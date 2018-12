FT buitenland. Braziliaanse Paranaense pakt de Copa Sudamericana - ‘Gele hesjes’ gooien nog meer roet in het eten in Frankrijk Redactie

13 december 2018

11u23

Bron: Belga 0

Ook Marseille-Bordeaux gaat niet door in Ligue 1

Gisteren werden al drie wedstrijden van de achttiende speeldag in de Ligue 1, die komend weekend plaatsvindt, uitgesteld. Vandaag kwam daar ook nog Marseille-Bordeaux, voorzien voor zondagavond om 21u00, bij. Dat maakte de Franse profliga (LFP) bekend. Door de protestacties van de gele hesjes zijn er onvoldoende politieagenten beschikbaar. Woensdag werden ook de duels Nantes-Montpellier, Nice-Saint-Etienne en Caen-Toulouse al uitgesteld. Die laatste wedstrijd werd al geherprogrammeerd, op dinsdag 18 december (om 18u30).

Vorig weekend werden ook al zes wedstrijden van de zeventiende speeldag uitgesteld, omdat verschillende steden in Frankrijk momenteel al hun politiemanschappen nodig hebben in hun strijd tegen de ‘gele hesjes’. Die duels zullen ingehaald worden op 15 en 16 januari 2019.

Behalve de commotie rond de ‘gele hesjes’ werd Frankrijk dinsdagavond ook nog opgeschrikt door de schietparij in Straatsburg, waarbij twee doden, één hersendode en nog twaalf gewonden vielen. De regering verhoogde nadien het veiligheidsrisico, hetgeen ook extra politiemanschappen kost.

De wedstrijden in de Ligue 1 en Ligue 2, die wel zullen doorgaan komend weekend, zullen starten met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de schietpartij in Straatsburg.

Atletico Paranaense pakt met Copa Sudamericana eerste internationale prijs

Het Braziliaanse Atletico Paranaense heeft afgelopen nacht de eindzege van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League, op zak gestoken. De Brazilianen haalden het in eigen huis na strafschoppen (3-2) van het Colombiaanse Atletico Junior, nadat de terugwedstrijd in Curitiba - net als het heenduel vorige week - op 1-1 was geëindigd.

Het openingsdoelpunt van thuisspeler Pablo (27') werd op het uur rechtgetrokken door de Colombiaanse international Teofilo Gutierrez (58'). In de verlengingen miste Barrera nog een elfmeter voor de bezoekers, waardoor de eindstrijd uitdraaide op een strafschoppenserie. Daarin toonden de Brazilianen zich de beste met 3-2.

Het is voor Atletico Paranaense de eerste internationale prijs. Het werd één keer eerder Braziliaans landskampioen (2001) en won al 24 keer het kampioenschap van de Braziliaanse deelstaat Parana.