FT buitenland. Benteke aan knie geopereerd - Twee Russische internationals riskeren levenslange schorsing na handgemeen

10 oktober 2018

18u27

Bron: Belga

Benteke geopereerd aan de knie

Rode Duivel Christian Benteke heeft met succes een kijkoperatie ondergaan aan zijn knie, zo maakte zijn club Crystal Palace bekend.

Tijdens die ingreep werd het kniegewricht ook schoongemaakt. "De chirurg was tevreden met het resultaat van de operatie en we verwachten Christian dan ook snel terug op training", zo klinkt het bij Palace.

De 27-jarige Benteke staat al sinds begin september aan de kant met de blessure. De spits miste zo de oefeninterland tegen Schotland en de Nations League-opener tegen IJsland. Voor het tweeluik tegen Zwitserland en Nederland werd hij wegens zijn blessure eveneens niet opgeroepen. Voor het WK in Rusland van afgelopen zomer viel hij naast de selectie.

Levenslange schorsing gevraagd voor Kokorin en Mamaev

De Russische Premier League (RPL) heeft een levenslange schorsing op Russisch grondgebied geëist voor internationals Alexander Kokorin (Zenit Sint-Petersburg) en Pavel Mamaev (Krasnodar). De twee vielen maandag in een café in Moskou een hoge functionaris van het Russisch ministerie van Handel aan.

Mamaev, een 30-jarige middenvelder en 15-voudig Russisch international, en Kokorin, een 27-jarige aanvaller en 48-voudig international, sloegen functionaris Denis Pak met een stoel op zijn gezicht. Dat viel te zien op bewakingsbeelden. Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van Pak. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice.

Zenit Sint-Petersburg en Krasnodar, dat in de Europa League de volgende tegenstander is van Standard op 25 oktober, lieten al weten dat de spelers op non-actief worden gezet.

Nicolas Burdisso zet punt achter carrière

Voormalig Argentijns international Nicolas Burdisso stopt op 37-jarige leeftijd als profvoetballer, zo maakte hij zelf bekend.

"Na een carrière van negentien jaar is het tijd om afscheid te nemen", klonk het. "Het voetbal heeft me gelukkig gemaakt en heeft me helpen te ontwikkelen als mens. Ik heb al mijn kinderdromen kunnen realiseren."

In het Argentijnse nationale shirt werd Burdisso wereldkampioen bij de min 20-jarigen, olympisch kampioen in Athene 2004 en nam hij deel aan de WK's van 2006 en 2010. Op clubniveau debuteerde hij in 1999 bij Boca Juniors. Met de club uit de volkswijk in Buenos Aires won hij in totaal zeven titels, waaronder drie keer de Copa Libertadores (2000, 2001 en 2003). Vervolgens trok hij naar Italië, waar hij in de Serie A achtereenvolgens uitkwam voor Inter (2004-2009), AS Roma (2009-2013), Genua (2014-2017) en Torino.

Francisco Rodriguez is nieuwe trainer van Huesca

De Spanjaard Francisco Rodriguez is in eigen land aangesteld als trainer van Huesca, rode lantaarn in de Primera Division. Dat maakte de club bekend. De voormalige spits volgt de gisteren ontslagen Argentijn Leo Franco op.

Huesca heeft na acht speeldagen vijf punten en dat kostte Leo Franco de kop. Rodriguez begint morgen aan zijn nieuwe opdracht, en heeft nog tot 21 oktober om zijn eerste wedstrijd voor te bereiden, wanneer Huesca bezoek krijgt van Espanyol. Daar is Rubi trainer, die Huesca vorig seizoen als coach nog aan de promotie naar de hoogste divisie hielp.

Rodriguez, 40 jaar, heeft onder meer ervaring als trainer van Almeria en Murcia. Ook als speler was hij voornamelijk voor Almeria actief.

Winnaar Nations League strijkt komend jaar meer dan tien miljoen euro op

De UEFA heeft aangekondigd dat de te verdienen bedragen in de Nations League gevoelig stijgen. Zowel de basisbedragen die alle landen krijgen als de premies voor de verschillende groepswinnaars, gaan met liefst vijftig procent omhoog.

