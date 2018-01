FT buitenland: Buffon toch niet op pensioen? "Extra jaar zou plezier doen, maar het is Juve of niks" - Courtois blijft sukkelen met enkel De voetbalredactie

26 januari 2018

14u06

Simeone krijgt drie wedstrijden schorsing in Copa del Rey

Atlético Madrid-coach Diego Simeone heeft een schorsing van drie wedstrijden gekregen nadat hij het dinsdag te bont maakte in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Copa del Rey tegen Sevilla. Dat heeft de tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond bekendgemaakt. Omdat het team van Rode Duivel Yannick Carrasco door Sevilla uit de beker is gewipt, gaat de schorsing pas volgend seizoen in.

De immer energieke Simeone kreeg één match schorsing omdat hij in de 81e minuut van de partij naar de tribunes werd gestuurd voor protest. Omdat de Argentijn vervolgens ironisch applaudisseerde in de richting van de scheidsrechters, werd de straf verhoogd tot drie wedstrijden.

Sevilla klopte Atlético dinsdag in de return van de kwartfinales met 3-1. Het team uit Andalusië had ook al de heenmatch in de Spaanse hoofdstad met 1-2 gewonnen. In de halve finales treft Sevilla Leganés, dat verrassend Real Madrid uitschakelde. De winnaar van het duel strijdt om eindwinst tegen titelverdediger Barcelona of Valencia.

Gregory van der Wiel trekt naar MLS-kampioen Toronto

Gregory van der Wiel gaat op avontuur naar de overkant van de Atlantische Oceaan. De 29-jarige Nederlandse verdediger staat op het punt over te stappen naar Toronto FC, de Canadese club die afgelopen seizoen kampioen werd van de de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Volgens de zaakwaarnemer van Van der Wiel ligt in Toronto een contract voor twee jaar klaar.

De 46-voudig Nederlands international neemt al na een half jaar weer afscheid van het Italiaanse Cagliari, waarbij hij afgelopen zomer een driejarig contract ondertekende en ploegmakker was van Senna Miangue. Van der Wiel kwam tot slechts vijf wedstrijden in de Serie A, waarvan drie als basiskracht. De rechtsback beleefde daarvoor ook al een tegenvallend avontuur bij Fenerbahçe.

Van der Wiel was eerder wel een vaste waarde bij Ajax en Paris Saint-Germain, waarmee hij heel wat landstitels en bekers veroverde. De Amsterdammer was basisspeler bij Oranje op het WK van 2010, waar de Nederlanders de finale haalden. De rechtsachter speelde in september 2015 zijn laatste interland.

Sanchez mist dopingcontrole: "Geen kwaad opzet"

Alexis Sanchez versierde maandag een transfer van Arsenal naar Manchester United, maar donderdag schreven Britse media dat de Chileen op de dag van zijn overgang een dopingcontrole heeft laten schieten. "Vooral een ongelukkige samenloop van omstandigheden, geen kwaad opzet", stelt Arsenal-coach Arsène Wenger.

"Maandag was gewoon niet het juiste moment om Alexis te controleren", vertelde de Franse coach vandaag op een persconferentie. "Hij moest die dag zijn transfer afronden en veel verplaatsingen afleggen. Vanuit administratief oogpunt is de gemiste controle onze verantwoordelijkheid, omdat hij op dat ogenblik nog Arsenal-speler was. Maar laat duidelijk zijn dat zowel Alexis als onze club niets te verbergen hebben."

Sanchez verdedigde sinds 2014 de kleuren van Arsenal. Eind dit seizoen zou zijn contract aflopen. Voordien speelde hij in Europa voor Udinese (2008-2011), dat hem bij het Argentijnse River Plate wegplukte, en Barcelona (2011-2014).

Real Madrid mist morgen Ramos en Isco tegen Valencia

Real Madrid heeft twee tegenvallers te verwerken gekregen. Verdediger Sergio Ramos kende een terugval in zijn herstel na een contractuur aan de linkerkuit, terwijl middenvelder Isco kampt een blessure aan de linkerheup. Volgens de Spaanse pers is het duo respectievelijk twee en één w(e)ek(en) out. De topper in de achtste finales van de Champions League, tegen PSG op 14 februari, komt zo lichtjes in het gedrang.

Real plaatste vandaag de medische rapporten van beide spelers online. Vooral de blessure van Ramos brengt de Madrileense coach Zinedine Zidane in de problemen. Omdat ook Jesus Vallejo nog out is, houdt de Fransman centraal achterin enkel zijn landgenoot Raphaël Varane en de Spanjaard Nacho over.

De Koninklijke kent vooralsnog een erg tegenvallend seizoen. In de Primera Division is Real Madrid pas vierde, met liefst negentien punten achterstand op rivaal Barcelona. Morgen wacht de Madrilenen de moeilijke verplaatsing naar Valencia, nummer drie in de tussenstand.

