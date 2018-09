FT buitenland. Beestige 'assistent-coach' steelt de show in Paraguay - Neymar wordt gek na panna van Coutinho Redactie

Hond steelt de show in Paraguay

De Paraguayaanse club Sporting Club 2 de Mayo heeft een bijzondere kracht in de rangen. Coach Carlos Jara Saguier kan voortaan immers rekenen op de hulp van... een hond. "Op een dag gaf ik hem een stuk Empanada (gevuld deegwaar, red.), waarna hij niet meer van mijn zijde week. Elke ochtend ik op de club kwam, stond hij me op te wachten. Hij leeft nu in het clubhuis en overdag is hij op elke training, persconferentie of tactische bespreking aanwezig. Iedereen houdt van hem. Hij imiteert zelfs de bewegingen van de spelers. Heel grappig." Enig minpunt: tijdens de match mag hij niet in de dug-out plaatsnemen. De nieuwe kracht nestelt zich dan maar enkele rijtjes hoger in de tribune - doodleuk tussen de supporters.

Het is trouwens een gouden zet om de zwerfhond als 'assistent' aan te stellen. Sinds zijn aanwezigheid zijn de resultaten er namelijk flink op vooruitgegaan.

Bezpański pies stał się "asystentem" głównego trenera Carlosa Saguiera w zespole @club2demayo. Saguiera znalazł pewnego dnia psa pod stadionem, nakarmił i tak została razem z nim. Tesapara jest zawsze ze swoją drużyną. Wielkie serduszko. ❤️ pic.twitter.com/Ism9tk6FUt Tomasz Szczygieł 📡(@ TomekSzczygiel) link

Neymar wordt gek na panna van Coutinho

Schitterende beelden vanop de training van de Braziliaanse voetbalploeg: Neymar wordt uitzinnig nadat Philippe Coutinho een bal door de benen van Filipe Luis speelt. De euforie wordt nog groter wanneer de spelers zien dat de schitterende panna op camera is vastgelegd. Filipe Luis stapt weg met het schaamrood op de wangen, Neymar zakt op zijn knieën van geluk.