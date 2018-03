FT buitenland: Benito Raman vraagt zijn vriendin ten huwelijk De voetbalredactie

19 maart 2018

08u47 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Benito Raman gaat trouwen

Op sportief vlak gaat het Benito Raman weer helemaal voor de wind bij de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf en ook privé loopt het op wieltjes. De voormalige spits van Gent vroeg zijn vriendin ten huwelijk. "Ze zei ja", pronkte Raman op zijn Instagram-account. Onze landgenoot geniet in Rome van enkele dagen vakantie.

She said YESSSS ❤️❤️❤️😍😍 Een foto die is geplaatst door null (@ramanbenito) op 18 mrt 2018 om 21:01 CET

Rome ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@ramanbenito) op 18 mrt 2018 om 14:58 CET

'Schweini' is vader van een dochter

Bastian Schweinsteiger en Ana Ivanovic mogen zich de trotse ouders noemen van een zoontje. De voormalige Servische tennisvedette kondigde het nieuws zondagavond aan op Twitter."We heten onze kleine jongen welkom in de wereld. Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe gelukkig wij ons voelen", schreef Ivanovic, die geen naam vrijgaf. Volgens Servische media zou het kind Luka worden genoemd.

Schweinsteiger en Ivanovic vormen sinds 2014 een koppel en zijn sinds 2016 gehuwd. Het paar woont in Chicago, waar voormalig Duits international Schweinsteiger voor Chicago Fire voetbalt.

Ivanovic zette in 2016 na heel wat blessureleed een punt achter haar tenniscarrière. De Servische won in 2008 Roland Garros en is een ex-nummer 1.

Welcome to the world our little boy!👶🏼 We are so happy.❤️ @anaivanovic Een foto die is geplaatst door null (@bastianschweinsteiger) op 19 mrt 2018 om 03:07 CET