De 55 deelnemende landen gaan er allemaal op vooruit. De winnaar van het toernooi, waarvan de finale in juni van 2019 plaatsvindt, zal in totaal 10,5 miljoen euro opstrijken. "De beslissing om de premies op te trekken werd genomen door het Uitvoerend Comité van de UEFA, en werd mogelijk door de goede financiële situatie", klinkt het bij de UEFA. "Die situatie is mede te danken aan de opbrengsten van het EK in 2016, die opzij werden gezet voor latere investeringen."

De Rode Duivels spelen vrijdag in het Koning Boudewijnstadion tegen Zwitserland in de Nations League.

Wales mist Bale in oefeninterland tegen Spanje

Wales kan morgen niet rekenen op Gareth Bale in de vriendschappelijke interland tegen Spanje. Voor het Nations League-duel van dinsdag tegen Ierland zijn zijn speelkansen 50-50. Dat maakte bondscoach Ryan Giggs vandaag bekend.

De 29-jarige sterspeler van Real Madrid werd zaterdag in de competitiematch tegen Alaves (1-0 nederlaag) in de 80e minuut vervangen.

"Gareth heeft wat last van spiermoeheid", stelde Giggs volgens de BBC. "We willen geen risico nemen en volgen het dag na dag op." De supporters in het Principality Stadium in Cardiff zullen de aanvaller dan ook niet op het veld in actie zien. Giggs hoopt dat Bale vijf dagen later wel kan spelen in Dublin.

Ventura aan de slag bij Chievo Verona

Voormalig bondscoach van Italië Gian Piero Ventura (70) is aangesteld als de nieuwe coach van Chievo Verona. Hij zette zijn handtekening onder een tweejarig contract. Dat heeft de Serie A-club vandaag bekendgemaakt.

Ventura zat zonder werk sinds hij ontslagen werd als bondscoach van Italië, nadat hij er niet in geslaagd was de Azzurri te plaatsen voor het WK in Rusland. Bij Chievo is Ventura de opvolger van Lorenzo D'Anna, die gisteren de laan werd uitgestuurd. Onder zijn leiding verloor Chievo zes keer in de Serie A, twee keer pakte de ploeg een puntje.

Ventura heeft er al een erg lange carrière als coach opzitten. Hij stond eerder aan het roer van onder andere Napoli, Sampdoria Genua, Udinese en Hellas Verona.

Chievo kreeg aan het begin van dit seizoen drie punten in mindering vanwege gesjoemel in de boekhouding. Het staat laatste in de Serie A met -1. Ventura begint op 21 oktober bij zijn nieuwe club. Dan ontvangt Chievo Atalanta Bergamo.

Adel Amrouche stapt op als bondscoach van Libië

Adel Amrouche (50) is niet langer bondscoach van Libië. Opmerkelijk, de tot Belg genaturaliseerde Algerijn besliste amper vier dagen voor het duel met Nigeria op te stappen.

Vrijdag speelt Libië in Nigeria in de kwalificaties van de Africa Cup 2019. Amrouche, pas in mei aangesteld, zal dan echter niet meer op de bank zitten bij Libië. Hij is niet te spreken over de omstandigheden waarin hij moet werken, zo klaagde hij volgens de BBC over de manke betaling van de lonen.

Libië speelde vorige maand bij het debuut van Amrouche 0-0 gelijk tegen Zuid-Afrika. De Libische nationale ploeg mag thuiswedstrijden niet in eigen land afwerken, gezien de onveilige toestand. Maandag ontvangen de Libiërs Nigeria in Tunesië.

Amrouches assistent Omar Al-Maryami is aangesteld als T1 ad interim. De Libische voetbalbond (LFF) is van plan juridische stappen te ondernemen tegen Amrouche na zijn plotse vertrek.

Na twee speldagen telt Libië vier punten in de kwalificaties van de Africa Cup 2019. Zuid-Afrika heeft ook vier punten maar heeft een slechter doelsaldo. Nigeria volgt met drie punten en de Seychellen zijn puntenloos laatste. Enkel de top twee plaatst zich voor de eindronde.