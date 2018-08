FT buitenland. Boyata traint met B-kern Celtic - Guardiola maakt indruk met speech voor te vroeg geboren zoontje Silva Redactie

17 augustus 2018

15u24 1 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Boyata traint met B-kern Celtic

Dedryck Boyata maakt geen deel uit van de selectie van Celtic Glasgow voor de partij tegen Partick Thistle. De 27-jarige Rode Duivel is door Celtic (tijdelijk?) naar de B-kern verwezen. Boyata stond in de belangstelling van Sevilla, Fulham, Olympiakos en Fenerbahce, maar de transfersom die Celtic vroeg, lag te hoog, ondanks het feit dat Boyata zijn laatste contractjaar ingaat. Boyata ligt op ramkoers met zijn club en lijkt te willen wachten tot januari, wanneer hij transfervrij kan onderhandelen met andere clubs. (RN)

Cristiano Ronaldo krijgt meteen basisplaats bij Juventus

Cristiano Ronaldo krijgt zaterdag meteen een basisplaats bij Juventus op het veld van Chievo Verona op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen in de Italiaanse Serie A, zo kondigde Juventus-trainer Massimiliano Allegri aan.

"Verschijnen zaterdag aan de aftrap: Cristiano, Szczesny, Chiellini, Pjanic, Cancelo en Alex Sandro", gaf Allegri vrijdag op een persconferentie de helft van zijn opstelling vrij. "Cristiano is razend benieuwd om de Serie A te ontdekken. Hij wil alle tegenstanders en hun speelstijl leren kennen. Hij is een doodgewone jongen, die hier al prima geïntegreerd is."

CR7 traint sinds begin deze maand mee met Juventus en kwam deze week in actie in twee oefenwedstrijden. De Amerika-tournee van zijn nieuwe club liet hij echter aan zich voorbij gaan.

Guardiola maakt indruk met speech voor te vroeg geboren zoontje Silva

Gisteravond konden voetbalfans de eerste aflevering van de documentaire 'All or Nothing', gemaakt tijdens het kampioensjaar van Manchester City, bekijken. Een speech in de kleedkamer van Pep Guardiola voor David Silva en zijn prematuur geboren zoontje maakte grote indruk.

"Vandaag moeten jullie voor één persoon winnen", brult Guardiola voor het competitieduel met Tottenham Hotspur op 16 december vorig jaar. "Voor David Silva en zijn vriendin Jessica. Hij heeft het verdomme zwaar vanavond. Als jullie naar buiten gaan zo, geniet er dan van. Geniet voor hem! En als we gaan lijden, lijd dan voor hem. Is dat duidelijk?"

I can never thank my teammates and the staff enough for the support I've received in the hardest months of my life #AllOrNothing pic.twitter.com/nwrUkOY1yp David Silva(@ 21LVA) link

City maakte vervolgens korte metten met Spurs: 4-1. De club uit Manchester, die met een recordaantal punten kampioen werd van Engeland, werd een seizoen lang op de voet gevolgd door de camera's van Amazon. Woensdag ging deel 1 van de achtdelige serie in Manchester in première. Vanaf gisteren is de eerste aflevering van "All or Nothing" op Amazon Prime te bekijken.

David Silva tweette een video met een deel van de speech van Guardiola, en bedankte de club, ploeggenoten en staf voor alle steun in het afgelopen jaar. Silva en zijn vriendin gingen door een loodzware periode nadat hun zoontje Mateo al na 25 weken ter wereld kwam. Mateo vocht maandenlang voor zijn leven, maar maakt het inmiddels goed.

FIFA beboet Atlético Madrid voor Third Party Ownership

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft Atlético Madrid, de recente winnaar van de Europese Supercup, een boete van 52.000 Zwitserse frank (45.900 euro) opgelegd voor inbreuken op de regelgeving omtrent Third Party Ownership, zo maakte de FIFA bekend. Dat gebruik, waarbij een deel van de economische rechten van een voetballer wordt verkocht aan een externe partij, is door de FIFA verboden.

Atlético kreeg bovenop de schorsing ook een waarschuwing voor een "inbreuk op het reglement omtrent het statuut van de voetballer". Naast het gebruik van Third Party Ownership maakte Atlético zich ook schuldig aan het ingeven van verkeerde informatie in het International Transfer Matching System (ITMS).

De FIFA beboette ook andere clubs vanwege het niet betalen van lonen. Onder meer Qatar Sports Club, Al-Shamal (Qatar), Shabab Al Ahli (Verenigde Arabische Emiraten) en Saba Qom (Iran) kregen daarvoor een gepeperde rekening in de bus.

Hoffenheim verlengt contract van gegeerde Kramaric tot medio 2022

Hoffenheim heeft het contract van aanvaller Andrej Kramaric, dat nog liep tot juni 2020, met twee extra jaren verlengd. De 27-jarige Kroaat speelt sinds januari 2016 voor de Bundesliga-club.

Hoffenheim huurde Kramaric in het voorjaar van 2016 eerst een half jaar van Leicester City alvorens hem in de zomer definitief vast te leggen. In 2,5 seizoen kwam hij tot 36 goals in 93 officiële duels voor de blauwhemden. Voordien kwam Kramaric in eigen land uit voor Dinamo Zagreb (2009-2012), Lokomotiva Zagreb (2012-2013) en Rijeka (2013-2015).

