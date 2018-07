FT buitenland. Belgische coach wordt in Australië bedankt voor bewezen diensten Redactie

27 juli 2018

Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Nog snel even polshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Ciman en LA FC laten zege in derby schieten

Los Angeles FC heeft gisteravond in het slot de zege laten schieten in de derby tegen LA Galaxy. Het team van Rode Duivel Laurent Ciman liet in het slot een 2-0-voorsprong door de handen glippen. Het werd nog 2-2. Ciman speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

Na vroege goals van Vela (7.) en Nguyen (20.) leek de LA FC al vroeg op rozen te zitten. Galaxy, met sterren als Zlatan Ibrahimovic, Ashley Cole en de Mexicaanse broers Dos Santos in de basis, kreeg aanvankelijk geen greep op de match. In de laatste tien minuten kantelde de partij echter helemaal. Treffers van Alessandrini (82.) en Kamara (86.) brachten de bezoekers nog langszij.

Ciman en LA FC blijven door de puntendeling tweede in de Western Conference van de Major League of Soccer (MLS), LA Galaxy is vierde.

VVV houdt hoofdcoach Maurice Steijn langer aan boord

Maurice Steijn heeft zijn contract als hoofdcoach bij Eredivisionist VVV-Venlo met twee seizoenen verlengd. Steijn, al sinds 2014 werkzaam bij de Nederlands-Limburgse club, blijft aan tot medio 2021. De T1 behaalde in 2017 met VVV-Venlo het kampioenschap in de eerste divisie en wist de club vorig jaar te verzekeren van het behoud in de eredivisie. Voor zijn komst naar VVV trainde hij ADO Den Haag.

"Het contract met Maurice liep na dit seizoen af en wij vonden het juist nu belangrijk om duidelijkheid te scheppen, zowel intern als extern", zegt algemeen directeur Marco Bogers op de website van de club. "Het is zaak de focus op het voetbal en de prestaties te houden en gesprekken over een contractverlenging tijdens een seizoen leiden alleen maar af en kunnen voor onrust zorgen. Nu is er tijdig duidelijkheid."

De 44-jarige Steijn zegt verheugd te zijn met de contractverlenging. "Hier spreekt veel vertrouwen uit." VVV-Venlo wijst erop dat het vrij opmerkelijk is dat een hoofdtrainer in de huidige tijd zo lang actief is bij een club. Steijn gaat zijn vijfde seizoen in. "Dat is veelzeggend. Continuïteit, rust en duidelijkheid zijn belangrijke pijlers om verder te bouwen aan onze club." VVV beëindigde de Eredivisie het voorbije seizoen op de vijftiende stek, de eerste veilige plaats. De selectie telt met Leroy Labylle één Belg.

Eric Abrams niet meer aan de slag in Australië

De Belgische trainer Eric Abrams werkt niet langer bij de Australische voetbalbond. Dat liet de FFA weten in een mededeling. Onze landgenoot was er sinds 2014 aan de slag als technisch directeur en stond vooral in voor de jeugdwerking. "Eric heeft een grote bijdrage geleverd aan het voetbal in Australië en we bedanken hem voor zijn service en professionalisme van de afgelopen vier jaar", klinkt het.

