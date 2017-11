FT buitenland: Bayern reist zonder Müller, Alaba en Rafinha af naar Anderlecht - Maradona assisteert bij WK-loting Redactie

10u43

Bron: Belga 0 EPA

19-koppige Bayern-selectie reist af naar Anderlecht

Bayern München is vandaag met een groep van negentien spelers naar België afgereisd voor het duel met Anderlecht van woensdagavond in de Champions League. Naast de langdurig geblesseerden Manuel Neuer (voet) en Franck Ribéry (knie), ontbraken ook Thomas Müller, David Alaba en Rafinha in de Beierse selectie.

Müller kampt nog steeds met een trainingsachterstand na een spierblessure. In het geval van Alaba en Rafinha is er geen verklaring voor hun ontbreken. Thiago en Kingsley Coman, beiden net hersteld van blessures, zitten wel in de selectie.

Bayern München is al geplaatst voor de achtste finales en strijdt met PSG nog om groepswinst. Anderlecht wacht op de vijfde speeldag nog steeds op zijn eerste punt (en eerste doelpunt). De Brusselaars hopen nog derde te worden, maar dan lijkt puntengewin woensdag noodzakelijk.

Unser Kader für #RSCAFCB! 🙌 #MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/wQ6L6thSNB FC Bayern München(@ FCBayern) link

Diego Maradona en vijf andere wereldkampioenen assisteren bij WK-loting

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft bekendgemaakt welke legendes presentatoren Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaya zullen assisteren tijdens de WK-loting op 1 december in het Kremlin in Moskou.

Lineker en Komandnaya krijgen zes voormalige wereldkampioenen naast zich, met de Engelsman Gordon Banks (1966), de Argentijn Diego Maradona (1986), de Fransman Laurent Blanc (1998), de Braziliaan Cafu (2002), de Italiaan Fabio Cannavaro (2006) en de Spanjaard Carles Puyol (2010). De laatste twee assistenten zijn de Uruguayaan Diego Forlan, speler van het toernooi in 2010, en de 91-jarige Rus Nikita Simonyan, die deelnam aan de Wereldbeker in 1958. WK-topschutter aller tijden, de Duitser Miroslav Klose, zal de Wereldbekertrofee op het podium brengen.

Centraal staat echter de loting, waarbij het ook voor België uitkijken wordt uit welke hoeken van de wereld de WK-tegenstanders zullen komen. Net als voor het WK in Brazilië in 2014 en het EK in Frankrijk in 2016 is ons land reekshoofd en komt zo uit in pot 1. Naast de Duivels zitten ook titelverdediger Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen, Frankrijk en gastland Rusland in de eerste bokaal.

Het WK gaat door van 14 juni tot 15 juli 2018.

