FT buitenland: Beschamende bekerexit kost Hughes de kop bij Stoke City - Liverpool geeft geld terug aan fans Coutinho

Liverpool geeft geld terug aan fans Coutinho

De supporters van Liverpool die dit seizoen een shirt hebben gekocht met daarop het rugnummer 10 en de naam van Philippe Coutinho, kunnen een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Als de transfer van de Braziliaan naar FC Barcelona helemaal is afgerond, ontvangen de eigenaars van zo'n shirt een voucher ter waarde van 50 pond (ruim 56 euro). Daarmee kunnen ze tot eind mei iets anders kopen in één van de fanshops van Liverpool.

Coutinho gold als publiekslieveling op Anfield. De 25-jarige Braziliaan speelde in vijf jaar ruim 200 wedstrijden voor de 'Reds', waarin hij 54 doelpunten maakte. FC Barcelona betaalt een transfersom die naar verluidt via bonussen kan oplopen tot een slordige 160 miljoen euro. Voor Liverpool aanleiding om een financieel gebaar te maken naar alle fans die grof geld hebben betaald voor een shirtje van de Braziliaan. Het shirt kan niet worden geruild, zo benadrukt de club nog.

Mark Hughes buiten bij Stoke City

Stoke City heeft trainer Mark Hughes ontslagen na de beschamende uitschakeling in de FA Cup bij Coventry City (2-1), dat uitkomt in de League Two, het vierde niveau in Engeland. De 54-jarige Welshman verloor zes van de laatste acht wedstrijden met Stoke, dat in de Premier League is afgezakt naar de degradatiezone. Hughes was sinds de zomer van 2013 hoofdtrainer van de 'Potters'. Hij voelde het ontslag al aankomen na de ontluisterende bekernederlaag. "Ik ben niet naïef, ik weet dat er nu gesproken wordt over mijn positie", zei Hughes na wat naar nu blijkt zijn laatste wedstrijd als trainer van Stoke City was.

Valencia wint nipt

Valencia heeft zijn eerste wedstrijd van 2018 gewonnen. Thuis tegen Girona moest het al snel een tegendoelpunt incasseren, maar de ploeg van trainer Marcelino wist het duel alsnog winnend af te sluiten: 2-1.

Girona, tiende in La Liga, scoorde via Portu al in de achtste minuut. De bezoekers dachten even aan een stuntje, maar Valencia kwam langszij via een own-goal van Ramalho. Kort na rust maakte aanvoerder Daniel Parejo vanaf de strafschopstip de winnende treffer. Valencia bezet de derde plaats in Spanje, twee punten achter Atlético Madrid dat eerder op de dag met 2-0 won van Getafe.

Advocaat verliest bij officieuze debuut

Dick Advocaat heeft bij zijn officieuze debuut als trainer van Sparta een nederlaag moeten incasseren. De Rotterdamse eredivisieclub verloor een oefenduel tegen Telstar met 1-0. Advocaat hoopt tijdens de wintermercato nog enkele versterkingen naar Het Kasteel te halen. Sparta neemt zondag het vliegtuig naar Marbella. Advocaat en zijn selectie gaan zich in Zuid-Spanje voorbereiden op de tweede seizoenshelft, waarin de oud-bondscoach de club in de eredivisie hoopt te houden.

Fleetwood-doelman krijgt lengte in pizza dankzij clean sheet tegen Leicester

Leicester City is er niet in geslaagd de Engelse derdeklasser Fleetwood Town opzij te zetten in de FA Cup: 0-0. Beide teams moeten zo een replay spelen. Voor doelman Chris Neal hing er echter wel nog een extra beloning aan de onverhoopte uitslag.

Fleetwood Town is tevens de ex-club van Leicester-spits Jamie Vardy. Maar die laatste was door een liesblessure niet fit genoeg om te spelen. Alle ogen dus gericht op Fleedwood-doelman Chris Neal. Reden? De keeper was door Papa John's, het pizzamerk dat de derdeklasser sponsort, zijn lengte (1m86) in pizza beloofd als hij de nul zou houden tegen Leicester. En zo gebeurde. Smakelijk!

