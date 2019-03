FT buitenland. Bayern wil komende zomer fors uithalen op mercato en Nederlandse voetballer oogst kritiek met racistische carnavalsoutfit Redactie

Pec Zwolle roept Rick Dekker op het matje na racistische carnavalsoutfit

Rick Dekker zal volgend jaar wel twee keer nadenken bij het samenstellen van zijn carnavalsoutfit. De middenvelder verkleedde zich voor het carnaval in Zwolle als een soort Zwarte Piet in een blinkend trainingspak, gouden ketting om zijn nek, Afropruik op zijn hoofd en een zwartgeschminkt gelaat.

Op zich niets beledigend, maar het is vooral het onderschrift bij een foto die Dekker’s vriendin op Instagram plaatste die het stof deed opwaaien. Het koppel poseert voor het Stadhuis op het Kerkplein in Zwolle. Dekker in zijn Pietenkostuum en zijn vriendin als popcornverkoopster. Zij voegde nog het onderschrift ‘zwartjoekel popcorn’ toe.

Samantha Cuperus, een vrouw uit Zwolle, vond dat niet door de beugel kunnen en vroeg Dekker’s vriendin om uitleg, maar de voetballer reageerde zelf. “Stel je niet aan, zoek op een andere manier aandacht”, antwoorde Dekker.

Cuperus besloot dan maar een column te schrijven op Facebook over het incident en ze contacteerde de voetbalclub PEC Zwolle. Technisch directeur Gerard Nijkamp noemde het een onhandige actie van de speler en riep Dekker tot de orde. Straffer nog wil Nijkamp volgend jaar een gesprek houden met alle spelers over hoe ze zich moeten verkleden op het volksfeest, zegt hij aan het Algemeen Dagblad.

Bert van Marwijk gaat Verenigde Arabische Emiraten coachen

Het is niet de eerste keer dat Bert van Marwijk aan de slag gaat als bondscoach. De Verenigde Arabische Emiraten wordt de vierde nationale ploeg die de 66-jarige Nederlander onder zijn hoede neemt.

Als bondscoach van Saoedi-Arabië wist van Marwijk zich te plaatsen voor het WK van afgelopen zomer in Rusland. Toch verliet hij het land uit het Midden-Oosten, omdat beide partijen het niet eens geraakten over een nieuw contract. Maar dat weerhield van Marwijk niet om als bondscoach van Australië op te treden op datzelfde WK. Misschien een zet die de nederlander zich achteraf heeft beklaagd, omdat Australië meteen werd uitgeschakeld in groep B en Saoedi-Arabië eerste werd in groep A.

Van 2008 tot 2012 was Van Marwijk bondscoach van Oranje. Op het WK van 2010 werd hij met het Nederlands elftal tweede.

Paco Jemez volgt ontslagen coach Michel op bij Rayo Vallecano

Lang heeft de Spaanse eersteklasser Rayo Vallecano niet stilgezeten om een nieuwe coach aan te nemen. Met Paco Jemez heeft de club uit hoofdstad Madrid een opvolger voor de deze week ontslagen Michel.

De 48-jarige Paco is geen nieuw gezicht bij Rayo, hij was er eerder al aan de slag als coach tussen 2012 en 2016. Als centrale verdediger kwam hij in 1992-1993 en 2004 uit voor Los Vallecanos. De voormalig Spaanse international ondertekende er deze keer een contract tot halverwege 2020.

Rayo Vallecano kent geen goed seizoen. De club staat voorlaatste in La Liga en haalde slechts 23 punten uit 28 wedstrijden. Het 3-1 verlies bij Villareal zondag werd de doodsteek voor trainer Michel die sinds februari 2017 aan het roer stond bij Rayo. Vorig seizoen leidde hij de club nog naar de hoogste afdeling.

Bayern gaat fors investeren

Bayern München wil zijn spelerskern verjongen en om dat te bewerkstelligen is de club komende zomer van plan fors uit te halen op de transfermarkt. "Dit is het grootste investeringsprogramma ooit bij Bayern", bekende voorzitter Uli Hoeness vandaag aan Bild.

Bayern staat na een matige seizoensstart aan de leiding in de Bundesliga. In vergelijking met de vorige seizoenen is een landstitel deze keer echter allerminst een zekerheid. Borussia Dortmund telt na 26 speeldagen nog steeds evenveel punten en moet de leidersplaats enkel door een slechter doelsaldo aan de Rekordmeister laten. In de Champions League ging de club er dan weer vroegtijdig uit in de achtste finales.

De spelerskern wordt te oud en Hoeness liet eerder al uitschijnen dat er veranderingen op til waren. In tussentijd verzekerde de club zich al van de komst van de Franse wereldkampioen Benjamin Pavard en de negentienjarige spits Jann Fiete Arp van Hamburg. Met Real zouden dan weer gesprekken aangeknoopt worden omtrent de definitieve overgang van James Rodriguez. Verder worden ook het Engelse talent Callum Hudson-Odoi en de Fransman Lucas Hernandez genoemd.

Udinese stuurt coach Nicola na vier maanden de laan uit

Bij Udinese is coach Davide Nicola na amper vier maanden ontslagen, zo maakte de club vandaag bekend. Nicola nam pas in november over van Julio Velazquez, maar op elf wedstrijden voor het einde van de competitie is er bij Udinese weinig beterschap merkbaar. Met 25 punten staan ze maar één punt boven de degradatiezone. Igor Tudor, die de club vorig seizoen van de degradatie redde, wordt intussen al genoemd als mogelijke opvolger.

Bij Udinese staan er met William Troost-Ekong (ex-AA Gent), Bram Nuytinck, Sebastien de Maio, Stefano Okaka en Lukasz Teodorczyk (allen ex-Anderlecht) vijf spelers met een verleden in de Jupiler Pro League op de loonlijst.