FT buitenland: Busquets op zijn hoede voor Chelsea - Bronn (AA Gent) in Tunesische selectie

Busquets op zijn hoede voor Chelsea - Bronn (AA Gent) in Tunesische selectie

13 maart 2018

18u52 7 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Busquets: "Chelsea heeft gevaarlijke aanvallers"

Na de 1-1 op Stamford Bridge heeft FC Barcelona in de achtste finale van de Champions League tegen Chelsea genoeg aan een doelpuntloos gelijkspel. Barça wil het echter niet daar op laten aankomen. "We willen de bal hebben, aanvallen en kansen creëren", zei middenvelder Sergio Busquets vandaag op een persconferentie. "Afwachten doen wij doorgaans niet. Chelsea is wel in alle opzichten een te duchten tegenstander. Het speelt compact, geeft weinig ruimte weg en heeft zeer gevaarlijke aanvallers. Wij moeten niet alleen als team aanvallen, maar ook als team verdedigen. Dan hebben we een goede kans. Ons uitgangspunt is echter zoals altijd spelen voor de winst."

Dylan Bronn (AA Gent) in Tunesische selectie

De Tunesische bondscoach Nabil Maaloul heeft 28 spelers opgeroepen voor de oefenduels tegen Iran (23 maart) en Costa Rica (27 maart). Dylan Bronn, verdediger bij AA Gent, behoort tot de selectie. Bronn (22) heeft tot dusver één cap achter zijn naam, een oefeninterland in maart 2017 tegen Marokko. Tunesië is op 23 juni de tweede tegenstander van België op het WK in Rusland. Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) en Larry Azouni (Kortrijk) werden niet opgeroepen.

Selectie:

Keepers: Aymen Mathlouthi (Al Batin/SAo), Moez Ben Chrifia (Espérance de Tunis), Farouk Ben Moustapha (Al Shabab/SAo), Moez Hassen (Chateauroux/Fra)

Verdedigers: Karim Aouadhi (CS Sfaxien), Ghazi Ayadi (Club Africain), Anice Badri (Espérance de Tunis), Rami Bedoui (Étoile sportive du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester/Eng), Dylan Bronn (AA Gent), Syam Ben Youssef (Kasimpasa/Tur), Oussam Haddadi (Dijon/Fra), Ali Maaloul (Al Ahli/Qat), Hamdi Nagguez (Zamalek/Egy)

Middenvelders: Fakreddine Ben Youssef (Al Ittifak/SAo), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli/Qat), Khalil Chammam (Espérance de Tunis), Ahmed Khalil (Club Africain), Wahbi Khazri (Rennes/Fra), Naim Sliti (Dijon/Fra), Youssef Msakni (Al Duhail/Qat), Elyes Skhiri (Montpellier, Fra)

Aanvallers: Taha Khenissi (Espérance de Tunis), Ferjani Sassi (Al Nasr/Qat), Bassem Srarfi (Nice/Fra), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Saîf-Eddine Khaoui (Troyes/Fra), Alaeddine Marzouki (CS Sfaxien)

Speler Besiktas mogelijk twee jaar cel in voor uitschelden scheidsrechter

Besiktas-verdediger Caner Erkin wacht mogelijk een celstraf van twee jaar voor het uitschelden van scheidsrechter Mete Kalkavan. Dit meldt het Turkse persbureau Anadolu Agency.

Het scheldincident vond plaats nadat Erkin geel kreeg in de wedstrijd tegen Istanboel Basaksehir in oktober vorig jaar. De Turkse voetbalbond schorste hem toen, na het bekijken van de beelden, voor zes wedstrijden. De openbare aanklager beschuldigde Erkin van het 'beledigen van een ambtenaar tijdens zijn werkzaamheden.' De 53-voudig international ontkent tot dus ver alle aanklachten, maar moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechter.

Horst Hrubesch, die België in '80 van EK-titel hield, wordt coach van Duits vrouwenelftal

De Duitse voetbalbond heeft Horst Hrubesch aangesteld als nieuwe coach van het nationale vrouwenelftal. Hij neemt die taak over van Steffi Jones. Zij werd ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.