Mignolet keept morgen in de FA Cup

Goed nieuws voor Simon Mignolet. De Rode Duivel krijgt morgen opnieuw zijn kans in het doel van Liverpool, bevestigt coach Jurgen Klopp. Na nieuwjaarsdag (1-2 zege tegen Burnley) kwam de Rode Duivel niet meer in actie voor de 'Reds'. Begin dit jaar maakte Klopp duidelijk dat Loris Karius onze landgenoot heeft voorbijgestoken in de pikorde. Voor Nieuwjaar was de Duitser enkel in de Champions League zeker van een basisplaats.

Dit seizoen stond Mignolet tot dusver 21 keer tussen de palen bij Liverpool. "Al mijn keepers moeten geregeld aan spelen toekomen. Het is belangrijk dat ik ze meteen kan inzetten als er echt moet gewisseld worden. Dat kan alleen als mijn doelmannen aan elkaar gewaagd zijn. Wij kunnen het ons veroorloven om te wisselen en dus zal ik het ook doen."

Thibaut Courtois mist ook duel met Newcastle

Chelsea-doelman Thibaut Courtois geraakt niet speelklaar voor het duel met Newcastle United in de vierde ronde van de FA Cup. De Rode Duivel sukkelt nog steeds met de enkel. Dat heeft Chelsea-coach Antonio Conte vandaag bekendgemaakt.

Conte weet niet hoe dicht Courtois bij zijn rentree staat. "Het is vandaag heel moeilijk te zeggen hoeveel dagen hij nodig heeft om terug te keren." Courtois kreeg vorige week op training een tik tegen de enkel. Daardoor stond hij niet tussen de palen in de competitiematch tegen Brighton & Hove Albion (0-4 zege) en in de halve finale van de League Cup tegen Arsenal (2-1 nederlaag).

Alvaro Morata (rug) en Willian (hamstring) zijn eveneens out met blessures. Tegen Newcastle kan Conte wel weer beroep doen op Cesc Fabregas (hamstring).

Buffon blijft mogelijk toch in Juve-doel

Gianluigi Buffon twijfelt aan zijn eerdere beslissing om eind dit seizoen te stoppen met profvoetbal. In de krant La Repubblica zegt de legendarische doelman van Juventus dat hij mogelijk toch een vervolg aan zijn indrukwekkende carrière breit.

"Binnenkort heb ik een ontmoeting met voorzitter Andrea Agnelli en gaan we erover spreken", zegt Buffon, die zondag 40 wordt. "Ik heb het beste voor met de ploeg. Ik wil weten welke rol ik nog kan spelen en of Juventus denkt dat ik nog belangrijk kan zijn."

Buffon draagt al sinds 2001 het shirt van de Oude Dame. Na de gemiste kwalificatie voor het WK tegen Zweden kondigde de 175-voudig international zijn afscheid als international aan. Hij liet in het najaar ook weten dat dit zijn laatste seizoen zou worden, tenzij hij (na drie verloren finales) eindelijk de Champions League zou winnen.

"Het zou mij een plezier doen om nog een jaar te voetballen, maar ik moet met de club de beste oplossing zoeken", legt Buffon uit. "Wat vaststaat, is dat ik geen probleem wil worden, noch voor Juventus, noch voor mijn teamgenoten."

Op de vraag of hij volgend seizoen eventueel voor een andere club dan Juventus kan voetballen, is de Italiaan duidelijk: "Het is Juve of niets."

Barcelona treft Valencia in Copa del Rey

Titelhouder FC Barcelona neemt het in de halve finales van de Copa del Rey op tegen Valencia. In de andere partij staat Leganes tegenover Sevilla, zo bleek vandaag bij de loting in Madrid.

Barcelona won de Spaanse beker de voorbije drie jaar en is met 29 titels recordhouder. Het team van Messi en Vermaelen speelt op 31 januari of 1 februari eerst thuis in Camp Nou. Een week later volgt de return in Mestalla.

In 2016 speelden Barça en Valencia ook tegen elkaar in de halve finales van de beker. De Catalanen vernederden toen Los Che, waar Gary Neville op de trainersbank zat, met 7-0 in de heenmatch.

Leganes zit voor het eerst bij de laatste vier van de Copa del Rey. In de kwartfinales veroverde het team van coach Asier Garitano de scalp van grote buur Real Madrid. Leganes speelt eerst thuis tegen Sevilla.

Duitsland houdt ultieme oefengalop tegen Saoedi-Arabië

Duitsland zal het in zijn laatste oefenpartij voor het wereldkampioenschap opnemen tegen Saoedi-Arabië. Het duel tussen de WK-gangers wordt op 8 juni in Leverkusen gespeeld.

"Tegen Saoedi-Arabië worden we geconfronteerd met een andere speelwijze en een andere mentaliteit, die we niet zo goed kennen. Maar voor het WK moeten we er wel op voorbereid zijn", laat bondscoach Joachim Löw optekenen.

Op 2 juni oefent de Mannschaft in Klagenfurt tegen Oostenrijk.