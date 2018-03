FT buitenland: Capello trekt Chinese deur al na 9 maanden dicht - Mbappé scoort voor Frankrijk net zoals Zidane dat deed op WK 2006 De voetbalredactie

28 maart 2018

Moeskroen-middenvelder Govea krijgt eerste basisplaats bij Mexico

De door Moeskroen van Porto gehuurde middenvelder Omar Govea heeft dinsdag zijn eerste basisplaats gekregen bij Mexico, dat in het Amerikaanse Arlington (Texas) met het kleinste verschil (0-1) onderuitging tegen Kroatië. Ivan Rakitic scoorde op het uur op strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd.

De 22-jarige Govea mocht bij de rust in de kleedkamer blijven voor Jesus Molina. Standard-goalie Guillermo Ochoa stond in doel bij de Mexicanen, die vorig jaar de Rode Duivels nog op 3-3 hielden in Brussel. Bij de Kroaten was er een basisplaats weggelegd voor Gent-doelman Lovre Kalinic, Standard-spits Duje Cop was invaller.

De Verenigde Staten waren voor eigen publiek in Cary (North Carolina) met 1-0 te sterk voor de bezoekers uit Paraguay. Aanvaller Bobby Wood scoorde op slag van rusten van op de stip de enige treffer van de wedstrijd. Kenny Saief (Anderlecht) startte in de basis bij de VS.

In Harrison was Peru dan weer met 3-1 te sterk voor IJsland, tegenstander van de Rode Duivels in groep 2 van de A-divisie in de Nations League. Charleroi-middenvelder Cristian Benavente mocht na 66 minuten invallen. Bij WK-debutant IJsland stonden FjoluAri Skulason (Lokeren) en Olafur Skulason (ex-Zulte Waregem) aan de aftrap.

Mbappé scoort voor Frankrijk net zoals Zidane dat deed op WK 2006

Kylian Mbappé scoorde gisterenavond twee doelpunten in de oefeninterland tussen Rusland en Frankrijk (1-3). Vooral zijn eerste goal deed bij de Franse supporters een belletje rinkelen. Zinedine Zidane scoorde op het WK van 2006 op exact dezelfde wijze. Toen won Frankrijk van Spanje in de tweede ronde, ook met 1-3. Les Blues zouden later in de finale verliezen van Italië.

27 June 2006: France's third against Spain (Zidane - 34 years old)

27 March 2018: France's first against Russia (Mbappe - 19 years old) #LesBleusRemember pic.twitter.com/LC0ZDA09sB Mahmoud Mahdy(@ MahmoudMahdy) link

Jordi Cruijff vertrekt na dit seizoen bij Maccabi

Jordi Cruijff vertrekt na dit seizoen als hoofdcoach bij Maccabi Tel Aviv. De Nederlander ging zes jaar geleden aan de slag in Israël. Cruijff begon als technisch directeur bij de club, waar hij onder meer samenwerkte met zijn landgenoot Peter Bosz.

Na het ontslag van trainer Shota Arveladze werd hij interim-coach. In de zomer van 2017 stelde de club hem aan als hoofdcoach. Volgens Cruijff is het tijd voor verandering bij Maccabi Tel Aviv. "Ik dacht dat ik hier nog wel een paar jaar zou blijven, maar het eindigt na zes jaar. Het is goed voor de club dat er iemand met nieuwe ideeën komt. Ik ga het hier zeker missen. Mijn tijd bij Maccabi is een heel belangrijk hoofdstuk in mijn leven geweest", zei de zoon van Johan Cruijff dinsdag op een persconferentie van zijn club, waar onder meer de Israëlische verdediger Ofir Davidzala van AA Gent op de loonlijst staat. Ook Tal Ben Haim (ex-Standard) en Barak Itzhaki (ex-Genk) verdienen er de kost.

Capello houdt het voor bekeken bij Jiangsu Suning

De Italiaan Fabio Capello heeft ontslag genomen als coach van de Chinese eersteklasser Jiangsu Suning, zo maakte de club uit de Chinese Super League (CSL) bekend. De Roemeen Cosmin Olaroiu is zijn opvolger.

De 71-jarige Capello was nog maar negen maanden aan de slag bij Jiangsu Suning, een van de rijkste Chinese clubs, die geleid wordt door Suning Group, een Chinese gigant in de retailindustrie en sinds 2016 ook hoofdeigenaar van het Italiaanse Inter Milaan.

"Na overleg tussen beide partijen werd het contract vroegtijdig stopgezet", klonk het in een korte mededeling. De Italiaanse oefenmeester lag er nog iets minder dan een jaar onder contract, met een jaarloon van tien miljoen euro. Het doel was eenvoudig: de club uit de lagere regionen van het klassement wegloodsen. Vorig seizoen kwam het team uit Nanjing echter niet verder dan een twaalfde plaats op een totaal van zestien, dit seizoen beloofde de start met één zege en twee nederlagen niet veel beterschap.

Capello stond eerder al aan het roer van onder andere AC Milan, AS Roma, Juventus en Real Madrid. Bij die clubs was hij goed voor vijf Italiaanse landstitels (vier bij AC Milan en een bij AS Roma), twee Spaanse landstitels (bij Real Madrid) en één keer de Champions League (in 1994 met AC Milan). Als bondscoach leidde hij Engeland (2008-2012) en Rusland (2012-2015). Capello ontkende alvast interesse te hebben in de job van bondscoach van Italië.