FT buitenland. “Borussia Dortmund wil Thorgan Hazard” Voetbalredactie

21 november 2018

15u52

Bild: “Borussia Dortmund wil Thorgan Hazard”

De uitstekende prestaties van Thorgan Hazard zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. Volgens het Duitse blad Bild zou het 25-jarige broertje van Eden, nu bij Borussia Monchengladbch, nadrukkelijk in de belangstelling staan van Borussia Dortmund. De club van Axel Witsel zou in Hazard de gedroomde opvolger zien van Christian Pulisic, die op het verlangslijstje zou staan van Chelsea en Liverpool. Het Duitse blad meldt dat vooral huidig Dortmund-coach Lucien Favre, de man die Thorgan in 2014 van Chelsea naar Gladbach haalde, zijn voormalige poulain maar wat graag terug wil. Geen wonder als je weet dat Hazard in 13 matchen tien goals en vijf assists liet optekenen.

Dries Mertens onder de indruk van ploegmaat Insigne

Nadat hij met de Rode Duivels de groepsfase in de Nations League in mineur eindigde met een 5-2-nederlaag in Zwitserland, heeft Dries Mertens zich intussen terug gemeld bij Napoli. Daar kijkt hij komende zondag Chievo Verona in de ogen en wie zeker klaar lijkt voor die confrontatie, lijkt Lorenzo Insigne. Nadat de kleine Italiaan de bal heerlijk in de bovenhoek joeg op training, gaf onze landgenoot duidelijk aan dat hij dat goaltje wel kon smaken.

Duitse clubs willen niet meer op maandag voetballen

Vanaf het seizoen 2021-2022 zal er niet langer op maandag gevoetbald worden in de Bundesliga. De clubs uit de hoogste Duitse voetbalklasse bereikten hierover een overeenkomst. Dat bevestigde de Duitse profliga (DFL). Veel Duitse voetbalfans hadden eerder al hun ongenoegen geuit over voetbalwedstrijden op maandag.

“Gegen Montagsspiele!” Wie het Duitse voetbal een beetje volgt had het misschien al opgemerkt. Wedstrijden op maandagen zijn bij de Duitse voetbalfans niet populair en lokken felle kritiek uit.

De Bundesligaclubs hebben daarom een overeenkomst bereikt om vanaf het seizoen 2021-2022 niet langer op maandag in actie te komen. Deze maatregel kan dan pas worden ingevoerd, omdat het huidige televisiecontract, met verplicht 5 wedstrijden op maandag per seizoen, nog twee jaar doorloopt. Vanaf seizoen 2021-2022 zullen deze wedstrijden naar zondag verschuiven.

Veel toeschouwers verwijten de Duitse voetbalbond het financiële aspect met lucratieve maandagwedstrijden te laten primeren op de belangen van de supporters. Om hun protest kracht bij te zetten willen verschillende supporterslegioenen tijdens de dertiende speeldag, met de eerste maandagwedstrijd van het seizoen tussen FC Nürnberg en Bayer Leverkussen op het programma, nieuwe acties organiseren.

Duitse scheidsrechtersbaas steunt afschaffing rebounds bij penalty’s

De Duitse scheidsrechtersbaas Lutz Michael Frölich heeft laten weten het idee van de International Football Association Board (IFAB), het bestuursorgaan dat zich buigt over de evolutie van de spelregels in het voetbal, om rebounds na strafschoppen te verbieden, te steunen. Het idee wordt donderdag besproken op een vergadering van de IFAB.

Fröhlich verklaarde aan het Duitse dagblad Bild “dat deze maatregel het makkelijker zou maken voor scheidsrechters”. “Er zouden geen discussies meer plaatsvinden omtrent de positie van aanvallers en verdedigers op de rand van het strafschopgebied”, liet hij optekenen. “Na een strafschop zouden er slechts drie mogelijke uitkomsten zijn: doelpunt, doeltrap of hoekschop.”

Martin O’Neill niet langer bondscoach van Ierland

Martin O’Neill (66) en de Ierse voetbalbond (FAI) hebben in onderling overleg een punt gezet achter hun samenwerking, die begon op 5 november 2013. Ook assistent Roy Keane (47) vertrekt. Dat meldt de federatie vandaag.

In 2013 werden O’Neill en Keane aangesteld bij de Ierse bond. Ze leidden Ierland naar de achtste finales op het EK van 2016 in Frankrijk. Daarin was het gastland te sterk. Op het voorbije WK in Rusland waren de Ieren er niet bij, ze werden in de barrages uitgeschakeld door Denemarken.

O’Neill slaagde er dit jaar niet in om Ierland in divisie B van de UEFA Nations League te houden. In een poule met Denemarken en Wales eindigden Seamus Coleman en co. op de laatste plaats met twee punten, waardoor ze in de tweede editie van de landencompetitie zullen aantreden in de C-divisie. O’Neill en Keane namen maandag afscheid van de Ierse nationale ploeg met een 0-0 gelijkspel in Denemarken, de groepswinnaar. The Boys in Green wonnen slechts één van hun laatste elf interlands.

O’Neill coachte eerder onder andere Leicester City, Celtic, Aston Villa en Sunderland.

Argentinië verslaat Mexico opnieuw in vriendschappelijke interland

Argentinië heeft in Mendoza opnieuw met 2-0 gewonnen van Mexico. Het was de tweede interland in vier dagen tussen beide landen en ook vorige week vrijdag in Cordoba werd het al 2-0. Mauro Icardi (Inter) en invaller Paulo Dybala (Juventus) zorgden voor de doelpunten. Voor beide spitsen was het hun eerste treffer bij de Albiceleste.

Argentinië heeft zich na het tegenvallende WK in Rusland herpakt onder interim-bondscoach Lionel Scaloni. De tweede zege op Mexico was de vierde overwinning in zes duels. De Zuid-Amerikanen wonnen verder ook van Irak en Guatemala, speelden gelijk tegen Colombia en verloren van Brazilië. Mexico, onder interimcoach Ricardo Ferreti, leverde sinds het WK een tegenvallende campagne af met slechts één zege in zes duels.

Bij beide ploegen ontbraken een rits aan vaste waarden. Zo waren bij Argentinië onder meer Lionel Messi (Barcelona), Angel Di Maria (PSG) en Sergio Agüero (Manchester City) afwezig. Bij Mexico stond geen Guillermo Ochoa (Standard) in doel. Ook sterspelers als Hirving Lozano (PSV), Hector Herrera (Porto) en Javier Hernandez (West Ham) ontbraken.

