FT buitenland. Cardiff eert Sala met zege - Januzaj houdt punten thuis tegen Bilbao - Luyindama speelt gelijk met Galatasaray LPB

02 februari 2019

20u22 0

Cardiff City eert Sala met driepunter tegen Bournemouth

Cardiff City heeft de eerste thuiswedstrijd sinds het verdwijnen van Emiliano Sala in winst omgezet. De ploeg uit Wales versloeg Bournemouth met 2-0. De Engelse middenvelder Bobby Reid maakte op zijn 27ste verjaardag beide doelpunten. Reid opende al in de vijfde minuut de score uit een strafschop en vierde dat door een blauw shirt met daarop een foto van Sala omhoog te houden.

De wedstrijd stond vooral in het teken van de recordaankoop van Cardiff City die vermoedelijk nooit zal spelen voor de club. De Argentijnse spits zou begin vorige week van Nantes naar Wales vliegen, maar het toestel verdween boven Het Kanaal van de radar. Er is nog altijd geen spoor aangetroffen van het vliegtuigje en van de twee inzittenden: Sala en piloot David Ibbotson.

Een foto van de Argentijn sierde zaterdag de voorkant van het programmaboekje van Cardiff City. “Emiliano is vanavond niet bij ons, maar we bidden voor hem en David”, stond erin. Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden. De toeschouwers vormden met papiertjes de Argentijnse vlag, met de naam Sala daarin.

Januzaj wint met Sociedad

Rode Duivel Adnan Januzaj heeft met Real Sociedad in de Primera Division met 2-1 gewonnen van Athletic Bilbao. Mikel Oyarzabal bracht de thuisploeg na 16 minuten op voorsprong. Willian Jose verdubbelde de score op slag van rust. De tegentreffer van Raul Garcia kwam te laat voor Bilbao. Januzaj startte bij Sociedad in de basis. De winger mocht in de 84ste minuut gaan rusten. Dankzij de zege wordt Sociedad voorlopig zevende met 30 punten.

Luyindama speelt gelijk met Galatasaray

Christian Luyindama, die op de slotdag van de wintermercato de overstap maakte van Standard naar Galatasaray, stond vandaag meteen in de basis bij de Turkse topclub, op verplaatsing bij Alanyaspor. ‘Gala’ speelde 1-1 gelijk en liet zo de kans liggen om dichter bij leider Basaksehir te komen. Feghouli wiste na rust voor de bezoekers de openingstreffer van Djalma uit. Henry Onyekuru (ex-Eupen en Anderlecht) speelde de hele wedstrijd, Ryan Donk (ex-Club) bleef op de bank. Bij de thuisploeg was er een basisplaats weggelegd voor Fabrice N’Sakala (ex-Anderlecht). Galatasaray blijft in de tussenstand tweede, op vijf punten van Basaksehir. De leider speelt zondag nog op bezoek bij rode lantaarn Akhisarspor.