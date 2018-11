FT buitenland. Boca Juniors weigert return van finale Copa Libertadores in Madrid te spelen - Speler van Derby County geschorst voor bijten GVS/LPB

30 november 2018

10u35

Bron: Belga 0

Derby County-speler vier duels geschorst voor bijten

Een voetballer uit het Championship, het tweede niveau in Engeland, heeft zich schuldig gemaakt aan bijten. Bradley Johnson, een middenvelder van Derby County, zou in het duel tegen Stoke City tegenstander Joe Allen in de nek gebeten hebben. Op beelden is te zien dat Johnson met zijn tanden richting de halsstreek van Allen gaat, maar zelf zegt de speler dat hij alleen in het shirt van zijn tegenstander heeft gebeten. De FA zegt dat Johnson voor minimaal vier duels wordt geschorst. De middenvelder heeft nog tot vanavond 19 uur om in beroep te gaan.

In 2013 werd Luis Suarez, destijds speler van Liverpool, voor tien duels geschorst voor bijten. De Uruguayaan beet toen in de arm van Chelsea-speler Branislav Ivanovic. Op het WK van 2014 raakte Suarez opnieuw in opspraak wegens het bijten van de Italiaan Giorgio Chiellini.

Villa 5-5 Forest. Joe Allen's shirt attacking Bradley Johnson's mouth. The Championship is all business pic.twitter.com/HMOE1kG3UP James Dart(@ James_Dart) link

Boca Juniors weigert return in Bernabéu te spelen

Boca Juniors weigert om de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores tegen River Plate in het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid te spelen. De Argentijnse club gaat in beroep tegen de beslissing van de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie (Conmebol). Boca Juniors trekt eerst naar de beroepskamer van de Conmebol, en desnoods naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

De return stond in eerste instantie vorige zaterdag op de planning in het stadion van River Plate, maar op weg van het spelershotel naar El Monumental werd de spelersbus van Boca zwaar onder vuur genomen door aanhangers van River Plate. De bus werd bekogeld met stenen en andere zware projectielen. Vervolgens werden de spelers blootgesteld aan door de politie gebruikt traangas. De spelers van Boca verklaarden dat ze niet meer in staat waren om te spelen en uiteindelijk besliste de Conmebol om de wedstrijd uit te stellen. Boca Juniors vroeg vervolgens voor de groene tafel de overwinning en de eindzege in de Copa Libertadores, maar de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie ging daar niet op in.

Gisteren besliste de Conmebol uiteindelijk dat de terugmatch op 9 december om 20u30 zal doorgaan in het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid. Daar wil Boca Juniors dus een stokje voorsteken.

De twee rivalen staan voor het eerst tegenover mekaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De eerste Superclasico eindigde drie weken geleden in La Bombonera op een 2-2-gelijkspel.

Atlanta en Portland spelen finale MLS

Atlanta neemt het op tegen Portland in de finale van de Major League Soccer (MLS), die op 8 december plaatsvindt.

Na de 3-0-zege in de heenmatch van de halve finales tegen de New York Red Bulls, ging Atlanta United donderdag met 1-0 onderuit. De treffer van Tim Parker viel pas in de blessuretijd (90.+4). De troepen van Gerardo Martino, die eerder Barcelona en de Argentijnse nationale ploeg coachte, schakelde met New York het team uit dat het reguliere seizoen met een recordaantal punten (71) afsloot. In de finale mikt Atlanta, een club die pas twee jaar bestaat, op zijn eerste titel.

Portland Timbers pakte zijn finaleticket dan weer dankzij een 2-3-overwinning op het veld van Kansas City. Daniel Salloi opende de score voor de thuisploeg in de eerste helft. Sebastian Blanco en Diego Valeri draaiden de rollen nadien echter om. Kansas kwam nog langszij via Gerso Fernandes (81.). Maar opnieuw Valeri lukte het winnende doelpunt diep in de extra tijd (90.+9). De heenmatch was op een scoreloos gelijkspel geëindigd. Portland pakte de MLS-titel al eens in 2015.

Aangezien Atlanta beter presteerde in het reguliere seizoen, is de club gastheer voor de finale. In het Mercedes-Benz Stadium is plaats voor 71.000 toeschouwers.