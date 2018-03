FT buitenland: Capello trekt Chinese deur al na 9 maanden dicht De voetbalredactie

De Italiaan Fabio Capello heeft ontslag genomen als coach van de Chinese eersteklasser Jiangsu Suning, zo maakte de club uit de Chinese Super League (CSL) bekend. De Roemeen Cosmin Olaroiu is zijn opvolger.

De 71-jarige Capello was nog maar negen maanden aan de slag bij Jiangsu Suning, een van de rijkste Chinese clubs, die geleid wordt door Suning Group, een Chinese gigant in de retailindustrie en sinds 2016 ook hoofdeigenaar van het Italiaanse Inter Milaan.

"Na overleg tussen beide partijen werd het contract vroegtijdig stopgezet", klonk het in een korte mededeling. De Italiaanse oefenmeester lag er nog iets minder dan een jaar onder contract, met een jaarloon van tien miljoen euro. Het doel was eenvoudig: de club uit de lagere regionen van het klassement wegloodsen. Vorig seizoen kwam het team uit Nanjing echter niet verder dan een twaalfde plaats op een totaal van zestien, dit seizoen beloofde de start met één zege en twee nederlagen niet veel beterschap.

Capello stond eerder al aan het roer van onder andere AC Milan, AS Roma, Juventus en Real Madrid. Bij die clubs was hij goed voor vijf Italiaanse landstitels (vier bij AC Milan en een bij AS Roma), twee Spaanse landstitels (bij Real Madrid) en één keer de Champions League (in 1994 met AC Milan). Als bondscoach leidde hij Engeland (2008-2012) en Rusland (2012-2015). Capello ontkende alvast interesse te hebben in de job van bondscoach van Italië.