Jones volgde in 2016 Silvia Neid op, die haar land onder meer de wereldtitel (2007) en olympisch goud (in Rio) had bezorgd. Het bleek een zware erfenis want onder Jones bleven de resultaten uit. De Duitse vrouwen sneuvelden in de kwartfinales van het EK 2017 en werden onlangs vierde en laatste op de SheBelieves Cup in de Verenigde Staten.

Met Horst Hrubesch stelde de DFB al een opvolger aan. De voormalige spits leidde het Duitse mannenteam op de Spelen in Rio naar zilver. Zijn aanstelling is ad interim. Hij coacht de vrouwenploeg in de komende WK-kwalificatiematchen tegen Tsjechië en Slovenië.

Hrubesch heeft als bijnaam "Das Kopfballungeheuer" (het kopbalmonster). Hij is vooral bekend op zijn twee doelpunten tegen België in de finale van het EK 1980.

PAOK-voorzitter verontschuldigt zich voor pistoolincident

Ivan Savvidis, de voorzitter van de Griekse voetbalclub PAOK Saloniki, heeft vandaag zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag van zondagavond in de topper tegen AEK Athene. De Grieks-Russische zakenman liep na een afgekeurd doelpunt in de slotminuut het veld op en droeg hierbij een holster met pistool.

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan de PAOK-fans, de Griekse supporters en de internationale voetbalgemeenschap", luidt het in een mededeling. Savvidis benadrukt voorts dat hij het veld opliep om net verdere relletjes in de kiem te smoren.

De topper tussen PAOK Saloniki en AEK Athene eindigde zondag met de nodige chaos. De spelers van AEK weigerden in de slotfase de wedstrijd uit te spelen, nadat woedende bestuursleden van de thuisploeg het veld betraden na een afgekeurd doelpunt. Savvidis droeg hierbij dus een pistool. De Griekse regering was niet te spreken over de nieuwe incidenten in het voetbal en besliste nadien om de competitie "tot nader order" op te schorten.

Vincent Kompany: "Dit is een unieke kans"

De titel ligt nu echt wel voor het grijpen voor Manchester City. Na de overwinning tegen Stoke City hebben de Citizens nog slechts twee zeges nodig om zich helemaal te verzekeren van de landstitel. Als klap op de vuurpijl kan Manchester City zelfs kampioen worden op eigen veld tegen de aartsrivaal, Manchester United. Die wedstrijd staat op 7 april op het programma. "Iedereen aan de blauwe kant van Manchester weet dat dit een unieke kans is, maar ze gaan het niet zomaar aan ons geven", wist kapitein Vincent Kompany te vertellen. "Elke zege brengt je dichter bij je doel, maar we willen dit als standaard houden voor de rest van het seizoen en ook naar volgend seizoen toe."

Dortmund bereidt bod op Batshuayi voor

Borussia Dortmund bereidt een bod voor om Michy Batshuayi (24) definitief vast te leggen. De Rode Duivel speelt op huurbasis in Duitsland, maar in de overeenkomst met Chelsea werd geen optie opgenomen. Toch hoopt Dortmund de Engelsen straks te overtuigen met een miljoenenbod. Dortmund weet dat Batshuayi minstens 50 miljoen euro zal kosten. "Wij moeten ons op die positie voor komend seizoen serieus versterken", zei technisch directeur Michael Zorc aan 'Bild'. Batshuayi zelf houdt zich op de vlakte. "Ik voel me hier erg goed, maar dat is een zaak tussen Dortmund en Chelsea." Hij trof in negen matchen zeven keer raak. Na een droogte van vijf wedstrijden scoorde hij zondag als invaller een dubbel. (KTH)

Atlético Madrid moet Diego Costa en Kevin Gameiro even missen

Atlético Madrid heeft twee spitsen in de lappenmand liggen. Kevin Gameiro sukkelt met een hamstringblessure, terwijl Diego Costa last heeft van de enkel. Het duo liep de blessure op in de competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Celta. Helemaal zeker is het nog niet, maar het lijkt uitgesloten dat Costa en vooral Gameiro donderdag aantreden in de terugmatch van de achtste finales van de Europa League in en tegen Lokomotiv Moskou. De Spanjaarden hadden de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen.

In de Primera Division staat Atlético op de tweede stek met 64 punten, achter leider Barcelona (72 punten). Real Madrid volgt als derde met 57 punten.