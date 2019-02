FT buitenland. Bondscoach Paraguay na vijf maanden weg- “Lukebakio op radar van Duitse topclubs” - Inter neemt Icardi kapiteinsband af LPB

13 februari 2019

23u13

Bron: Belga 0

Bondscoach Paraguay na vijf maanden weer weg

Juan Carlos Osorio is opgestapt als bondscoach van het nationale voetbalteam van Paraguay. De 57-jarige Colombiaan was ruim vijf maanden in dienst en speelde met zijn team slechts één oefenwedstrijd, in november tegen Zuid-Afrika (1-1). Osorio was eerder drie jaar lang bondscoach van Mexico. De trainer keert om privé-omstandigheden terug naar zijn land.

De Paraguayaanse bond wil snel een opvolger aanstellen. In juni is de Copa America in Brazilië. Paraguay is ingedeeld in een groep met Argentinië, Colombia en Qatar. Qatar, organisator van het komende wereldkampioenschap en recent winnaar van de Asian Cup, doet mee op uitnodiging.

Matz Sels verliest met Straatsburg bij Saint-Étienne

Saint-Etienne heeft in een inhaalwedstrijd van de 23e speeldag in de Franse Ligue 1 met 2-1 van Straatsburg gewonnen. Matz Sels stond in doel bij de bezoekers.

Robert Beric bracht de thuisploeg al na vier minuten op voorsprong, Loic Perrin (27.) breidde middenin de eerste helft uit tot 2-0. Joia Nuno Da Costa (73.) kon in de tweede helft nog de aansluitingstreffer maken, maar daar bleef het bij voor Straatsburg.

Saint-Etienne doet een uitstekende zaak in het klassement en schuift op naar de vierde plaats. Ook Sels en co konden met een overwinning oprukken naar die vierde plaats, maar blijven nu steken op nummer negen.

Declan Rice (West Ham) verkiest Engelse boven Ierse nationale ploeg

Declan Rice, de 20-jarige verdedigende middenvelder van West Ham United, stelt zich niet langer beschikbaar voor de Ierse nationale ploeg. Hij kiest voor een carrière in het shirt van Engeland, zo maakte hij vandaag bekend. Rice werd geboren in Londen maar heeft Ierse roots. Het jeugdproduct van Chelsea speelde vorig jaar drie keer mee in een oefeninterland van de Ierse nationale ploeg maar kiest er nu voor de Engelse kleuren te verdedigen.

“Declan heeft mij vandaag gebeld en gezegd dat hij het wil proberen bij Engeland. Ik wens hem veel geluk”, zegt de Ierse bondscoach Mick McCarthy op de website van FAI. Rice, een basisspeler bij West Ham, reageert zelf ook via de sociale media. Hij noemt zijn keuze voor Engeland “een extreem moeilijke beslissing”. “Ik heb gekozen met mijn hoofd en mijn hart. Ik geloof dat dit het beste is voor mijn toekomst”, zegt hij. “Ik ben nog maar twintig en heb nog een lange weg af te leggen. Nu focus ik mij helemaal op West Ham en probeer zoveel mogelijk te verbeteren.”

Bild: “Lukabakio gewild door Dortmund en Mönchengladbach”

Dodi Lukebakio doet het uitstekend bij Fortuna Düsseldorf en dat is ook de grote Duitse ploegen niet ontgaan. In 22 wedstrijden scoorde hij al 11 goals en mede dankzij hem staat de promovendus, die ook Benito Raman in de gelederen heeft, fraai twaalfde. Volgens Bild heeft de voormalige speler van Anderlecht, nog steeds maar 21, de interesse aangewakkerd van Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach.

Kanttekening: Düsseldorf huurt onze landgenoot van Watford en de kans is klein dat ze ook volgend seizoen op zijn diensten kunnen rekenen. Hij keert normaal gezien terug naar Engeland, tenzij de grotere kanonnen uit de Bundesliga hun slag slaan. In elk geval geven ze bij Düsseldorf de hoop op een verlengd verblijf nog niet op: “We weten dat hij niet goedkoper wordt, naarmate hij beter speelt. Toch zullen we er alles aan doen om hem proberen te houden. Hij heeft nog zoveel te bieden en kan de grote stap later in zijn carrière ook nog zetten”, aldus Düsseldorf-manager Lutz Pfannenstiel tegenover Bild.

UEFA start disciplinaire procedures tegen Manchester United en PSG

De Europese voetbalbond UEFA heeft disciplinaire procedures opgestart tegen Manchester United en PSG. Supporters van beide ploegen misdroegen zich gisteravond tijdens de achtste finale van de Champions League op Old Trafford. ManU riskeert een sanctie omdat Engelse fans met objecten gooiden en trappenhallen blokkeerden. Supporters van de Franse kampioen staken vuurwerk af, gooiden eveneens met objecten en brachten beschadigingen aan.De UEFA behandelt de dossiers op 28 februari.

PSG won de partij met 0-2 en deed zo een uitstekende zaak met het oog op kwalificatie voor de kwartfinales van het kampioenenbal. De UEFA maakte vandaag ook bekend disciplinaire procedures te starten tegen het Turkse Fenerbahçe en het Russische Zenit. Die twee ploegen troffen elkaar dinsdagavond in Istanboel in de zestiende finales van de Europa League.

Fenerbahçe wordt vervolgd omdat supporters trappenhallen blokkeerden. Aanhangers van Zenit staken vuurwerk af en gooiden met objecten. Ook die dossiers worden op 28 februari behandeld. Fenerbahçe won de match met 1-0.

Handanovic nieuwe kapitein bij Inter

Inter Milaan heeft Samir Handanovic tot nieuwe kapitein aangesteld. De Sloveense doelman volgt de Argentijnse aanvaller Mauro Icardi op als aanvoerder bij de club van Radja Nainggolan. Inter nam Icardi ook niet op in de selectie voor de heenwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League, donderdagavond bij Rapid Wien. De reden voor de wissel (en niet-selectie) werd niet bekendgemaakt. Icardi maakte de voorbije jaren vaak ruzie met het Inter-publiek, maar is wel de absolute sterspeler van de Milanezen. Ook zouden de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst tussen speler en club in een impasse zijn geraakt. De spits ligt nog onder contract bij Inter tot medio 2021, maar wordt al enkele jaren gelinkt aan een transfer. Icardi, die volgende week 26 wordt, was sinds het seizoen 2015-2016 kapitein van Inter. De Argentijn bewees de voorbije 5,5 seizoenen meer dan eens zijn kunnen met 120 goals in 210 officiële duels. Dit seizoen was hij tot dusver goed voor 15 goals in 28 wedstrijden.

Manuel Neuer weer paraat bij Bayern

Bayern München kan weer een beroep doen op Manuel Neuer in het uitduel van vrijdagavond bij FC Augsburg. De 32-jarige doelman miste drie wedstrijden door een blessure aan zijn duim. De terugkeer van Neuer is voor de ‘Rekordmeister’ ook goed nieuws richting de kraker tegen Liverpool in de achtste finale van de Champions League van komende dinsdag. Sven Ulreich verving Neuer de voorbije drie wedstrijden, maar zal nu weer plaats moeten maken. Voor Arjen Robben komt het duel tegen Augsburg nog te vroeg. De Nederlander staat al sinds eind november aan de kant met een blessure aan het bovenbeen.