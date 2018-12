FT buitenland. "Carrasco betaalt ploegmaat 175.000 euro na gebroken neus" De voetbalredactie

05 december 2018

Slik. 175.000 euro: dat is volgens Chinese media het bedrag dat Yannick Carrasco op de rekening van Dalian Yifang-ploegmaat Jin Pengxiang gestort heeft. Het nieuws werd ons niet bevestigd, maar als het effectief klopt, betaalt Carrasco (die weliswaar 10 miljoen euro netto per jaar verdient) een dure rekening voor het gevecht op training waarbij hij de neus van Pengxiang brak. Niet het minst omdat hij door het incident ook al de interlands tegen IJsland en Zwitserland gemist had. Eerder weigerde Pengxiang een door Carrasco aangeboden tegemoetkoming van 10.000 euro. Het voorval betekent echter niet dat Carrasco uitgekeken is op China. Lokale kranten berichten dat de Belg de clubleiding heeft laten weten dat hij zin heeft in een extra seizoen bij Dalian. (VDVJ/PJC)