Ajax moet Dolberg zeker twee maanden missen

Een flinke tegenvaller voor Ajax. Spits Kasper Dolberg moet zeker twee maanden toekijken met een voetblessure.

Dolberg raakte in de laatste competitiewedstrijd van 2017, Ajax won thuis met 3-1 van Willem II, geblesseerd aan zijn rechtervoet. Vervolgens werd er een scheurtje in een bandje van zijn middenvoet geconstateerd.

Daarop vertrok de talentvolle spits naar zijn vaderland Denemarken, voor aanvullend onderzoek. Vorige week kreeg hij in Amsterdam het slechte nieuws te horen, zo maakt Ajax nu bekend. Dolberg ontbreek morgen bij de eerste training, zal niet meegaan op trainingskamp naar Portugal en is zeker tot maart niet inzetbaar.

Dolberg is vooralsnog bezig aan een seizoen vol tegenslagen. De revelatie van het vorige seizoen was de laatste maanden als spits zelfs vaak tweede keus, achter de teruggekeerde routinier Klaas Jan-Huntelaar.

Diego Costa luistert Primera Division-terugkeer op met doelpunt en (domme) rode kaart

Atletico Madrid heeft op de achttiende speeldag van de Spaanse Primera Division Getafe geklopt met 2-0. Diego Costa, die zijn eerste wedstrijd in de Primera Division speelde na zijn terugkeer, ging bij de thuisploeg met de meeste aandacht lopen. De aanvaller scoorde halfweg de tweede periode de 2-0, maar kreeg nadien een tweede gele kaart voor het juichen met de fans.

Correa (18.) bezorgde Atletico een 1-0 ruststand. In de tweede helft eiste Costa een hoofdrol op. De spits, die de hele partij al op het randje speelde, kwam op het uur goed weg toen hij slechts geel kreeg voor een elleboogstoot. Wanneer de nieuwe aanwinst (68.) even later de 2-0 nette, leek hij alsnog matchwinnaar te worden. Costa vierde zijn treffer echter te uitbundig met de fans, waardoor hij met een tweede geel het veld moest verlaten. Atletico kwam met tien niet meer in de problemen en behield zijn 2-0 voorsprong. Yannick Carrasco werd bij de thuisploeg na een kwartier in de tweede helft naar de kant gehaald.

Atletico (39 punten) staat in de stand op de tweede plaats, op zes punten van leider Barcelona dat een match minder telt. Valencia (34 punten, één match minder) en Real Madrid (31 punten, twee matchen minder) volgen.

Hazard (kuit) out, kans voor Batshuayi?

Zijn kuit doet te veel pijn. Een restant van de topper tegen Arsenal, toen Eden Hazard er een trap op incasseerde. Zonder veel erg, maar Chelsea moet het vanavond in de FA Cup bijgevolg wel doen zonder zijn smaakmaker - wat rust komt Hazard niet ongelegen. Ook Thibaut Courtois blijft tegen Norwich City aan de kant. Bewust. Hij speelt niet in de beker. Wie wel aan de aftrap wordt verwacht, is Michy Batshuayi - de laatste maanden veelal veroordeeld tot invalbeurten, in de schaduw van Morata. Zijn laatste doelpunten voor Chelsea dateren intussen al van 21 oktober. Kortom: de kans om zich nog eens te laten opmerken.

Nog dit: Charly Musonda Junior is hersteld van zijn liesblessure en zit wellicht op de bank. (KTH)

Kompany sukkelt nog met kuit

Een nieuwe comeback is ook voor dit weekend niet. Burnley komt te vroeg. Vincent Kompany sukkelt nog altijd met de kuit, nadat hij tegen Newcastle United al na elf minuten naar de kant moest. Hoewel zijn coach Pep Guardiola een dag later benadrukte dat de blessure meeviel, blijft het wachten tot de Rode Duivel opnieuw fit is. Manchester City blijft intussen even hongerig. Premier League, Champions League of FA Cup: het is allemaal even belangrijk voor Guardiola. Hij plant vanavond tegen het Burnley van Steven Defour wel wat andere jongens hun kans te geven, maar... "wij halen onze neus voor geen enkele partij op. Ons doel is om in elke competitie voluit te gaan." City zowat op zijn sterkst dus. Mét Kevin De Bruyne in principe. (KTH)

