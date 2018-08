FT buitenland. Boete voor Zlatan - Match in Copa Libertadores ontspoort: leger ingezet om gemoederen te bedaren bij heetgebakerde fans Redactie

30 augustus 2018

09u47

Belga

Boete voor Zlatan

De disciplinaire commissie van de Major League of Soccer (MLS) heeft aanvaller Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) een boete opgelegd na een slag(je) in het gezicht van middenvelder Eduard Atista (Los Angeles FC). Tijdens de wedstrijd kreeg hij slechts geel. Het bedrag van de boete werd niet bekendgemaakt.

De Zweed legde zijn hand op het gezicht van Atista tijdens een opstootje. In mei kreeg Ibrahimovic ook al eens rood in de MLS voor het slaan van Montréal Impact-speler Michael Petrasso. Hij kreeg toen één speeldag schorsing.

Sinds zijn aantreden in de MLS, eind maart, scoorde "Ibra" zestien goals in twintig duels. Behalve zijn uitsluiting in mei ontving hij nog eens vier gele kaarten.

Leger ingezet om gemoederen te bedaren bij heetgebakerde fans

Voetbal een feest? Niet in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. De wedstrijd tussen Santos en Independiente moest vroegtijdig worden gestaakt door rellen op de tribunes. Zelfs het leger moest worden ingezet om de gemoederen te bedaren. De wedstrijd zelf eindigde op 0-0, maar Independiente gaat uiteindelijk naar de kwartfinales. Santos had in de heenwedstrijd immers een speler opgesteld die niet speelgerechtigd was, waardoor de ploeg een 3-0-nederlaag kreeg aangesmeerd.