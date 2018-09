FT buitenland. Berlusconi neemt Italiaanse derdeklasser over - Düsseldorf moet Raman missen De voetbalredactie

28 september 2018

14u55 1

Silvio Berlusconi neemt Italiaanse derdeklasser Monza over

Silvio Berlusconi keert terug in het Italiaanse voetbal. De voormalige premier van Italië heeft met zijn holding Fininvest Monza gekocht, een club die aantreedt in de Serie C (derde klasse). Berlusconi, die zaterdag zijn 82e verjaardag viert, was 31 jaar voorzitter van AC Milan.

Fininvest kocht alle aandelen van Monza. Adriano Galliani, die bij AC Milan de rechterhand was van Berlusconi, wordt gedelegeerd bestuurder van de club. Huidig voorzitter Nicola Colombo blijft op post en zal samen met Galliani deel uitmaken van de raad van bestuur, net als Paolo Berlusconi, de jongere broer van de ex-voorzitter van AC Milan.

In april 2017 trok Berlusconi zich terug uit het Italiaanse voetbal. Hij verkocht toen AC Milan voor meer dan 700 miljoen euro aan de Chinese zakenman Yonghong Li. Momenteel is de club, financieel en sportief niet in goede doen, in handen van het Amerikaanse beleggingsfonds Elliott.

AC Milan boekte onder het vooritterschap van Berlusconi (1986-2017) veel successen, met onder meer acht landstitels en vijf eindzeges in de Europacup I/Champions League.

Fortuna Düsseldorf zonder Benito Raman in Nürnberg

Fortuna Düsseldorf moet het morgen (15u30) zonder Benito Raman stellen op bezoek bij FC Nürnberg op de zesde speeldag in de Bundesliga. De 23-jarige aanvaller heeft woensdag een knieblessure opgelopen in de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen (1-2 nederlaag). Dat heeft Fortuna-coach Friedhelm Funkel vandaag bekendgemaakt.

Nürnberg-Düsseldorf is een duel tussen promovendi. Beide teams wisten vijf punten uit de eerste vijf speeldagen te puren. Raman, deze zomer definitief overgenomen van Standard, trof dit seizoen al twee keer raak in vijf wedstrijden voor Düsseldorf.

.@RamanBenito ist angeschlagen und kann leider nicht mit nach Nürnberg reisen. Für ihn ist Havard #Nielsen im Kader für #fcnf95. #f95 Fortuna Düsseldorf(@ f95) link

Slaven Bilic gaat Al-Ittihad coachen

Al-Ittihad heeft de Kroaat Slaven Bilic (50) aangesteld als nieuwe coach. Dat heeft de voetbalclub uit Saudi-Arabië vandaag aangekondigd.

Bilic zette zijn handtekening onder een contract van drie jaar. Hij is de opvolger van de Argentijn Ramon Diaz, die ontslagen werd.

De voormalige Kroatische international coachte eerder onder meer de Kroatische nationale ploeg (2006-2012), Lokomotiv Moskou, Besiktas en West Ham United. Bij die laatste club werd hij vorig jaar de laan uitgestuurd.

Jankovic bondscoach Chinese beloften

Aleksandar Jankovic is de nieuwe bondscoach van de Chinese beloften. De ex-trainer van onder meer Standard en KV Mechelen tekende voor twee seizoenen met optie op een bijkomend jaar. Hij zal er nauw samenwerken met bondscoach Lippi en Guus Hiddink, coach van de Olympische ploeg.