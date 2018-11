FT buitenland. Bendtner vijftig dagen cel in na aanvallen taxichauffeur - Kiest Solari voor Courtois of Navas in doel? "Ik geef geen spoiler" Redactie

02 november 2018

16u30

Bron: Belga/AD.nl 0

Bendtner vijftig dagen cel in na aanvallen taxichauffeur

Nicklas Bendtner moet vijftig dagen de cel in nadat hij een taxichauffeur heeft aangevallen. De international van Denemarken kreeg vandaag in Kopenhagen zijn straf te horen.

De 30-jarige aanvaller komt op dit moment uit voor Rosenborg en heeft beroep aangetekend, zo meldt zijn advocaat. Bendtner kwam in het verleden uit voor onder meer Arsenal en Wolfsburg.

Balkankwartet onderzoekt mogelijkheid om WK 2030 te organiseren

Griekenland wil samen met Bulgarije, Roemenië en Servië proberen het WK voetbal van 2030 binnen te halen. De vier Balkanlanden gaan onderzoeken of het mogelijk is de organisatie van het mondiale voetbaltoernooi op zich te nemen. Dat verkondigden de politieke leiders van het kwartet.

“We willen nagaan of er een kans is om met ons vier het WK te organiseren”, verklaarde de Griekse premier Alexis Tsipras. Zijn Bulgaarse collega Bojko Borisov trad hem bij. “Het is volgens ons de moeite waard om over dit voorstel te praten. Zoals Bulgarije en Italië onlangs samen het WK volleybal organiseerden, kunnen we met Griekenland, Servië en Roemenië wellicht ook het WK voetbal huisvesten.”

De Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Uruguay en Paraguay hebben zich al officieel kandidaat gesteld voor het WK van 2030. Marokko wil het na een paar mislukte pogingen opnieuw gaan proberen, mogelijk samen met Algerije en Tunesië. De Engelse bond onderzoekt de mogelijkheid om zich samen met Noord-Ierland, Schotland en Wales kandidaat te stellen. Ierland wil zich daar ook bij aansluiten.

Kiest Solari voor Courtois of Navas in Real-doel tegen Valladolid? “Ik geef geen spoiler”

Santiago Solari neemt het zaterdag in zijn eerste partij als T1 in de Primera Division met Real Madrid op tegen Valladolid. De Argentijn, die na het ontslag van Julen Lopetegui als ad interim aan de slag is, wil niet kwijt op welke doelman hij zal rekenen.

Onder voorganger Lopetegui was er een soort van beurtrol bij de Real-keepers. Thibaut Courtois stond in de Spaanse competitie tussen de palen, concurrent Keylor Navas keepte Europees. Woensdag in de zestiende finales van de Copa del Rey koos Solari, in zijn eerste partij, alvast voor Navas. Real klopte derdeklasser Melilla met 0-4. "Maar ik ga jullie voor het duel met Valladolid geen spoiler geven", verklaarde de Argentijn vandaag op een persmoment. "De opstelling zal pas morgen bekend worden."

Real staat na tien speeldagen pas op de negende stek in de Primera Division. Afgelopen weekend kregen de Madrilenen in Barcelona een 5-1 om de oren. Die oplawaai betekende voor Lopetegui meteen het einde als Real-trainer.