zeker in de Engelse Championship voetbalt. De laatste keer dat Stoke in de Championship voetbalde, was in het seizoen 2007-2008.

Duitse club ontslaat coaches jeugdteam na nazigroet

De Duitse vierdeklasser Lokomotive Leipzig heeft twee coaches ontslagen (en tegen één van hen een officiële klacht ingediend) nadat ze een jeugdteam vorig weekend voor een foto hadden laten poseren terwijl ze een nazigroet gaven. De club laat weten "in shock" te zijn.

De klacht werd ingediend tegen de assistent van het team. Hij vroeg de min-17-jarigen te poseren met hun rechterarm gestrekt voorwaarts. De hoofdcoach werd eveneens voor het leven uit de club geband. De spelers werden tot het einde van het seizoen geschorst. De Hitlergroet is strafbaar onder de Duitse wet.

"Dit is een slag in het gezicht van iedere atleet, lid van de club en persoon met gezond verstand", communiceerde Lokomotive Leipzig. "De groet geven is niet enkel een criminele daad, het staat voor de moorden op miljoenen mensen in een onrechtvaardig systeem. Het is geen banale provocatie." De club wil de spelers aan een aantal workshops laten deelnemen.

Lokomotive Leipzig is een traditieclub in het oosten van Duitsland. Het werd in het begin van de twintigste eeuw drie maal Duits landskampioen en speelde in 1987 nog de finale van de Beker der Bekerwinnaars tegen Ajax (1-0 nederlaag).

Buitenlands Voetbal Carrasco aan het kanon voor Dalian Yifang

Goed nieuws uit China zowaar. Daar heeft Yannick Carrasco met Dalian Yifang de maat genomen van landskampioen Guangzhou Evergrande. De rode lantaarn uit de Chinese Super League won voor het eerst dit seizoen en dat had het onder meer te danken aan Carrasco. De Rode Duivel tekende met een penalty net voor de rust voor de 2-0. Eerder had Mushekwi Dalian Yifang al op voorsprong gebracht tegen de ploeg van ex-Braziliaanse bondscoach Scolari. In het slot maakte Wang er 3-0 van. En het was Carrasco die die laatste treffer voorbereidde met een schitterende actie op de achterlijn.

Dankzij deze zege is Carrasco af van de laatste plaats in de Chinese eerste klasse. Guangzhou Evergrande blijft na negen wedstrijden derde met 17 punten. Dalian totaliseert voorlopig 6 punten. Bovendien was de aanwezigheid van bondscoach Martínez een extra lichtpuntje voor Carrasco. De bondscoach is in het Verre Oosten om Witsel en Carrasco aan het werk te zien bij hun clubs.

Besiktas uitgeschakeld in Turkse beker na boycot van terugmatch tegen Fenerbahçe

Besiktas is voor de groene tafel uitgeschakeld in de Turkse beker nadat het de terugwedstrijd tegen Fenerbahçe niet had hernomen. Dat meldt de Turkse voetbalbond TFF. Besiktas had de wedstrijd geboycot uit protest tegen de incidenten in de wedstrijd van vorige maand.

De Turkse voetbalbond TFF besliste zaterdag dat Besiktas de wedstrijd met 3-0 verliest. De beslissing komt er twee dagen nadat Besiktas had geweigerd om de terugwedstrijd in de halve finales van de Turkse beker te hervatten. De derby Fenerbahçe-Besiktas werd op 19 april stopgezet in de 57e minuut bij 0-0 (2-2 in de heenmatch) nadat er projectielen op het veld werden gegooid door de supporters van Fenerbahçe en een van die projectielen het hoofd van Besiktas-coach Senol Günes had geraakt. De TFF had besloten de wedstrijd te hernemen in de 57e minuut, maar Besiktas had aangekondigd dat het de wedstrijd zou boycotten om te protesteren tegen de beslissing van de voetbalbond. Besiktas vond namelijk dat het automatisch gekwalificeerd moest zijn voor de finale.