Kramaric is ook 38-voudig Kroatisch international en bereikte met het Balkanland vorige maand de finale van de Wereldbeker in Rusland. De spits speelde in elk duel en stond drie maal aan de aftrap. Hoffenheim werd vorig seizoen vierde in de Bundesliga en kwalificeerde zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Het wordt hun eerste deelname aan het kampioenenbal.

Bordeaux breekt met coach Poyet

Al na één speelronde in de Franse competitie gaat Bordeaux op zoek naar een nieuwe coach. Gustavo Poyet is op non-actief gezet, nadat hij hard had uitgehaald naar de clubleiding. De vijftigjarige Uruguayaan bleek niet op de hoogte van de transfer van zijn speler Gaëtan Laborde naar Montpellier. Poyet sprak van een schandalige zaak. Hij had eerder al felle kritiek geleverd op de passieve houding van zijn werkgever op de spelersmarkt.

Poyet, die zeven maanden geleden in dienst trad bij Bordeaux, had nog een contract tot het einde van het seizoen. Hij leidde zijn ploeg nog wel naar de play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League. Uitgerekend AA Gent kijkt de Fransen dan in de ogen.

Paulo Bento neemt over in Zuid-Korea

De Portugees Paulo Bento is de nieuwe bondscoach van Zuid-Korea. De 49-jarige Bento, voormalig Portugees bondscoach, is de opvolger van Shin Tae Yong, wiens aflopende contract vorige maand niet werd verlengd. Shin Tae Yong had zijn land op het WK in Rusland naar een 2-0 zege tegen titelverdediger Duitsland geleid, maar desondanks betekende de groepsfase net als voor de Duitsers het eindstation. Bento moet de Zuid-Koreanen nu naar het WK van 2022 in Qatar leiden en heeft met de Asian Cup van begin volgend jaar al een eerste belangrijke afspraak.

De 35-voudige international zat zonder werk nadat hij vorige maand na een verblijf van amper zes maanden aan de deur werd gezet bij het Chinese Chongqing Lifan. Voordien was hij onder meer coach bij Olympiakos en bondscoach van Portugal, met een plaats in de halve finales op het EK van 2012 als hoogtepunt. Op het WK van 2014 gingen de Portugezen er al in de groepsfase uit en na een 0-1 thuisnederlaag tegen Albanië in de kwalificaties voor het EK van 2016 gooide hij de handdoek.

Matchen Genoa en Sampdoria uitgesteld door brugramp

Het verdriet is te groot. Genoa en Sampdoria, de twee teams uitGenua, slaan de openingsspeeldag over in de Serie A nadat hun stad getroffen werd door de brugramp van afgelopen dinsdag. Beide clubs hadden daar zelf om gevraagd. Normaal kwamen Genoa en Sampdoria zondagavond in actie tegen respectievelijk AC Milan (uit) en Fiorentina (thuis). Er werd zelfs opgeroepen tot een algemene afgelasting van de speeldag, maar dat verzoek kreeg tot dusver geen gehoor. Bij alle andere duels zal vooraf wel een minuut stilte gehouden worden. En er zal gespeeld worden met rouwbanden.

Naar aanleiding van de ramp in Genua, waarbij minstens 38 doden vielen, zullen alle clubs op de openingsspeeldag van de Serie A ook een minuut stilte houden. Alle Italiaanse eersteklassers zullen ook met rouwbanden spelen, zo maakte de Italiaanse liga bekend.

Spaanse competitiewedstrijden in de VS?

Geld boven alles. In de toekomst zullen enkele wedstrijden uit La Liga afgewerkt worden in de Verenigde Staten. De Spaanse profliga sloot daarover een akkoord voor de volgende 15 jaar met een partner in de VS. Volgens sommige bronnen gaat de deal dit seizoen al in. De krant 'El Pais' meent zelfs te weten dat het sowieso om een wedstrijd met Real of Barcelona gaat. De beslissing zorgt alvast voor veel onbegrip bij supporters. Zo vrezen fans van kleine teams een mogelijke topwedstrijd voor eigen publiek te missen. Bovendien zou de verre trip ook nadelige gevolgen hebben voor de betrokken teams. (VDVJ)

Crisis bij Bordeaux

AA Gent zal het graag lezen. Bij Bordeaux, tegenstander in de volgende ronde, heerst nu al crisis. Gisteren kwalificeerden de Fransen zich nochtans eenvoudig tegen Mariupol, maar coach Gustavo Poyet haalde vervolgens snoeihard uit naar zijn bestuur. Reden: de verkoop van spits Gaëtan Laborde aan Montpellier enkele uren eerder. "Het is een schande", foeterde de Uruguayaan. "Ik smeekte om hem niet te verkopen tot we een vervanger hadden. Bij mijn aankomst in het hotel was Gaëtan er niet. Na een telefoontje bleek hij in Montpellier te zitten - niemand vertelde me iets." Een kokende Poyet dreigde zelfs met een vertrek. "Dit is de ergste dag sinds mijn komst bij deze club. Echt, ik heb geen zin meer om verder te doen. Morgen (vandaag, red.) spreek ik met mijn makelaar. Nadien neem ik een beslissing over mijn toekomst."