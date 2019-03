FT buitenland. Carrasco bezorgt Dalian Yifang punt met knappe plaatsbal - Leicester verliest bij Watford, ondanks assist van Tielemans TLB

03 maart 2019

Buitenlands Voetbal Dalian Yifang heeft zondag op de eerste speeldag van de Chinese Super League 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Henan Jianye. Yannick Carrasco scoorde in de extra tijd de gelijkmaker voor Dalian Yifang.

Dourado (26.) leek Henan Jianye lange tijd de volle buit te bezorgen, tot Carrasco in minuut 91 toesloeg. De Rode Duivel plaatste de bal van net buiten de zestien in de hoek. Dalian Yifang begint zijn seizoen dus met een punt, waarmee het in de middenmoot van de stand hangt.

Vrijdag trof ook Marouane Fellaini bij zijn debuut in China raak. De middenvelder scoorde voor Shandong Luneng het enige doelpunt in de 1-0-zege tegen Beijing Renhe.

Leicester verliest bij Watford, ondanks assist van Tielemans

Watford heeft op de 29ste speeldag van de Premier League de drie punten in extremis thuisgehouden tegen Leicester. Watford haalde het met 2-1, na de winnende treffer in de extra tijd. Bij Leicester werd het dus een debuut in mineur voor nieuwbakken coach Brendan Rodgers.

Deeney (5.) bracht Watford vroeg op voorsprong, na een vrije trap van Deulofeu. Leicester ging op zoek naar de gelijkmaker, maar moest geduld hebben tot in het slot. Youri Tielemans bediende Vardy (75.) die de 1-1 tegen de netten schoof. Met een goal in de extra tijd hield invaller Gray (90.+2) toch de volle buit in Watford. Tielemans werd enkele minuten na zijn assist naar de kant gehaald, aan de overzijde bleef Christian Kabasele op de bank.

Rodgers beleefde dus geen droomstart bij ‘The Foxes’. De 46-jarige Noord-Ier ruilde Celtic afgelopen week voor Leicester, waar hij Claude Puel opvolgde. Zijn team blijft op de sukkel maar hangt met 35 punten nog in de middenmoot, op de elfde stek. Watford (43 ptn) staat achtste.

De vista van Youri Tielemans in combinatie met de snelheid van @vardy7, dodelijk! ☠ pic.twitter.com/a1VU3lQiQ6 Play Sports(@ playsports) link