In de finale van de Turkse beker, die donderdag plaatsvindt in Diyarbakir, neemt Fenerbahçe het op tegen Akhisarspor. De Turkse voetbalbond besliste ook dat Besiktas volgend seizoen niet mag deelnemen aan de bekercompetitie. De club moet ook de commerciële inkomsten dat het dit seizoen heeft vergaard in de de Turkse beker terugstorten.

De rivaliteit tussen de grote drie uit Istanboel (Fenerbahçe, Galatasaray en Besiktas) is dit jaar nog verergerd door het spannende seizoenseinde in de Turkse competitie. Op drie speeldagen van het einde staan de drie clubs in de top vier en er is slechts een verschil van vier punten tussen leider Galatasaray en Besiktas, de vierde in de stand.

Mourinho haalt uit naar eigen spelers: 'Nu snappen jullie waarom sommigen geen kans krijgen'

José Mourinho spaarde zijn spelers niet na het verlies van Manchester United bij Brighton & Hove Albion (1-0) van gisteravond. De Portugees miste gisteren enkele vaste waarden en hun vervangers maakten het in zijn ogen niet waar.

Marcus Rashford en Anthony Martial kregen een kans vanwege de afwezigheid van Romelu Lukaku en Alexis Sanchez. De aanvallers zorgden voor weinig gevaar. ,,Het was niet goed genoeg. De spelers die hun kans kregen hebben geen goed niveau gehaald. Als spelers als individu geen goed niveau halen, is het ook moeilijk om als ploeg een goed niveau te halen'', zei Mourinho.

,,Misschien begrijpen jullie nu waarom sommige spelers meer spelen dan andere. Misschien hoeven jullie nu niet meer de hele tijd te vragen waarom speler A, B, of C niet spelen. Waarom altijd Lukaku? Waarom altijd Lukaku? Waarom altijd Lukaku? Vanavond hebben jullie kunnen zien waarom Lukaku altijd speelt."

Olympiakos stuurt Mirallas terug naar Engeland

De Griekse competitie is nog niet afgelopen, maar Olympiakos stuurt huurling Kevin Mirallas nu al terug naar Everton. Het seizoen van de Rode Duivel (30) zit erop: de huurovereenkomst werd verbroken. Terug naar afzender. De Griekse topclub haalde zijn ex-topschutter in januari met grote trom terug. Duizenden fans wachtten hem op aan de luchthaven, maar hij loste de verwachtingen nooit in. Olympiakos vindt de aankoopoptie van 7 miljoen in zijn contract bovendien niet in verhouding staan met de kwaliteit. Mirallas scoorde in Griekenland slechts twee keer. Bij Everton ligt hij nog tot 2020 onder contract, maar de club wil van hem af.

Nîmes keert na 25 jaar terug naar Ligue 1

Nîmes heeft zich gisteravond met een 4-0 zege tegen Ajaccio verzekerd van de promotie naar de Franse Ligue 1. Dankzij die zege is Nîmes zeker van de tweede plaats in de Ligue 2, die recht geeft op promotie. Kampioen Stade Reims is al langer zeker van een ticket naar de hoogste afdeling. Nîmes mag komend seizoen voor het eerst sinds 1993 in de Ligue 1 uitkomen.

Blessure Dembélé valt mee

De lichte enkelblessure die Moussa Dembélé maandag opliep, is zo goed als hersteld. "We moeten afwachten", zegt Pochettino. "Het is geen groot probleem. Als hij niet fit raakt dit weekend, dan wel woensdag." (KTH)

Lukaku: "Revalidatie gaat sneller dan verwacht"

Lukaku vertoefde deze week in Antwerpen om te revalideren bij Lieven Maesschalck. Ook vrijdagochtend begon de spits van de Rode Duivels eraan met zijn gekende brede glimlach en hij liep er ook nog eens collega-Rode Duivel Steven Defour tegen het lijf. Lukaku leek optimistisch over de evolutie van zijn enkelblessure. "Het gaat sneller dan verwacht, zoals altijd", knipoogde hij. Manchester United kan dus wellicht wel rekenen op zijn spits voor de finale van de FA Cup op 19 mei en ook het WK lijkt dus niet in gevaar te komen. (DPB)