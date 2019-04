FT Buitenland. Bonucci voelt zich misbegrepen: “Natuurlijk veroordeel ik alle vormen van racisme” - Rode Duivels blijven FIFA-ranking aanvoeren Voetbalredactie

04 april 2019

10u50

Belga

Rode Duivels prijken voor zesde keer op rij bovenaan FIFA-ranking

België blijft de FIFA-ranking aanvoeren. Donderdag staan de Rode Duivels voor de zesde opeenvolgende keer helemaal bovenaan het landenklassement van de wereldvoetbalbond. Sinds de publicatie van de vorige ranking op 7 februari speelden Hazard en co twee wedstrijden. Ze wonnen zowel tegen Rusland (3-1) als Cyprus (0-2) in de kwalificaties voor het EK 2020. Mede daardoor werd de eerste plaats behouden.

In het nieuwe klassement vergroot België, nummer 1 sinds september 2018, zijn voorsprong op eerste achtervolger Frankrijk met twee punten. Les Bleus begonnen eveneens met twee zeges aan de EK-voorronde. De wereldkampioen won in Moldavië (1-4) en thuis tegen IJsland (4-0).

België totaliseert 1737 punten, drie meer dan Frankrijk. Brazilië behoudt de derde plaats (1676 ptn) voor Engeland (1647 ptn), dat over vicewereldkampioen Kroatië (1621 ptn) naar de vierde plaats wipt. Ook Uruguay (zesde met 1613 ptn) en Europees kampioen Portugal (zevende met 1607 ptn) wisselen van plaats. Zwitserland (1604 ptn), Spanje (1601 ptn) en Denemarken (1586 ptn) behouden hun plaats in de top tien.

De volgende EK-kwalificatieduels spelen de Rode Duivels in juni voor eigen volk tegen Kazachstan (8/6) en Schotland (11/6). De Schotten moesten vier plaatsen inboeten op de FIFA-ranking naar nummer 44. Dat is twee posities hoger dan Rusland (46e, +4). Verder in de ranking staan Cyprus (89e, -2) en Kazachstan (116e, +1). San Marino, de vijfde tegenstander van België in de voorronde van het EK, blijft 211e en laatste.

Bonucci reageert voor tweede keer op racisme-uithaal Moise Kaen

Nadat zijn ploegmaat Moise Kean racistische uitlatingen over zich heen kreeg op het veld van Cagliari reageerde Leandro Bonucci opvallend door Kean ‘50% van de schuld te geven.’ Hij vierde de 0-2 door uitdagend voor het thuisvak te gaan staan met zijn armen wijd.

“Ik ga ervan uit dat Kean weet hoe hij een goal gepast kan vieren, met zijn ploegmaats bijvoorbeeld. Na zijn doelpunt krijgt hij racistische opmerkingen over zich heen van de Cagliari-supporters en ik kan begrijpen dat dat hem kwaad heeft gemaakt. Maar toch had hij niet zo mogen reageren. De schuld is hier gedeeld: 50/50”, zei Bonucci in een interview aan Sky Sports Italia achteraf.

De verdediger kwam een dag later op zijn woorden terug via Instagram en voelde zich misbegrepen. “Na 24 uur wil ik mijn gevoelens verduidelijken. Gisteren werd ik meteen na afloop van de wedstrijd geïnterviewd. Mijn woorden zijn verkeerd begrepen. Waarschijnlijk was ik iets te gehaast met het uitdrukken van mijn gedachten. Uren en jaren zijn niet genoeg om het te hebben over dit onderwerp. Ik veroordeel alle vormen van racisme en discriminatie. Dit is simpelweg niet acceptabel en ik wil niet dat hierover onduidelijkheid ontstaat.”

Beide spelers zijn even belangrijk voor de Oude Dame, want Bonucci zorgde dinsdagavond voor de 0-1 en in de 85ste minuut verdubbelde Kean, die amper 19 is, de voorsprong. Juventus won met 0-2 op het veld van Cagliari.