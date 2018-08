FT buitenland. Carrasco pakt derde zege in vier duels - Roemeense kampioen haalt Braziliaanse legende binnen De voetbalredactie

18 augustus 2018

14u43

Buitenlands Voetbal

Carrasco pakt derde zege in vier duels

Dalian Yifang heeft op de negentiende speeldag van de Chinese Super League de drie punten thuisgehouden tegen Henan Jianye (2-1). Rode Duivel Yannick Carrasco stond bij de thuisploeg negentig minuten tussen de lijnen.

De Zimbabwaan Nyasha Mushekwi, op een blauwe maandag even actief voor KV Oostende, zorgde voor de twee doelpunten van Dalian Yifang (45.+1 en 50.). Voor Henan Jianye had de Portugees Vaz Te (34.) eerder de openingstreffer gescoord.

Dalian Yifang, dat haar derde zege in vier duels boekte, springt door de overwinning over Henan Jianye naar de dertiende plaats (op zestien teams).

Julio Baptista maakt comeback bij Roemeense kampioen

De Braziliaanse aanvaller Julio Baptista heeft op 36-jarige leeftijd zijn voetbalcarrière nieuw leven ingeblazen. Baptista tekende, na bijna twee jaar zonder club te hebben gezeten, een contract bij de Roemeense kampioen CFR Cluj. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt.

Baptista was een decennium geleden een veelbelovende aanvaller bij achtereenvolgens Sao Paulo (2000-2003), Sevilla (2003-2005), Real Madrid (2005-2007), Arsenal (2007-2008) en AS Roma (2008-2011). Nadien volgden nog passages bij Malaga (2011-2013), Cruzeiro (2013-2015) en Orlando City (2016). Bij die laatste club stond hij slechts acht maanden onder contract. Zijn overeenkomst werd ontbonden in november 2016 en sindsdien was Julio Baptista clubloos.

De 48-voudig Braziliaans international was met de Seleçao aanwezig op de Wereldbeker in 2010 in Zuid-Afrika. Hij won met Brazilië verder twee maal de Copa América (2004 en 2007) en twee maal de Confederations Cup (2001 en 2005).

CFR Cluj kroonde zich vorig seizoen voor de vierde keer in haar geschiedenis tot kampioen van Roemenië. De club stroomde daardoor in in de tweede voorronde van de Champions League, waarin het Zweedse Malmö te sterk bleek. In het vangnet van de derde voorronde van de Europa League rolden de Roemenen het Armeense Alashkert wel makkelijk op, in de play-offronde wacht nu een confrontatie met het Luxemburgse Dudelange. Cluj telt met Cristian Manea (ex-Moeskroen) en George Tucudean (ex-Standard) twee oude bekenden van de Jupiler Pro League in zijn rangen.

Usain Bolt blijft het proberen

Usain Bolt gaat opnieuw een poging doen om een carrière als profvoetballer op te starten. De voormalige topsprinter, achtvoudig olympisch kampioen, begint komende week aan een proefperiode van onbepaalde tijd bij de Australische club Central Coast Mariners. éDit is echt. Ik heb de wereld verteld dat ik voetballer wil worden en ik ga dat hier laten zien'', zei Bolt bij aankomst in Sydney, waar hij werd opgewacht door een grote schare fans en journalisten.

De Jamaicaan heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook een voetbalcarrière ambieert. Bolt nam vorig jaar na de WK in Londen afscheid van de atletiek en heeft sindsdien via zijn kledingsponsor Puma al heel wat stages kunnen afwerken bij voetbalclubs, al dan niet als marketingstunt. De wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter trainde onder meer bij Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns en Strømsgodset, clubs die allemaal banden hebben met Puma. Dat geldt overigens niet voor Central Coast Mariners.

De Australische club wil Bolt helpen om als voetballer te slagen. 'Down Under' moet de nieuwe carrière van de snelste man op aarde dan echt beginnen. "Dit is een geweldige kans voor mij", zei Bolt, die bij de Mariners gaat trainen met onder anderen Tom Hiariej, ex-speler van FC Groningen. "Ik weet wat ik kan en ben de Mariners dankbaar dat ik dat hier mag laten zien."

Central Coast Mariners eindigde afgelopen seizoen als laatste in de A-League. De nieuwe competitie start eind oktober. Met of zonder Bolt, dat moet de komende weken blijken. "Ik hou van Australië en ben blij dat ik dit nu mijn nieuwe thuis mag noemen'', aldus de Jamaicaan, wiens proefperiode dinsdag start op zijn 32se verjaardag.

Guardiola zal De Bruyne missen

Manchester City-coach Pep Guardiola bevestigde gisteren dat Kevin De Bruyne in het slechtste geval drie maanden aan de kant staat met een blessure aan de rechterknie. Een operatie is niet nodig. "De dokter vertelde me dat hij tweeënhalve maand tot drie maanden out kan zijn", zei de coach. "Een groot verlies. Vorig seizoen was Kevin outstanding. Voor hem, voor zijn familie en voor ons is het hard, maar we moeten ermee leven. Dat gebeurt nu, zeker met de overvolle agenda. Mensen hebben limieten. We weten niet of de korte zomerbreak een invloed had." Intern houden ze er bij City rekening mee dat De Bruyne na acht weken terug kan zijn. (KTH)