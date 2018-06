FT buitenland: Bondscoach Egypte rekent op Salah - Bogdan Lobont stopt met keepen voetbalredactie

02 juni 2018

16u44 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Welke speler valt uit voor het WK? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs of nationale ploegen lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Bondscoach Egypte rekent op Salah

De Egyptische bondscoach Hector Cuper rekent erop dat hij op het WK in Rusland beroep kan doen op zijn goudhaantje Mohamed Salah, die momenteel herstelt van een schouderblessure. "Of hij erbij zal zijn? We zijn vol vertrouwen. De artsen zeggen dat het zal lukken", verklaarde de Argentijn vrijdagavond na het 0-0 gelijkspel tegen Colombia in het Italiaanse Bergamo.

De Liverpool-ster, die dit seizoen 44 keer raak trof voor de Premier League-club, blesseerde zich een week geleden in de finale van de Champions League tegen Real Madrid aan de linkerschouder. De medische staf van het Engelse team schatte de afwezigheid van de aanvaller op "drie à vier" weken. De teamarts van de Egyptische nationale ploeg onderzocht Salah afgelopen woensdag en die oordeelde dat hij binnen drie weken weer fit moet zijn.

Volgende week woensdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion een oefeninterland tegen de Egyptenaren. Egypte treedt op het WK aan in groep A en opent op 15 juni tegen Uruguay. Nadien treft het op 19 juni Rusland en op 25 juni Saudi-Arabië.

Bogdan Lobont stopt met keepen

De Roemeense doelman Bogdan Lobont heeft een punt gezet achter zijn carrière. Dat meldt zijn Italiaanse club AS Roma. In een afscheidsbrief bedankt de 40-jarige Lobont zijn ploegmaats, fans en familie.

Lobont speelde negen jaar voor de 'Giallorossi'. AS Roma nam hem in juli 2010 definitief over van Dinamo Boekarest, nadat het hem het seizoen ervoor ook al had gehuurd. De laatste keer dat Lobont in actie kwam voor AS Roma was in het seizoen 2012-2013. Daarna was hij vooral derde doelman.

De Roemeen kwam ook uit voor onder meer Ajax en Fiorentina. Lobont was tussen 1998 en 2013 doelman bij de Roemeense nationale ploeg, hij speelde 85 interlands.