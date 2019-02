FT buitenland. Cardiff-coach Warnock: “Verdwijning Sala heeft andere transferdoelwitten bang gemaakt” - Real en Barca treffen elkaar in halve finale Copa del Rey Voetbalredactie

Leicester-coach Puel: “Tielemans is een intelligente en clevere speler”

Claude Puel is opgezet met de komst van Youri Tielemans naar Leicester City. De Franse coach verwacht veel van de Monaco-huurling.

“Hij is een intelligente en clevere speler. Het is interessant om hem in onze kern te hebben. Hij zal nog een beetje tijd nodig hebben om zich aan te passen, maar ik heb er vertrouwen in dat hij ons dit seizoen nog veel diensten kan leveren”, vertelde Puel tijdens een perspraatje.

Met de komst van de Rode Duivel heeft Leicester volgens Puel meer mogelijkheden op het middenveld, ook al vertrok Adrien Silva naar Monaco. “Met Youri hebben we de kans om met twee of drie in het middenveld te spelen. Hij kan box-to-box spelen en zorgt voor een beter evenwicht in het team wanneer we aanvallen. Hij is een klinische speler.”

Volgens Puel, die bij Rijsel met de jonge Eden Hazard werkte, koos Tielemans voor Leicester omdat “het de perfecte club voor jonge spelers is”. “Hij heeft alles wat er nodig is, maar moet zich nog wat aanpassen en zijn teamgenoten leren kennen”, vervolgde de Fransman, die in het midden liet of Tielemans dit weekend al zal debuteren. Zondag speelt Leicester tegen Manchester United. “Hij heeft vandaag voor de eerste keer meegetraind. Het was een goeie sessie, met veel hard werk en tempo. Morgen zullen we zien of hij in de kern kan zitten tegen Manchester United.”

Leicester City, elfde in de stand, ontvangt de Red Devils (zesde) zondagnamiddag op speeldag 25 in de Premier League.

Cardiff-coach Warnock: “Verdwijning Sala heeft andere transferdoelwitten bang gemaakt”

Diverse spelers hebben geweigerd deze wintermercato naar Cardiff City te verhuizen na de verdwijning van Emiliano Sala. Dat verkondigde Cardiff-coach Neil Warnock. De Argentijnse aanvaller verdween op 21 januari met een privé-vliegtuigje boven het Kanaal.

“Eén à twee spitsen waarmee we in onderhandeling waren, hebben aangegeven niet te willen komen in deze omstandigheden”, aldus Warnock op de vooravond van het duel thuis tegen Bournemouth. “Ze wilden na de gebeurtenissen niet naar ons komen. Dat maakt het natuurlijk nog eens extra moeilijk.”

Cardiff, dat achttiende staat in de Premier League, kon wel de Nederlandse middenvelder Leandro Bacuna contracteren. Hij kwam over van tweedeklasser Reading.

Emiliano Sala was op 21 januari in een klein vliegtuigje op weg van Nantes naar Cardiff om zijn nieuwe team te vervoegen. Britse onderzoekers kondigden deze week aan aan de Franse kust stukken te hebben gevonden die “waarschijnlijk” afkomstig zijn van het verdwenen vliegtuig.

Crystal Palace-coach Hodgson rekent op Batshuayi tegen Fulham

Roy Hodgson, de coach van Crystal Palace, hoopt dat hij nieuwkomer Michy Batshuayi morgen meteen kan inzetten in de belangrijke competitiewedstrijd tegen Fulham.

De transfer van de Rode Duivel raakte donderdagavond pas op het allerlaatste moment afgerond. Batshuayi komt over van Chelsea, dat hem de voorbije maanden uitleende aan Valencia. Daar zat hij op een dood spoor. Bij Crystal Palace wil Batsman zijn carrière herlanceren.

“Ik denk dat Michy fit genoeg zal zijn om te spelen. Maar ik zal deze namiddag wanneer hij hier toekomt met hem spreken en dan zullen we zien hoe hij zich voelt”, vertelde Hodgson deze namiddag tijdens een persbabbel.

De coach van The Eagles is erg tevreden met de komst van de 25-jarige aanvaller, die bij Palace voorin een duo kan vormen met Christian Benteke. “Hij is een speler voor wie we al lang bewondering hebben. Zijn naam ging hier al langer over de tongen. Maar we kregen pas laat in de wintermercato de kans om hem binnen te halen. Als je naar zijn cijfers kijkt, dan zie je dat die heel goed zijn. Hij heeft bewezen een doelpuntenmaker te zijn. Zijn komst zal ons en de supporters een boost geven.”

Crystal Palace rekent op Batshuayi om in de Premier League te blijven. Na 24 speeldagen staat het team op de vijftiende plaats met 24 punten, amper vier meer dan Cardiff dat als achttiende op de eerste degradatieplaats staat. Fulham is negentiende met 17 punten.

Wie Hodgson zaterdagnamiddag (16u) in Selhurst Park zeker niet kan opstellen, is Cheikhou Kouyaté. De ex-speler van Anderlecht sukkelt met een enkelkwetsuur. Benteke is na een zware knieblessure al enkele weken opnieuw fit, maar moest in de laatste twee competitieduels vanop de bank toekijken.

Real Madrid en FC Barcelona treffen elkaar in halve finale Copa del Rey

In de halve finale van de Spaanse voetbalbeker komt het tot een Clasico tussen Real Madrid en titelhouder FC Barcelona. Beide topteams werden bij de loting in Sevilla aan elkaar gekoppeld.

De heenwedstrijd wordt volgende week (vermoedelijk woensdag 6 februari) in het Camp Nou van Barça gespeeld. De terugmatch volgt drie weken later (waarschijnlijk 27 februari) in het Santiago Bernabeustadion. Meteen daarna, op 2 maart, wacht nog een competitieduel in Madrid tussen de twee rivalen.

De tweede halve finale wordt een duel tussen Valencia en Betis. Vorig seizoen veroverde Barcelona de Copa del Rey dankzij een ruime 5-0-zege in de finale tegen Sevilla. Voor Messi en co was het de vierde Spaanse beker op rij, de 30e uit de clubgeschiedenis.